Казахский гость — лучший друг российского вуза

ФСБ обнародовала статистику о приехавших учиться иностранцах

Погранслужба ФСБ начала публиковать данные об иностранцах, приехавших в Россию на учебу: с начала года это 181,5 тыс. человек. Больше четверти из них — из Казахстана. Далее идут Китай, Узбекистан и Украина

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Почему ФСБ стала собирать данные

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы. Прежде таких подсчетов не было, но в ноябре 2018 года Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для наблюдения ФСБ за иностранными гражданами. Ранее действовал перечень целей въезда в страну, утвержденный постановлением Госкомстата от 2000 года. Помимо учебы в новый перечень также добавили графу «работа».

Всего за первые два квартала 2019 года в страну въехали 181,5 тыс. студентов, следует из данных ФСБ, с которыми ознакомился РБК. Страны, откуда приехало больше всего учащихся, — Казахстан, Китай и Узбекистан — 59,3 тыс., 21,2 тыс. и 14 тыс. соответственно. На четвертом месте — Украина, оттуда прибыли 13,7 тыс. студентов.

Кроме того, в Россию едут учиться из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США (1050 человек, входит в двадцатку стран, откуда приезжает больше всего студентов). Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Канады — 99. Белоруссия с 231 студентами — на 47-м месте. Всего в России учатся приезжие из 174 стран, в том числе один студент из Исландии и по три человека с Мальты и из Гондураса.

Почему данные ФСБ могут отличаться от других

Данные ФСБ только примерно отражают реальную картину, отметила заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «Они учитывают факт въезда. Поэтому если один и тот же человек приезжал и уезжал за эти полгода несколько раз, то его посчитают как несколько студентов», — объяснила она. Кроме того, обратила внимание Чудиновских, учебу в качестве цели въезда человек, в случае если едет из безвизовой страны, сообщает пограничнику сам. Эта информация не всегда проверяется, подчеркнула она.

Согласно данным Минобрнауки, с которыми ознакомился РБК, в начале 2018 года в России было более 247 тыс. иностранных студентов. Почти 83 тыс. из них — первокурсники (бакалавриата, магистратура и специалитет). В статистическом сборнике Минобрнауки также указано число иностранных студентов, обучающихся в России в соответствии с международными договорами. У некоторых из них вообще нет гражданства. Таких учащихся в России еще 30,3 тыс., в том числе 9,8 тыс. первокурсников.

Минобнауки определяет другие страны — лидеры по количеству приезжих учащихся. Первое место у Казахстана (65,6 тыс. студентов), второе — у Туркмении (27,4 тыс.), третье — у Узбекистана (25,7 тыс.). Китай только на четвертом месте (18,3 тыс. студентов).

РБК направил запрос в пресс-службу Минобрнауки.

Будет ли расти количество иностранных студентов

Численность иностранных студентов в России продолжит расти, полагает советник директора Международного центра научной и технической информации Ольга Андреева. «Цели по увеличению количества иностранных студентов прописаны в федеральном проекте «Экспорт образования». С каждым из ректоров заключен эффективный контракт, согласно которому должен обеспечиваться рост количества иностранных студентов и преподавателей», — указала она.

С 2019 по 2020 год количество студентов — иностранных граждан, согласно проекту «Экспорт образования», должно возрасти с 241 тыс. до 425 тыс. человек. На реализацию проекта выделено 107,5 млрд руб.

Казахстан всегда был лидером по числу студентов, которые обучаются в российских вузах, отмечает Андреева, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. В Россию обычно едет молодежь из стран, где население знает русский и, следовательно, может на нем учиться. Сохранится поток и студентов из Китая, но расти не будет, потому что в стране много своих достойных вузов, которые за последние годы упрочили свои позиции в международных рейтингах, уверена эксперт.

По мнению Андреевой, в ближайшее время может значительно увеличиться число студентов из Африки, так как российские вузы активно внедряют англоязычные и франкоязычные программы. При этом эксперт уверена, что не стоит в ближайшее время ждать увеличения потока студентов из Латинской Америки, где активно развивается высшее образование.

В свою очередь, из России чаще всего едут получать высшее образование в Чехию, следует из статистики ЮНЕСКО. Там учится 5,7 тыс. российских граждан. На втором месте — США с 5,2 тыс. человек. На третьем — Великобритания, где учится почти 4 тыс. россиян.