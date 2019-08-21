Разрытие покажет

Почему в российской столице часто меняют асфальт на одних и тех же улицах

В Москве более 130 улиц или их участков, которые за последние четыре года были отремонтированы два раза или больше. В чем причина постоянных ремонтов одних и тех же территорий — разбирался РБК

Ремонт асфальта в районах Нагатино-Садовники, Академический, Ломоносовский, Обручевский, Черемушки, Котловка, Нагорный, Зюзино в 2016-2019 годах. Схемы опубликованы департаментом ЖКХ Москвы

На Петербургском экономическом форуме в 2019 году председатель правления Сбербанка Герман Греф в разговоре с Сергеем Собяниным пошутил, что мэр российской столицы любит «перекапывать весь город».

Официальные данные подтверждают эти слова. На портале открытых данных Москвы опубликованы 835 адресов, по которым в 2019 году запланированы дорожные работы, предполагающие текущий ремонт асфальта на проезжей части или тротуарах (планы ремонта дворовых территорий нигде не раскрываются). РБК обнаружил, что как минимум по 40 из ним, то есть по каждому 20-му, за последние четыре года уже проводились либо плановый ремонт дорог, либо капитальное благоустройство. Кроме того, более 130 улиц или их участков за последние четыре года были отремонтированы два раза или больше.

Почему в столице из года в год ремонтируют одни и те же участки — разбирался РБК.

Какие улицы постоянно ремонтируют

Расположенную на юге Москвы улицу Болотниковскую отремонтируют в 2019 году, а до этого работы на ней проводили в 2017 и 2018 годах, тогда как на подобных улицах плановый ремонт не должен проходить чаще одного раза в четыре года. В Комплексе городского хозяйства столичной мэрии сообщили РБК, что ремонт в 2019 году пройдет не на улице Болотниковской, а на Проектируемом проезде № 4668А. Однако этот проезд и есть часть Болотниковской от улицы Новочеремушкинской до Севастопольского проспекта — он был переименован в 2013 году. Эта часть улицы была в плане ремонта на 2018 год. На панорамной съемке «Яндекс.Карт» в 2017 году на дороге видны трещины, а в 2018 году на тех же местах их уже не было.

Расположенные на северо-западе Москвы бульвар Яна Райниса и улицу Лодочную ремонтировали — полностью или частично — в 2017 году. В 2019 году они снова попали в списки для планового ремонта, который будет проводить ГБУ «Автомобильные дороги» — согласно плану, участки уже проведенного ремонта и запланированного совпадают. За последние пять лет это уже третий ремонт на бульваре Яна Райниса — в 2014 году он был реконструирован за 75 млн руб. Тогда жители района жаловались на то, что на бульваре вырубили много деревьев и кустарников, а вместо части газона уложили плитку. Два года прошло между ремонтами асфальта и в соседнем проезде Донелайтиса — в прошлый раз его почти по всей длине ремонтировали в 2017 году.

В департаменте капремонта заявили РБК, что ремонт в 2019 году будет проходить не в тех местах, которые указаны в плане ГБУ «Автомобильные дороги». Применительно к бульвару Яна Райниса в ответе указывается, что в 2017 году ремонт был на участке от улицы Саломеи Нерис до Туристской, хотя в плане указан бульвар на всем протяжении. Ремонт на бульваре и других улицах на севере Москвы выполняло ООО «Миланстрой», на сайте госзакупок опубликовано два акта по этой улице, в одном из них значится, что ремонт был на дублерах бульвара Яна Райниса, которые начинаются за пределами участка, который указали в департаменте.

На юге Москвы в августе и сентябре 2019 года ГБУ «Автомобильные дороги» будет ремонтировать покрытие на Нахимовском проспекте по всей его длине. На его участках от улицы Профсоюзной до Новочеремушкинской и от Новочеремушкинской до Севастопольского проспекта уже меняли покрытие в 2016 году — то есть с момента предыдущего ремонта прошло три года. В 2018 году на Нахимовском проходила реконструкция инженерных сетей, из-за чего перекрывали дорогу и частично меняли асфальт, поясняют в столичном правительстве. «В 2019 году выполнялись работы по приведению в нормативное состояние после истечения гарантии», — заявил РБК представитель департамента капремонта. Гарантия на замену асфальта никогда не превышает трех лет.

Как решают, где менять покрытие

Масштабные ремонты дорог начались в Москве в 2010 году. В 2011–2013 годах город «ликвидировал недоремонты прошлых лет» и объявил о переходе с восьмилетних на трехлетние циклы ремонта дорог. Тогда это объясняли значительной нагрузкой на московские дороги.

Для определения межремонтных сроков власти города руководствуются проведенным в 2017 году обследованием дорог (есть в распоряжении РБК). В его рамках на улицах каждой категории эксперты МАДИ, ГКУ «Экспертавтодор» и ГБУ «Автомобильные дороги» замеряли ровность дорог (продольную и поперечную — последнюю дорожники называют колейностью), плотность трещин, плотность ремонтных карт (участков полотна, на которых происходила замена асфальта) и скорость, с которой свежеотремонтированное полотно достигает максимальных установленных значений.

Согласно документу быстрее всего на московских дорогах образуется предельно допустимая стандартом колейность — то есть глубина искривления становится такой, что дорогу надо ремонтировать. Например, на МКАД, ТТК и магистральных улицах предельное значение 2,5 см достигается за 2,5 года, а предельная плотность трещин и ремонтных карт на МКАД и ТТК — за 3,5 года. Из-за этого власти города придерживаются рекомендации ремонтировать асфальт на таких дорогах каждые три года. Для радиальных магистралей, улиц и проездов районного значения рекомендованный срок ремонта был установлен раз в четыре года, улиц шириной в две полосы — раз в пять лет, нешироких проездов и переулков — раз в шесть лет. Тротуары и дороги в парках должны ремонтировать раз в семь лет, так как нагрузка на них невысока. Формальных оснований для проведения ремонта чаще, чем раз в три года, РБК обнаружить не удалось.

Судя по ответам департамента капремонта на запросы РБК, окончание межремонтных сроков является главным сигналом к тому, что на участке можно снова заменить асфальт. «В 2016 году проводились работы. В 2019 году выполнялись работы по приведению в требуемое нормативное состояние после истечения гарантийных обязательств», — объясняли в ведомстве большинство случаев повторного ремонта. То есть как только заканчивается гарантия, начинается новый ремонт.

Есть и другие критерии, по которым улицы отбирают для ремонта. Осенью и весной эксперты ГБУ «Автомобильные дороги», ОАТИ и префектур обследуют улицы и составляют список требующих ремонта, сообщили РБК в Комплексе городского хозяйства. Чтобы улица попала в список, у нее должен пройти межремонтный срок и закончиться срок гарантийного ремонта. Также должно быть учтено, когда запланирована реконструкция объекта и возможность включения в программу «Развитие городской среды».

Руководитель департамента капремонта Алексей Елисеев отметил, что согласно регламенту ремонтировать можно каждый год 25–27 кв. км московских дорог. Однако сейчас в списки включается около 20 кв. км дорожного покрытия ежегодно — не считая территории вокруг жилых домов.

Сколько стоит ремонт дорог Основная причина, по которой в Москве небольшие межремонтные сроки, — это забота о безопасности движения, говорит Елисеев. По его словам, прежде всего на безопасность движения влияет колейность. Прежний мэр столицы Юрий Лужков называл ее главным врагом московских дорог и хотел запретить в городе использование шипованной резины или обложить ее владельцев дополнительным налогом. На сайте Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» указано, что основная причина образования колеи на дороге — воздействие колес, осадки, перепады температур и воздействие солнца. На благоустройство по программам «Моя улица» и «Мой район», включающее в том числе и ремонт дорог, за последние пять лет город выделил 370,5 млрд руб. На плановую замену асфальта и бордюров за пять лет у города ушло еще не менее 220 млрд руб. Примерно половину объема ремонта дорог — то есть около 10 кв. км в год — ГБУ «Автомобильные дороги» ремонтирует, не привлекая подрядчиков, рассказал РБК руководитель столичного департамента капремонта.

Елисеев утверждает, что все работы различные подразделения мэрии и разные бюджетные учреждения согласовывают друг с другом, а также с девелоперами (которые тоже могут попросить у города разрешение переложить покрытие, когда новый дом нужно присоединить к коммуникациям). Однако представитель одного из крупнейших подрядчиков в разговоре с РБК отметил, что в его практике были случаи, когда строители приезжали ремонтировать обозначенный в списке ГБУ «Автомобильные дороги» участок, а там уже шли работы департамента капремонта. По уверению руководителя департамента, такие случаи в основном могли происходить до 2015 года, когда программа «Моя улица» только начиналась.