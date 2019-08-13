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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+42,89%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Политика ,  
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Глава ФСБ заявил о попытках ИГ вербовать иностранных студентов в России
Чтобы помешать террористам, нужны дополнительные меры, уверен Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Представители международных террористических группировок пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает «РИА Новости».

«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — цитирует Бортникова агентство.

Глава ФСБ заявил, что для того, чтобы помешать террористам, нужны дополнительные меры, призванные не допустить распространение радикальных настроений в среде мигрантов и студентов. Руководители федеральных органов исполнительной власти должны обратить внимание на эту проблему, считает он.

Общество
Бортников призвал «что-то делать» с радикализацией молодежи

Это не первый раз, когда глава ФСБ обращает внимание на проблему распространения радикальных взглядов среди молодежи. «Это такой «замес» — нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский», — рассказывал Бортников в ноябре 2018 года. По его словам, носители различных радикальных идей объединяются в группы, цель которых — противодействие власти методом вооруженной борьбы.

Тогда же он говорил, что спецслужба направит руководству стран свои предложения по этому поводу.

В ноябре 2018-го заявление директора ФСБ прозвучало после того, как 17-летний юноша взорвал бомбу в здании управления ФСБ в Архангельске. Подросток погиб, трое сотрудников службы были ранены. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте и незаконном ношении боеприпасов.

Автор: Наталья Демченко
Теги: террористы, вербовка, Александр Бортников
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