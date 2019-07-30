Brexit будет убедительным

Кабинет Бориса Джонсона запускает кампанию в поддержку жесткого варианта выхода из ЕС

Правительство Великобритании проведет масштабную кампанию по информированию населения и бизнеса о выходе из Евросоюза без соглашения. На нее потратят около £100 млн, выяснила The Telegraph

Борис Джонсон (Фото: Zuma / ТАСС)

Новый премьер подготовит страну к резкому выходу из ЕС

Большая и активная кампания по информированию подданных Соединенного королевства об осуществлении процедуры Brexit без сделки с Брюсселем позволит им адекватно подготовиться к этому, сообщила в понедельник представитель британского премьера Бориса Джонсона. Ее слова приводит The Guardian.

Правительство планирует отправить листовки в 27 млн домохозяйств, а также заказать телевизионные ролики и рекламу в социальных сетях, сообщило в воскресенье подробности кампании издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Стоимость крупнейшей со времен окончания Второй мировой войны правительственной информационной кампании составит около £100 млн, привело данные издание.

По данным SkyNews, советники Джонсона уже начали тестировать некоторые лозунги информационной кампании в социальных сетях. Один из основных — слова Джонсона о том, что выход из Евросоюза однозначно состоится 31 октября этого года. Правительство его предшественницы Терезы Мэй несколько раз переносило дату Brexit, стремясь получить выгодные условия у Брюсселя и согласие большинства членов парламента на выход на основе согласованных с ЕС договоренностей. Джонсон также не отказывается от возможности добиться выгодных условий, однако ставит непременным условием выход из союза в конце октября.

Планы правительства потратить дополнительные средства раскритиковали противники выхода из Евросоюза. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин написал в Twitter, что для правительства страны, в которой 4 млн человек живут в бедности, тратить такие средства для Brexit без сделки, которого можно избежать, неприемлемо.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен назвала планируемую трату денег «позорной», особенно в свете проводимой Консервативной партией политики сокращения расходов.

«Джонсон теперь не просто лидер кампании за выход Великобритании из Евросоюза, а премьер-министр, соответственно, ему нужна электоральная поддержка, нужно усиливать свои позиции в парламенте. Рекламная кампания как раз нацелена на то, чтобы позиции нового премьер-министра, в том числе по такому болезненному острому вопросу, как Brexit, укрепить и добиться в итоге желаемого выхода», — отметил в беседе с РБК первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. Однако он сомневается в том, что потраченные средства принесут желательное увеличение поддержки выходу из Союза — число противников довольно велико.

В то, что выход из ЕС случится к 31 октября, верят около 27% британцев, показал июльский опрос социологической службы YouGov.

Выходом займутся три команды

Представитель премьера также подтвердила сообщения о формировании в правительстве трех комитетов по делам Brexit. Один из них займется формированием новой стратегии выхода из ЕС, в него войдут премьер Джонсон, координатор подготовительной работы правительства к Brexit без соглашения Майкл Гоув, канцлер Казначейства Саджид Джавид, глава МИДа Доминик Рааб, министр по делам Brexit Стивен Барклай, генпрокурор Джеффри Кокс. Встречаться этот комитет будет два раза в неделю. За тем, как идет процесс переговоров и подготовки к Brexit, будет следить второй комитет, который возглавит Гоув. Еще один комитет сосредоточится на вопросах торговли и экономики. Общую стратегию будет координировать и определять старший помощник премьера Доминик Каммингс, один из главных идеологов кампании по выходу из Евросоюза.

Вместе с тем сам премьер, который в понедельник отправился с визитом в Шотландию, заявил, что вариант выхода из ЕС без сделки не является все же основным и он готов договариваться о новых условиях с Брюсселем.

Активно готовиться к Brexit британские власти призвал 28 июля независимый Institute for government. В своем докладе он предупреждает, что вместе с выходом из ЕС без соглашения Лондон лишится торговых договоров со всеми странами Союза, а также с другими странами, торговые отношения с которыми регулировались в составе Союза, на восстановление торговых процедур потребуется время, а британскому бизнесу — государственная поддержка на это время.

Британская Служба бюджетной ответственности ранее сообщала, что уже в следующем году страну ждет рецессия из-за выхода из ЕС без соглашения, а британская казна потеряет как минимум £30 млрд в год.

Издание Business Insider утверждало, что среди британских бизнесменов растет обеспокоенность собственной неготовностью к выходу без соглашения. Например, многие склады для хранения товаров в октябре будут заполнены товарами для продажи в рождественский период, поэтому дополнительных площадей для хранения товаров на случай перебоев с поставками из-за выхода из ЕС не будет. Многие предприниматели также не хотят второй раз за год готовиться к выходу — они уже делали это весной этого года, в ожидании выхода 12 апреля, который так и не случился.