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Учителя выбились в отстающие
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Учителя выбились в отстающие
Газета № 112 (3067) (2307) Общество,
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Учителя выбились в отстающие
Росстат представил данные о сферах с самой низкой оплатой труда
Среди работников сферы образования самый большой процент тех, кто зарабатывает меньше МРОТ, показало исследование Росстата. Региональные министерства и эксперты возразили, что средние цифры не отражают реального положения дел
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Почти у четверти (23%) работников сферы образования в России зарплата меньше 15,8 тыс. руб., у 20% — меньше 14,7 тыс. руб., следует из исследования Росстата, с которым ознакомился РБК. Меньше минимального размера оплаты труда (11,28 тыс. руб.) получают 7% сотрудников учреждений образования в стране. Более 7% таких работников только в сфере «Предоставление прочих видов услуг» (7,5%).

Больше 50 тыс. руб. получают всего 15% работников образования, больше 100 тыс. руб. — 3%.

На втором месте по доле работников с зарплатой ниже МРОТ — культура, спорт и организация досуга и развлечений. Процент тех, кто получает меньше минимального размера оплаты труда, в этих сферах составляет 5,8%.

Третье место антирейтинга с показателем 4,6% поделили работники отрасли транспортировки и хранения, административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг.

Как считал Росстат

В 2019 году исследование охватило 101,4 тыс. крупных и средних предприятий, выбранных методом случайного отбора. Малые предприятия не учитывались. Росстат учитывал размер зарплаты за апрель, вознаграждения по итогам работы за год и любые единовременные выплаты не учитывались.

Зарплаты, рассчитанные Росстатом, — это начисления до вычета налогов. Реальные доходы работников сферы образования меньше.

Под работниками сферы образования понимаются все сотрудники детских садов, школ, высших учебных заведений, спортивных школ, профессиональных училищ и т.д. Это не только учителя, но и администрация, уборщицы и другие работники.

Как повышали зарплаты бюджетникам

В мае 2012 года Владимир Путин подписал серию указов, согласно которым к 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были составлять 200% от средней по региону. Зарплаты учителей должны были достигнуть 100% от средней по региону.

По данным Росстата, в январе—марте 2019 года средняя зарплата работников дошкольных образовательных учреждений составила 32 тыс. руб., сотрудников школ — 39,5 тыс. руб., профессиональных училищ — 36,5 тыс. руб., вузов — 84,1 тыс. руб.

РБК направил запросы в министерства просвещения и науки и высшего образования с просьбой прокомментировать результаты исследования Росстата.

Почему в образовании сохраняются низкие зарплаты

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко предположил, что низкие зарплаты в бедных регионах обусловлены привязкой к среднему заработку — если средняя зарплата в регионе низкая, то и средняя зарплата работников образования будет низкой.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко уточнила, что средние цифры по региону не отражают реального положения дел: «Мы видим большой разброс: в школах федерального и регионального ведения зарплаты довольно высокие, в школах муниципального ведения — значительно ниже. А средний уровень — это когда два человека получают по 10 тыс., третий получает 40 тыс., а в среднем все получают 20 тыс.». 

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«В других странах зарплата соотносится не со средней по региону, а с теми зарплатами, которые получают люди с аналогичным образованием», — отметила эксперт.

Самые бедные и богатые регионы

Больше всего сотрудников сферы образования, которые получают меньше или на уровне МРОТ, в Тверской области — почти 24%. Также в пятерке рейтинга Дагестан, Липецкая область, Чечня и Республика Марий Эл.

Эти цифры, особенно в Твери, выглядят малореалистично, сказала профессор МГУ Наталья Зубаревич. «Не может быть, чтобы четверть по региону получала МРОТ или меньше. Возможно, есть проблемы со сбором данных», — отметила она.

РБК направил запрос в десять регионов, в которых были зафиксированы самые маленькие зарплаты работников сферы образования.

В отделе планирования, экономики и статистики министерства образования и науки Чечни РБК сообщили, что средние зарплаты по разным категориям работников выше МРОТ. В министерстве образования и науки Адыгеи — что меньше МРОТ зарплата только у 4,6% работников образования. В основном люди, получающие зарплату на уровне МРОТ и ниже, — это персонал, который работает не на полной ставке, пояснили в региональном министерстве.

В министерстве образования и науки Астраханской области РБК заявили, что в регионе сотрудники, полностью отработавшие норму, не получают меньше МРОТ, и пообещали сделать запрос в Росстат, чтобы уточнить, как были получены такие цифры.

Только в четырех регионах России нет работников сферы образования, получающих меньше МРОТ: это Мурманская область, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области. Меньше 1% таких в Архангельской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии и Чукотском и Ненецком автономных округах. От 1 до 2% в 15 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Итоги исследования зарплат по всем отраслям показали, что около 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают только 11 287 граждан России.

Авторы: Полина Звездина, Юлия Старостина.
При участии: Мария Кузнецова, Михаил Нестеркин.
Теги: Зарплаты , Росстат , учителя
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