Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

Из Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации уволены руководитель и главный бухгалтер. Счетная палата заявила, что дирекция оплачивала невыполненные работы и нанимала низкоквалифицированных проектировщиков

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Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников. ОБ этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Речь идет о работе Дирекции Минкультуры по строительству, реконструкции и реставрации, работающей в рамках федеральной программы по сохранению культурно-исторического наследия. Как сообщил РБК, проверка показала, что дирекция формально отнеслась к контролю за бюджетными деньгами и приняла и оплатила невыполненные работы на 51,4 млн руб.

Минкультуры решило сменить руководство дирекции и обновить ее управленческую команду.

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.

В ведомстве заметили, что об основных нарушениях было известно и до проверки аудиторами, так как в начале прошлого года оценивалась работа дирекции как госзаказчика и были выявлены существенные недостатки. «Представленные в акте Счетной палаты сведения соответствуют действительности», — подтвердили в министерстве.