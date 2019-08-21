Праздная экономия

Во сколько обойдутся Москве мероприятия в рамках Дня города

День города, совпадающий в этом году с выборами в Мосгордуму, будет отмечен фестивалями «Добрая Москва» и «Душевная Москва», оперой-маскарадом и выступлениями скоморохов и ходулистов. Праздник обойдется в 407,5 млн руб.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Традиционный разгон

На празднование 872-летия столицы выделено около 407,5 млн руб. из городского бюджета. Это наименьшие расходы на День города за последние пять лет (к примеру, в прошлом году праздник обошелся в 457,2 млн руб.). Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.

Самой крупной статьей расходов традиционно стал разгон облаков. Соответствующий контракт на 406,4 млн руб. был заключен в конце прошлого года, он включает в себя услуги по «метеозащите города» на четыре даты — 1 мая, День Победы, День России и День города. Из этой суммы на разгон облаков в сентябре предусмотрено 101,6 млн руб. (примерно столько же, сколько и годом ранее). Исполнитель контракта обязуется предоставить десять самолетов с сыпучими реагентами. Как и в прошлые годы, тендер выиграло Агентство атмосферных технологий.

Праздник вместо митингов В этом году День города совпадет с выборами в столичный парламент. Муниципальная кампания сопровождалась протестами после недопуска оппозиционных кандидатов из-за выявленных Мосгоризбиркомом нарушений при сборе подписей. Собеседник РБК, близкий к московским властям, рассказал, что сначала на празднование Дня города «закладывали меньше денег, но потом [на фоне протестных акций] решение поменялось». Праздник должен помочь снизить напряжение, сказал он.

Вторая по величине статья — 49 млн руб. — праздничное оформление городских округов. В эту сумму входит украшение Центрального, Западного, Южного, Восточного, Северного, Зеленоградского и Северо-Восточного административных округов, данных о других округах на портале госзакупок пока нет. Несколько из этих контрактов достались одним и тем же компаниям — ООО «ТоргМаркет» и ООО «Кристалл», которые работали над праздничным оформлением Москвы и раньше. Контракты на 13,7 млн руб. получило ИП Лучникова Александра Витальевича, которое ранее в таких конкурсах не участвовало.

Следующий по стоимости контракт — на праздничные фейерверки (26 млн руб.). Салют на каждой из 13 площадок должен продолжаться не менее пяти минут. Залпы будут производиться в том числе с двух барж в акватории Москвы-реки между Раушской и Москворецкой набережными, напротив парка «Зарядье».

На праздник в «Зарядье» потратят еще 25 млн руб. (контракт на День Победы в парке обошелся в 9,5 млн руб.). Это самое дорогое мероприятия в парках столицы. В «Зарядье» москвичей ждет выступление струнного оркестра, оперных певцов и опера-маскарад.

Организация празднования в Парке культуры им. Горького обойдется в 4,6 млн руб., на ВДНХ — 9,6 млн руб., в «Сокольниках» — 4,4 млн руб. В техзадании контракта на праздник в «Сокольниках» содержится пункт, предполагающий выступление «ностальгических» музыкальных ансамблей (в качестве примера приведены «Город 312», «Браво», Валерий Сюткин) и чтение лекций на тему финансовой грамотности.

Еще 7,5 млн руб. предусмотрены на информационную поддержку городских праздничных мероприятий.

Контракт без благословения, рэп-фристайл и душевное домино

Концерты и ярмарки пройдут на всех традиционных городских площадках — у храма Христа Спасителя (цена контракта — 18,5 млн руб.), на Поклонной горе и в парке «Музеон». В отличие от прошлых закупок в контракте не прописана необходимость получить благословение патриарха Кирилла на проведение мероприятия у храма.

Тема празднования Дня города в «Музеоне» (контракт на 19 млн руб.) — мода. Там состоятся «модные показы с использованием костюмов от российских дизайнеров» и мастер-классы по подбору и дизайну одежды.

Помимо мероприятий, организованных специально ко Дню города, в эти же дни мэрия устроила фестивали «Цветочный джем» (его стоимость составит около 1,8 млн руб.) и «Добрая Москва» на Цветном бульваре (18 млн руб.). Цель «Доброй Москвы» — популяризация благотворительности, здорового образа жизни и семейных ценностей, в рамках фестиваля состоятся забег и концерт. Еще один фестиваль — «Душевная Москва» — проводит ГБУ «Московский дом общественных организаций». На фестиваль выделено 9,5 млн руб., в ходе него «Сокольники» оборудуют шатрами, будками для печати Instagram-фотографий, уличным домино и гигантским Lego-конструктором.

Кроме того, к празднованию подключат «Винзавод», где пройдет мероприятие OpenFest (7,3 млн руб.). Там состоится концерт «НаРайоне», в ходе которого запланированы мероприятия с рэп-фристайлом, боевыми единоборствами, уличным театром и косплеем.

Аниматоры-скоморохи и музыкальный теплоход

Есть контракты на празднование Дня города в отдельных районах и округах. Около 5,4 млн руб. потратят на подарки активным жителям и представителям общественных организаций (в Хорошево-Мневниках будут дарить цифровые домашние метеостанции, в Даниловском районе — проекционные часы, а в Юго-Западном округе — фитнес-браслеты). Всего на мероприятия в округах и районах без учета подарков заложено не менее 90 млн руб.

Самая крупная из закупок округов — на 15 млн руб. — объявлена в ЦАО. Там планируется провести концерт с участием кукольного театра, Театра юного актера, Детского музыкального театра, жонглеров и клоунов.

В Южном административном округе объявлен конкурс (2,3 млн руб.) на проведение квеста «для активных жителей старшего возраста» по теме «История родного края». В Северо-Восточном административном округе в честь Дня города планируют запустить «музыкальный теплоход» по Москве-реке (контракт на 2,5 млн руб.).

Крупнейшая из районных закупок — в Митино. Здесь выделены 6,3 млн руб. на мероприятие с участием известных советских музыкальных групп, аниматоров-скоморохов, дрессированных животных, ходулистов и реконструкторов. Гостей праздника будут кормить гречневой кашей с тушенкой и поить черным чаем. Такое же угощение приготовят в Зеленограде (контракт на 1,2 млн руб.). На 4,9 млн и 4 млн руб. соответственно объявлены тендеры на праздник в Северном и Южном Тушино. Аналогичные суммы заложены на мероприятия в Тушино и Строгино.