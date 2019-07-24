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«Восточный» пополнит капитал за счет кредитов
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Газета
«Восточный» пополнит капитал за счет кредитов
Газета № 113 (3068) (2407)
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«Восточный» пополнит капитал за счет кредитов
Контролируемый «Финвижн» банк определился со способом выполнения ключевого норматива ЦБ
«Восточный» решил продать часть своего розничного кредитного портфеля в объеме 5–10 млрд руб. Еще раньше банк предлагал инвесторам акции инвестфонда IFTG, с которыми связано уголовное дело против Майкла Калви
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк «Восточный» рассматривает возможность сокращения розничного портфеля на своем балансе, рассказали РБК три источника, близких к банку, и подтвердила пресс-служба «Восточного». По словам двух собеседников, «Восточный» хочет предложить часть портфеля рынку, решение об этом уже принято.

Предполагается продажа портфеля в объеме от 5 млрд до 10 млрд руб., среди условий планируемой сделки — гарантированное отсутствие просрочек и определенная доходность, отмечает один из источников. По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб.

«Восточный» ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.

Проблемы с нормативом

В июне «Восточный» выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%). Этот показатель должен составлять не менее 4,5%. ЦБ объявляет о снижении ниже 5,125% в случае, если оно не исправляется за шесть операционных дней. Обычно снижение норматива достаточности капитала ниже этого уровня становится поводом для автоматического списания субординированных обязательств (и тем самым повышения норматива). «Восточный» пока что не смог самостоятельно поднять Н1.1, у него есть время до конца августа.

Речь идет о вечных субордах банка, держателями которых являются около 300 его VIP-клиентов, объясняет собеседник РБК. Они приобрели их в виде субординированных еврооблигаций с погашением в 2019 году, а в 2017 году согласились на их реструктуризацию в вечные суборды, рассказывает он: тогда банк нуждался в поддержке, и реструктуризация обязательств из-за особенностей регулирования дала ему дополнительные 7 млрд руб. в капитал.

В «Восточном» подтверждали, что банк может приостановить выплаты процентов по субордам вплоть до конвертации обязательств в капитал. В банке пообещали, что к приостановке выплат по процентам прибегнут только в крайнем случае.

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Чем продажа портфеля поможет «Восточному»

«Банк рассматривает опцию сокращения розничного портфеля на балансе как в стратегическом плане на фоне ожидаемого разворота цикла в розничном кредитовании, так и в тактическом — как инструмент снижения RWA (взвешенные по риску активы. — РБК) и в перспективе повышения качества кредитного портфеля», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Банк планирует заместить необеспеченную розницу новыми клиентскими сегментами и комиссионными продуктами.

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Как правило, розничные кредиты реализуются с некоторым дисконтом к балансовой стоимости, прежде всего размер дисконта зависит от качества обслуживания долга, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Поскольку деньги необходимы банку достаточно срочно, рынок может потребовать дополнительную премию», — предполагает Доронкин. Сам банк будет стремиться к продаже кредитов с повышенными коэффициентами риска: они создают наибольшую нагрузку на капитал, и их продажа (даже с убытком) позволяет заметно сократить RWA, замечает аналитик.

Таких кредитов у банка — на 21,3 млрд руб. на начало июня. Большая часть из них выдана до 1 апреля, когда ЦБ в очередной раз повысил надбавки к коэффициентам риска для потребительских ссуд. Интерес к покупке могут проявить ведущие розничные банки, говорит Доронкин: у них появляется возможность одномоментно нарастить свой портфель за счет работающих кредитов, отвлекая меньший объем капитала, чем в случае собственных выдач.

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Бывший контрольный акционер «Восточного» — фонд Baring Vostok — считает потенциальную продажу портфеля «недальновидной». Розница приносит банку прибыль, и продажа «может существенно ухудшить долгосрочные финансовые показатели банка», сказал представитель фонда. Помимо снижения активов, взвешенных по риску, еще один вариант повышения достаточности капитала — допэмиссия, напоминают в Baring.

В июне контроль над «Восточным» перешел к другой группе акционеров — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам, миноритариям Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Вместе они владеют более 50% акций банка. Контроль они получили после того, как «Финвижн» исполнила опцион на 9,99% акций «Восточного», заплатив за них 750 млн руб. фонду Baring Vostok. Разрешение на его исполнение компания Аветисяна получила после победы в Арбитражном суде Амурской области. Baring отказывался исполнять опцион, обвиняя «Финвижн» в выводе активов из банка. Через суд «Финвижн» добилась и запрета на проведение допэмиссии банка, которая была согласована с ЦБ в 2018 году: на ней настаивал Baring, но «Финвижн» выступала против — эмиссия размыла бы ее пакет.

В «Финвижн» не ответили на вопрос РБК о вариантах повышения капитала банка.

Какие еще у «Восточного» есть варианты пополнить капитал

Розничный портфель — не единственный актив, который хочет продать «Восточный». По словам источника, близкого к банку, два месяца назад «Восточный» рассылал потенциальным инвесторам предложение выкупить пакет акций люксембургского инвестфонда IFTG по стоимости, которая отражена на балансе банка, то есть за 2,5 млрд руб. (об этом писал «Коммерсантъ»).

Возможным покупателям рассылалась презентация, в которой разъяснялось, какими активами владеет IFTG, продолжает собеседник РБК. Это доли в работающих на фондовых рынках ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox. ЦБ в 2018 году предписал создать по пакету акций IFTG резерв в 100%, который банк сформировал. Продажа пакета привела бы к высвобождению банком 2,5 млрд руб.

Пакет акций IFTG — главный предмет уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok и бывшего председателя совета директоров «Восточного» Майкла Калви. В 2017 году банк по договору отступного простил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ, аффилировано с Baring Vostok) в обмен на ценные бумаги IFTG.

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Следствие считает, что акции на самом деле стоили 600 тыс. руб., а разница в оценке была похищена. Заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела подавал Шерзод Юсупов, он голосовал за уступку кредиту ПКБ на совете директоров и заявлял, что Калви ввел его в заблуждение, предоставив недостоверную оценку актива. Сам Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке, который к тому моменту шел уже год, и говорил, что акции IFTG стоят 3 млрд руб.

«И если еще есть вопросы по поводу стоимости этих акций, я несколько раз сказал в суде, что банк может продать эти акции на рынке», — говорил Калви в июле в Басманном суде. Сейчас он остается под домашним арестом, другие партнеры фонда — фигуранты дела — в СИЗО.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Восточный» , Майкл Калви
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