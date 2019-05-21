Bloomberg узнал о резком росте поставок российской нефти в США

Рост произошел на фоне санкций против венесуэльской государственной компании PDVSA и сокращения добычи членами ОПЕК

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Поставки российской нефти в США резко выросли, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.

По его данным, только за первую половину мая, 13 судов из России доставили в США 5 млн барр. нефти и нефтепродуктов. Американские нефтеперерабатывающие заводы могут утроить прием нефти из России, отмечает Bloomberg.

США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн барр. нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018-м объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн барр., а в 2017-м — 1,58 млн барр.

В то же время почти двое снизилась добыча нефти в Венесуэле. Если в мае 2018-го там ежедневно добывали 1,33 млн барр., то в марте текущего года только 740 тыс. барр. в день. По уровню добычи Венесуэла теперь уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.