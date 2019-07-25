Уголовный срок после президентского

К каким выводам в деле о российском вмешательстве в американские выборы пришел бывший спецпрокурор Роберт Мюллер

Прокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о вмешательстве России в выборы в США, не исключил, что президент Дональд Трамп может быть обвинен в попытке препятствования правосудию. Но, скорее всего, уже после президентского срока

Роберт Мюллер (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Что Мюллер рассказал конгрессу

Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента. Об этом бывший специальный прокурор Роберт Мюллер рассказал на слушаниях в комитете по юстиции палаты представителей в среду, 24 июля. «Это верно», — ответил бывший прокурор на просьбу главы комитета Джерри Надлера подтвердить, что он не выносил оправдательное заключение в отношении Трампа.

Мюллер выступал публично впервые с начала расследования в мае 2017 года. Итоги расследования были представлены в апреле 2019-го, после чего он ушел в отставку. На слушаниях Мюллер в основном повторил основные выводы своего доклада. Следствие не нашло доказательств сговора Трампа с Москвой, но президент пытался влиять на ход расследования; решение о том, предъявлять ли президенту обвинения, должен выносить департамент юстиции США.

В среду Мюллер подтвердил, что не снимает с Трампа подозрения, хотя и не может инициировать уголовное дело в отношении действующего президента. Бывший спецпрокурор признал, что после окончания президентского срока Трампу может быть предъявлено уголовное обвинение, если будет доказано, что он препятствовал правосудию. Мюллер также подтвердил, что Трамп несколько раз отказывался давать показания. В качестве примера препятствования правосудию со стороны главы государства конгрессмены напомнили, что Трамп просил юриста Белого дома Дона Макганна уволить Мюллера.

Некоторые республиканцы выступили в защиту Трампа. По мнению конгрессмена-республиканца Луи Гомерта, у президента были причины подозревать команду Мюллера в предвзятости. Гомерт напомнил, что в команду спецпрокурора входил агент ФБР Питер Стрзок, который был отстранен от дела из-за критики Трампа.

Ранее Дональд Трамп неоднократно называл расследование Мюллера «охотой на ведьм». После публикации итогов расследования Мюллера Трамп написал в Twitter, что такие выводы полностью его оправдывают: «У меня тоже хороший день. Никакого сговора. Никакого препятствования правосудию». В день выступления Мюллера в палате представителей Трамп написал серию из 20 сообщений в Twitter, в которых снова критиковал расследование, Мюллера и демократов.

Реакция Москвы на доклад спецпрокурора Минюст США опубликовал публичную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы в апреле. В нем утверждается, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году, чтобы помочь избранию Трампа и обострить общественные противоречия в США. При этом Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа и российских властей. Россия отвергла обвинения во вмешательстве в выборы и выдвинула США встречные претензии. В мае глава МИД России Сергей Лавров передал главе Госдепа Майку Помпео документ, в котором приведены случаи американского вмешательства во внутренние дела России. В интервью The Financial Times в июне российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва не пыталась влиять на избирательные процессы в Америке, а Трамп победил на выборах 2016 года исключительно благодаря собственным качествам.

Сколько будут обвинять Трампа

Хотя до импичмента в ближайшее время вряд ли дойдет, очевидно, что демократы не хотят оставлять тему российского вмешательства, отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Выводы доклада интерпретируется по-разному сторонниками и противниками Трампа», — сказал он РБК.

По словам Кортунова, приближение следующих выборов президента в 2020 году подстегивает споры вокруг Трампа и его попыток влиять на следствие. «Демократы не упустят шанса продолжать атаковать Трампа по разным направлениям, не обязательно это будет связано с Россией», — резюмировал он.

Доклад Мюллера как предлог для атак на президента США себя исчерпал, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. «Мюллер в точности повторяет все то, что уже говорил: он очень уклончив, избегает прямых обвинений, но намекает на то, что некоторые обстоятельства дела могут быть изучены повторно, но не им», — отметил он в разговоре с РБК. В будущем республиканцы будут упирать на то, что Мюллер оправдал Трампа, а демократы — на то, что не оправдал, предположил Лукьянов.

Большинство американцев (65%) считают, что Мюллер провел честное расследование, следует из опроса Pew Research Center.