Подсанкционная рокировка

Поставки российской нефти в США выросли втрое в начале этого года

На фоне американских санкций против Венесуэлы Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США до максимума с 2013 года. В мае российские поставки обеспечили 5,7% всего нефтяного импорта США

Фото: Noah Friedman-Rudovsky / Bloomberg

Объем импорта российской нефти в США за пять месяцев 2019 года подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики американского Управления энергетической информации (EIA), изученной РБК. Это произошло на фоне американских санкций против Венесуэлы — в январе администрация Дональда Трампа ввела санкции против нефтегазовой госкомпании PDVSA, а уже в августе — против правительства Венесуэлы.

Поставки нефти из Венесуэлы в США за тот же период упали примерно в 2,5 раза год к году, а в мае практически обнулились. В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков.

В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года. На долю российской нефти в мае пришлось 2,65 % всего импорта сырой нефти в Штаты.

млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года. На долю российской нефти в мае пришлось % всего импорта сырой нефти в Штаты. В целом за январь—май 2019 года США ввезли 19,94 млн барр. российской нефти (против лишь 6,67 млн барр. годом ранее).

Американская статистика отражает импорт по стране происхождения, то есть речь идет об импорте российской нефти, но не обязательно из самой России. Данные обновляются с лагом в два месяца.

В лидерах по поставкам нефтепродуктов

Аналогичная картина наблюдается в статистике совокупного импорта российских нефти и нефтепродуктов в США. При этом именно нефтепродукты составляют основную часть поставок — на их долю приходится 68% в этом году.

В мае США закупили в общей сложности 17,4 млн барр. нефти и нефтепродуктов из России — максимум с апреля 2013 года. Это более 5,7 % всего импорта нефти и нефтепродуктов в США за месяц.

млн барр. нефти и нефтепродуктов из России — максимум с апреля 2013 года. Это более % всего импорта нефти и нефтепродуктов в США за месяц. За январь—май импорт нефти и нефтепродуктов из России составил 61,75 млн барр. против 53,82 млн за тот же период годом ранее (рост почти на 15%).

млн барр. против млн за тот же период годом ранее (рост почти на 15%). В этом году Россия занимает второе место после Канады по поставкам нефтепродуктов в США — в мае на долю российских нефтепродуктов приходилось 14% рынка.

Исходя из данных EIA и средней цены Urals в январе–мае стоимость импорта сырой нефти в США из России за пять месяцев могла составить $1,32 млрд. При этом, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт сырой нефти из России в США составил в январе–мае $1,1 млрд. ФТС учитывает только прямые поставки из России в США, но цифры близкие — это значит, что большинство объемов шло без захода в другие страны. По данным ФТС, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в США за первое полугодие 2019 года достиг почти $3 млрд против $1,6 млрд за тот же период годом ранее.

Прямых контрактов между Россией и США на поставку нефти или нефтепродуктов нет, российскую нефть продают Штатам международные трейдеры, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Устойчивой тенденции в росте поставок российской нефти в США он не видит. «Это все зависит от трейдеров. Объемы перенаправляются туда, где в данный момент выгоднее цена. Рынок глобальный, поэтому в любой момент времени танкеры перенаправляются туда, где более выгодные условия, независимо от того, откуда эта нефть пришла», — говорит он.

После того как США ввели санкции против PDVSA, американским НПЗ понадобилось компенсировать выпавшие объемы венесуэльской нефти, они нарастили импорт сортов, близких к венесуэльским, в том числе российской Urals, объясняет РБК старший аналитик консалтинговой компании в сфере нефти и газа FGE Дора Полгар. «Мы видим, что большинство российских экспортных объемов идут в США из портов Балтийского моря, но некоторые объемы также отправляются из Новороссийска и порта Козьмино (нефть ESPO)», — сказала она. По-видимому, эта нефть покупается в основном на спотовом рынке.

Экспорт из Венесуэлы снизился почти до нуля Американские санкции против PDVSA фактически заблокировали поставки в США нефти из Венесуэлы. Незначительные показатели экспорта в этом году отражают остаточные объемы, которые могли быть в пути на момент объявления эмбарго. Если в 2018 году, до санкций, объем поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США колебался от 13 млн до 21 млн барр. в месяц, то в мае США ввезли только 0,34 млн барр.

Россия наращивает экспорт

Несмотря на то что Россия участвовала в первом полугодии в ограничении нефтедобычи в рамках ОПЕК+, ей удалось нарастить за семь месяцев 2019 года объемы нефтедобычи и увеличить экспорт, говорит доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Это отразилось и на поставках российской нефти международными трейдерами в Америку.

Причем экспорт Россия наращивает с опережением относительно нефтедобычи, а объем нефтепереработки сократился, отметила Сафонова. По ее словам, прирост нефтедобычи составил в январе—июле 6,4 млн т, а экспорт возрос на 7,1 млн т.

«И на этом фоне российские компании законтрактовались по продажам международным трейдерам, которые могут через распределительные хабы, например в Роттердаме, перераспределить объемы и направить их по своим контрактным обязательствам в США», — сказала Сафонова.

Еще в мае управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен указывал, что поставки российской нефти в США резко выросли, причем несколько судов везли продукт «Роснефти». А Bloomberg написал недавно, что санкции против Ирана и Венесуэлы, убравшие с рынка их нефть, принесли российским нефтяным компаниям более $900 млн за счет возросших спредов по цене российской нефти Urals к международному эталону Brent.

Однако Дора Полгар предупреждает, что с потенциальными дальнейшими сокращениями добычи ОПЕК+ России, возможно, придется снизить экспорт нефти и экспортное предложение Urals за пределами Европы может уменьшиться. «И, разумеется, мы не можем полностью исключать возможность сценария с распространением санкций США на российский нефтяной экспорт (хотя он и представляется маловероятным)», — добавляет Полгар.