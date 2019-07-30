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Счетная палата выдала «Автодору» дополнительные авансы
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Газета
Счетная палата выдала «Автодору» дополнительные авансы
Газета № 117 (3072) (3007) Бизнес,
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Счетная палата выдала «Автодору» дополнительные авансы
Госаудиторы выявили новые нарушения при строительстве ЦКАД
Нарушения при строительстве ЦКАД, которые легли в основу дела экс-главы «Автодора», носили систематический характер: авансы сверх установленных лимитов выплачивались и на других объектах компании, выявила Счетная палата
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам

В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%. Такие данные выявила Счетная палата при проверке деятельности «Автодора», проведенной с октября 2018 года по апрель 2019-го. Ее результаты опубликованы в последнем номере бюллетеня ведомства.

Как показал анализ Счетной палаты, значительная доля платежей пришлась на конец декабря 2018 года. Именно тогда госкомпания предоставила авансы на общую сумму 30,9 млрд руб. В 2017 году аналогичный показатель составлял 34 млрд руб., или 51,2% от общего объема авансовых платежей. Как в 2017-м, так и в 2018 году «Автодор» перечислял исполнителям авансы в объеме, превышающем максимальные размеры, отмечают аудиторы ведомства.

«[Предоставление] авансов в конце года позволяет госкомпании значительно увеличивать фактическое значение показателя по использованию субсидии (кассовому исполнению), предусмотренного отчетными формами соглашений, заключенных с Минтрансом», — говорится в бюллетене.

СК оценил ущерб от действий экс-главы «Автодора» Кельбаха в ₽2 млрд
Общество

В соответствии с соглашением на строительство первого участка ЦКАД в Подмосковье, подписанным с «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова, «Автодор» также был вправе выплачивать аванс исполнителю в размере до 30% (12,6 млрд руб.) от общего размера государственного финансирования строительства (42,1 млрд руб.). Но по итогам 2018 года госкомпания предоставила авансовые платежи на 17,3 млрд руб., или 37,2% от общего размера госфинансирования. Именно нарушения по начислению авансовых платежей при строительстве ЦКАД легли в основу уголовного дела против бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, о котором стало известно в начале июля: топ-менеджера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в том числе при перечислении аванса «Крокусу». Саму компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора».

«Все авансы выплачивались в пределах 30% от государственного финансирования, и они были обеспечены гарантией Сбербанка», — говорил ранее РБК представитель «Крокуса».

Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»
Бизнес

Инвестсоглашение на строительство автомобильной дороги М-11 «Санкт-Петербург», подписанное с «Трансстроймеханизацией» Аркадия Ротенберга, также устанавливает максимальный размер авансов на уровне 30% (20,1 млрд руб.), но подрядчик получил в 2,5 раза больше — в общей сложности 52,1 млрд руб. (77,8% от государственного финансирования), из них 18 млрд руб. в 2018 году, указывает Счетная палата.

РБК направил запросы в пресс-службы «Автодора» и «Трансстроймеханизации».

«Результаты проверок, проводимых Счетной палатой, очень часто являются основанием для возбуждения уголовных дел», — напоминает адвокат адвокатского бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский. Если будет доказано, что при выплате авансов «Автодора» по другим договорам с подрядчиками допускались нарушения такого же рода, как и в случае с «Крокусом», то есть основания полагать, что в уголовном деле могут возникнуть новые эпизоды, предупреждает он. Вопрос в том, какие именно нарушения будут выявлены, оговаривается юрист.

Вполне возможно, что в рамках уголовного дела в отношении экс-главы «Автодора» могут появляться дополнительные эпизоды, соглашается партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Что еще выявила проверка

По итогам 2018 года «Автодор» показал минимальный уровень достижения целевого показателя по строительству и реконструкции автодорог, утверждают аудиторы Счетной палаты. Так, за прошлый год не было введено больше половины запланированных дорог — 317,7 км из 578,6 км. Более того, компания выполнила всего один из 12 целевых показателей, связанных с проведением дорожных работ. Но это не помешало «Автодору» израсходовать почти все субсидии (99,8%), предусмотренные правительством, при этом показатель результативности предоставления субсидии составил лишь 45,1%, выявило ведомство.

Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб.
Бизнес

Госкомпания также не соблюдает сроки выполнения договоров на строительство и реконструкцию, поэтому комплексное обустройство автодорог по большинству объектов переносится на последующие годы, утверждают аудиторы. Так, автомобильную дорогу М-11 протяженностью 617,6 км должны были ввести в эксплуатацию в 2018 году, но по состоянию на 1 января 2019 года были завершены работы по строительству только 428,6 км, или 69,4%, а ввод этой дороги теперь запланирован на сентябрь. Ранее было отложено и окончание строительно-монтажных работ на ЦКАД — с 2018-го на середину 2021 года.

В ряде случаев продолжительность производства работ создает предпосылки к увеличению их стоимости, добавляют аудиторы. Например, из-за срыва сроков придется дофинансировать ЦКАД на 20 млрд руб.

Основаниями для проверки Счетной палаты вместе с Генпрокуратурой и Следственным комитетом стали именно серьезное отставание от графика и рост стоимости работ: в октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил ведомствам проверить удорожание ЦКАД.

Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД
Политика

В феврале 2019 года ушел в отставку глава компании «Автодор» Сергей Кельбах, на его место был назначен Вячеслав Петушенко, ранее курировавший в компании техническую политику.

В мае Счетная палата со ссылкой на предварительные результаты проверки деятельности госкомпании называла 2018-й «худшим годом для «Автодора».

Автор: Галина Казакулова.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: «Автодор» , Сергей Кельбах , Счетная палата
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