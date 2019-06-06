Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву

Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву

Во время дискуссии на ПМЭФ о внедрении новых технологий глава Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись колкостями о перекопанной столице и монополии Сбербанка на рынке финансовых услуг

Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Греф, который выступает модератором дискуссии, попросил Собянина объяснить, почему столичная мэрия и лично ее глава тратят много времени и средств на внедрение новых технологий. «Может быть, те же самые проблемы можно решить какими-то другими методами, а деньги направить на социальные проблемы, в конце концов на дороги?», — спросил Греф.

«Чувствуется вопрос бывшего министра экономики. Эффективность вложения — главный конек Германа Оскаровича [Грефа] в правительстве», — ответил на это Собянин.

Отвечая на вопрос Грефа по существу, Собянин привел в качестве примера создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы. Эта система, по его словам, улучшила трафик в Москве на 15%. «Дорогая штучка, миллиарды рублей потрачены на ее создание и ее функционирование», — продолжил столичный мэр. «Для того, чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около 1 трлн руб. И перекопать весь город, что физически невозможно», — рассказал Собянин.