Вычет не перейдет границу

ЦБ предложил сузить налоговые льготы для обладателей инвестиционных счетов

ЦБ обсуждает запрет на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета — это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции. Такие же ограничения возможны и в отношении валюты

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ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке. Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.

Пресс-служба ЦБ в ответе на запрос РБК не подтвердила и не опровергла вынесение на обсуждение такого предложения: «Тема совершенствования законодательства по ИИС обсуждается на площадке Госдумы в рамках рабочей группы. Рассматриваются различные предложения, идет дискуссия, какие-либо окончательные решения не приняты». В Минфине такие поправки не прорабатываются, заявил представитель министерства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не помнит именно такого предложения ЦБ. Но с его участием обсуждался другой запрет — на покупку на ИИС иностранной валюты, отметил он: предоставляя налоговый вычет, государство фактически ее стимулирует. Обсуждения об иностранных акциях и о валюте — это скорее прощупывание почвы со стороны ЦБ, сказал один из источников РБК.

Индивидуальные инвестиционные счета были введены в 2015 году для стимулирования интереса населения к долгосрочным инвестициям в ценные бумаги. Человек зачисляет на такой счет средства (до 1 млн руб. в год), которые затем использует для инвестиций. Основное преимущество ИИС перед обычным брокерским счетом — возможность получения одного из двух налоговых вычетов: на взнос (в размере 13% на внесенные средства) либо на полученный от инвестирования с ИИС доход (полностью, при закрытии счета).

Apple и Facebook для профессионалов Сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, ограничивающий среди прочего вложения непрофессиональных инвесторов в акции зарубежных компаний. Документ, внесенный в конце 2018 года группой депутатов во главе с Аксаковым, вводит категорию особо защищаемых неквалифицированных инвесторов, которым покупка таких бумаг будет недоступна без дополнительного тестирования. Крупнейшие игроки и саморегулируемые организации фондового рынка обращались к Аксакову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить это ограничение, но, судя по последней версии поправок к законопроекту, оно остается в силе. «Если мы хотим, чтобы на фондовый рынок пришел массовый инвестор, чтобы этот инструмент стал привлекательным для миллионов наших граждан, значит, наша главная задача — защитить права начинающих неквалифицированных инвесторов», — объяснил необходимость законопроекта первый зампред регулятора Сергей Швецов. О запрете на инвестиции в иностранные акции с ИИС в документе не говорится, а вложения в валюту он не регулирует.

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Через ИИС на фондовый рынок приходят новые деньги, которые раньше люди держали, например, на банковских депозитах, замечает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. И поскольку государство поддерживает этот переход прямым налоговым вычетом, с его стороны логично корректировать формат ИИС так, чтобы не только способствовать развитию фондового рынка, но и поддерживать российских эмитентов. «У российских властей нет задачи помогать иностранному бизнесу привлекать капитал», — констатирует эксперт.

По данным ЦБ, на конец первого квартала 2019 года россияне открыли 722 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, общий объем активов на них достиг 108,6 млрд руб. О том, какую долю этих инвестиций составляют иностранные ценные бумаги, можно судить по последним актуальным данным Национальной ассоциации участников фондового рынка. На конец 2018 года вложения в акции иностранных компаний составляли около 2% всех инвестиций на ИИС. Еще около 1% было вложено в евробонды, но какую долю из них составляют бумаги иностранных компаний, а какую — российских, ассоциация не раскрывает.

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