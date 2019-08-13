Глава ФСБ заявил о попытках ИГ вербовать иностранных студентов в России

Чтобы помешать террористам, нужны дополнительные меры, уверен Александр Бортников

Александр Бортников (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Представители международных террористических группировок пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает «РИА Новости».

«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — цитирует Бортникова агентство.

Глава ФСБ заявил, что для того, чтобы помешать террористам, нужны дополнительные меры, призванные не допустить распространение радикальных настроений в среде мигрантов и студентов. Руководители федеральных органов исполнительной власти должны обратить внимание на эту проблему, считает он.

Это не первый раз, когда глава ФСБ обращает внимание на проблему распространения радикальных взглядов среди молодежи. «Это такой «замес» — нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский», — рассказывал Бортников в ноябре 2018 года. По его словам, носители различных радикальных идей объединяются в группы, цель которых — противодействие власти методом вооруженной борьбы.