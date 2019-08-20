Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,09 66,34 EUR Нал. 74,33 73,53 USD Бирж. 66,75 -0,14 EUR Бирж. 73,96 -0,13 USD ЦБ. 66,78 +0,18 EUR ЦБ. 73,98 +0,03 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 10672,00 -43,00 IMOEX 2665,20 +0,65% RTSI 1257,72 +0,82% Brent 59,70 +0,61% DJIA 26135,79 +0,96% Nasdaq 8002,81 +1,35%
Казахский гость — лучший друг российского вуза
Лента новостей
На проспекте Сахарова вместо акций оппозиции пройдет концерт к Дню флага 13:49, Общество Полузащитник ЦСКА получил тяжелую травму в дерби со «Спартаком» 13:46, Спорт Илью Яшина арестовали в четвертый раз подряд 13:42, Общество Макрон по-русски написал о «глубоко европейской» России 13:37, Политика В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций 13:36, Политика Стоимость криптовалюты Egretia упала на 70% за последний месяц 13:32, Крипто Сомнительный улов: как верно оценить стоимость рыбной отрасли 13:28, PRO «Роснефть» снизила нефтедобычу из-за ограничений со стороны «Транснефти» 13:25, Бизнес Дамаск заявил о продвижении сирийской армии к Хан-Шейхуну 13:23, Политика Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области 13:22, Спорт МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада 13:20, Политика Вылетевший из Москвы в Париж рейс сел в Люксембурге из-за сигнала тревоги 13:17, Общество 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад 13:05, РБК и Philips РФПИ заказал защиту своего офиса от прослушки 12:48, Бизнес «Енисей» подписал контракт с бывшим баскетболистом «Лейкерс» 12:47, Спорт Акции QIWI подорожали на 24% за один день. В чем причина? 12:42, Quote Хватит это терпеть: как разблокировать расчетный счет 12:38, PRO Братьям Магомедовым ужесточили обвинение 12:34, Общество Полиция проверит информацию о стрельбе в Октябрьском тоннеле в столице 12:33, Общество Места, которые приводят нервы в порядок: Бутан, Ришикеш, Исландия 12:29, «РБК Стиль», Visa и ВТБ 97% южнокорейских криптобирж оказались на грани банкротства 12:21, Крипто На Кубани два украинских моряка отравились метиловым спиртом 12:20, Общество «Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы 12:18, Бизнес Идеи для бизнеса: три мнения о Volvo S90 12:09, Авто Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон 12:05, Политика Армена Джигарханяна выписали из больницы 12:03, Общество
Газета
Казахский гость — лучший друг российского вуза
Газета № 120 (3075) (2008) Общество,
0
Казахский гость — лучший друг российского вуза
ФСБ обнародовала статистику о приехавших учиться иностранцах
Погранслужба ФСБ начала публиковать данные об иностранцах, приехавших в Россию на учебу: с начала года это 181,5 тыс. человек. Больше четверти из них — из Казахстана. Далее идут Китай, Узбекистан и Украина
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Почему ФСБ стала собирать данные

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы. Прежде таких подсчетов не было, но в ноябре 2018 года Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для наблюдения ФСБ за иностранными гражданами. Ранее действовал перечень целей въезда в страну, утвержденный постановлением Госкомстата от 2000 года. Помимо учебы в новый перечень также добавили графу «работа».

Всего за первые два квартала 2019 года в страну въехали 181,5 тыс. студентов, следует из данных ФСБ, с которыми ознакомился РБК. Страны, откуда приехало больше всего учащихся, — Казахстан, Китай и Узбекистан — 59,3 тыс., 21,2 тыс. и 14 тыс. соответственно. На четвертом месте — Украина, оттуда прибыли 13,7 тыс. студентов.

Кроме того, в Россию едут учиться из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США (1050 человек, входит в двадцатку стран, откуда приезжает больше всего студентов). Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Канады — 99. Белоруссия с 231 студентами — на 47-м месте. Всего в России учатся приезжие из 174 стран, в том числе один студент из Исландии и по три человека с Мальты и из Гондураса.

Почему данные ФСБ могут отличаться от других

Данные ФСБ только примерно отражают реальную картину, отметила заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «Они учитывают факт въезда. Поэтому если один и тот же человек приезжал и уезжал за эти полгода несколько раз, то его посчитают как несколько студентов», — объяснила она. Кроме того, обратила внимание Чудиновских, учебу в качестве цели въезда человек, в случае если едет из безвизовой страны, сообщает пограничнику сам. Эта информация не всегда проверяется, подчеркнула она.

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Экономика

Согласно данным Минобрнауки, с которыми ознакомился РБК, в начале 2018 года в России было более 247 тыс. иностранных студентов. Почти 83 тыс. из них — первокурсники (бакалавриата, магистратура и специалитет). В статистическом сборнике Минобрнауки также указано число иностранных студентов, обучающихся в России в соответствии с международными договорами. У некоторых из них вообще нет гражданства. Таких учащихся в России еще 30,3 тыс., в том числе 9,8 тыс. первокурсников.

Минобнауки определяет другие страны — лидеры по количеству приезжих учащихся. Первое место у Казахстана (65,6 тыс. студентов), второе — у Туркмении (27,4 тыс.), третье — у Узбекистана (25,7 тыс.). Китай только на четвертом месте (18,3 тыс. студентов).

РБК направил запрос в пресс-службу Минобрнауки.

Будет ли расти количество иностранных студентов

Численность иностранных студентов в России продолжит расти, полагает советник директора Международного центра научной и технической информации Ольга Андреева. «Цели по увеличению количества иностранных студентов прописаны в федеральном проекте «Экспорт образования». С каждым из ректоров заключен эффективный контракт, согласно которому должен обеспечиваться рост количества иностранных студентов и преподавателей», — указала она.

С 2019 по 2020 год количество студентов — иностранных граждан, согласно проекту «Экспорт образования», должно возрасти с 241 тыс. до 425 тыс. человек. На реализацию проекта выделено 107,5 млрд руб.

Глава ФСБ заявил о попытках ИГ вербовать иностранных студентов в России
Политика

Казахстан всегда был лидером по числу студентов, которые обучаются в российских вузах, отмечает Андреева, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. В Россию обычно едет молодежь из стран, где население знает русский и, следовательно, может на нем учиться. Сохранится поток и студентов из Китая, но расти не будет, потому что в стране много своих достойных вузов, которые за последние годы упрочили свои позиции в международных рейтингах, уверена эксперт.

По мнению Андреевой, в ближайшее время может значительно увеличиться число студентов из Африки, так как российские вузы активно внедряют англоязычные и франкоязычные программы. При этом эксперт уверена, что не стоит в ближайшее время ждать увеличения потока студентов из Латинской Америки, где активно развивается высшее образование.

В свою очередь, из России чаще всего едут получать высшее образование в Чехию, следует из статистики ЮНЕСКО. Там учится 5,7 тыс. российских граждан. На втором месте — США с 5,2 тыс. человек. На третьем — Великобритания, где учится почти 4 тыс. россиян.

Автор: Полина Звездина.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: студенты , ФСБ , иностранцы , образование
Материалы по теме
Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям Технологии и медиа
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter