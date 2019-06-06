Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,14 -0,25 EUR Бирж. 73,38 0 Brent 60,79 +1,00% USD Нал. 65,52 64,69 EUR Нал. 73,74 72,89 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1262 +0,0042 BTC/USD Бирж. 7 688,30 -101,10 IMOEX 2 720,60 +0,69% RTSI 1 315,75 +0,95% DJIA 25 544,87 +0,02% Nasdaq 7 559,29 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Boeing $367 (+6,07%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Boeing $367 (+6,07%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице Общество, 17:14 Связанный с Ролдугиным фонд откроет центр для одаренных детей под Москвой Общество, 17:06 Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву Общество, 17:05 Дом Порошенко забросали файерами Общество, 16:59 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 16:58 Как Дональд Трамп укрепил трансатлантические связи Политика, 16:54 Генеральный директор ЦСКА назвал дату следующего дерби со «Спартаком» Спорт, 16:52 S7 предложила использовать технологию Face ID вместо посадочных талонов Технологии и медиа, 16:49 Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019 Экономика, 16:46  Федеральная сетевая компания и «Сибур» заключили соглашение на ПМЭФ Пресс-релиз, 16:45 Олег Тиньков: интервью РБК в прямом эфире Деньги, 16:45  РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом Общество, 16:40 Мутко предрек «Спартаку» вылет из премьер-лиги в случае ухода Федуна Спорт, 16:37 «Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму Экономика, 16:35
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву
Во время дискуссии на ПМЭФ о внедрении новых технологий глава Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись колкостями о перекопанной столице и монополии Сбербанка на рынке финансовых услуг

Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Греф, который выступает модератором дискуссии, попросил Собянина объяснить, почему столичная мэрия и лично ее глава тратят много времени и средств на внедрение новых технологий. «Может быть, те же самые проблемы можно решить какими-то другими методами, а деньги направить на социальные проблемы, в конце концов на дороги?», — спросил Греф.

«Чувствуется вопрос бывшего министра экономики. Эффективность вложения — главный конек Германа Оскаровича [Грефа] в правительстве», — ответил на это Собянин.

Общество
Москва вошла в десятку городов мира с лучшей транспортной системой

Отвечая на вопрос Грефа по существу, Собянин привел в качестве примера создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы. Эта система, по его словам, улучшила трафик в Москве на 15%. «Дорогая штучка, миллиарды рублей потрачены на ее создание и ее функционирование», — продолжил столичный мэр. «Для того, чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около 1 трлн руб. И перекопать весь город, что физически невозможно», — рассказал Собянин.

«Ну, вы любите это», — ответил на это Греф и засмеялся. В зале слова Грефа также встретили аплодисментами и смехом.

«Мы триллион [потратили] на физическую инфраструктуру, и еще миллиарды — на ИТС», — пошутил в ответ Собянин.

После этого он пояснил, что правительство Москвы использует все доступные ему способы, но по своей эффективности вложения в интеллектуальную транспортную систему оказались самыми эффективными.

Финансы
Греф оценил систему быстрых платежей ЦБ фразой о «принудительном счастье»

Кроме того, новые технологии, такие как внедрение электронной записи в детские сады и поликлиники, помогли устранить очередь в детские сады и обеспечить москвичей доступной поликлинической помощью, указал столичный мэр.

«Всем же понятно, что если частная компания не будет трансформироваться, развиваться — Сбербанка это не касается, потому что он монополист: может не развиваться и ничего с ним не случится, — а вот частная компания будет банкротом», — сказал Собянин.

«Я думал, нас только Центральный банк не любит. Оказывается, и мэр тоже», — парировал Греф.

«Я вас люблю, я просто уверен в вашей устойчивости», — ответил мэр Москвы.

Мэрия Москвы при Сергее Собянине стала воплощать масштабную программу благоустройства столицы «Моя улица». Расходы на нее в 2015 году составили около 20 млрд руб. (40 улиц). В 2016 году на нее было выделено 32,9 млрд руб., на которые благоустроили 68 улиц, а за 2017 год на эти цели были потрачены более 37 млрд руб., писал ранее РБК.

Осенью 2018 года столичные власти продлили программу «Моя улица» до 2020 года, суммарные расходы на нее достигнут 200 млрд руб.

Авторы: Наталья Демченко, Евгения Чернышова, Евгения Кузнецова
Теги: Сергей Собянин, Герман Греф, ПМЭФ, цифровая экономика
Материалы по теме
Москвичи стали меньше доверять федеральным властям и больше Собянину
Политика
Греф назвал возвращение в правительство «самым жутким исходом карьеры»
Бизнес
Орешкин допустил рецессию из-за роста потребкредитов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter