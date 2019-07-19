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Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Более 11 тыс. человек в России зарабатывают больше 1 млн руб. в месяц, следует из результатов масштабного исследования Росстата о заработных платах. Это самая малочисленная категория работников, ее доля в общей численности составляет менее 0,1%.

Для сравнения:

  • более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц;
  • самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб.

Росстат публикует «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году). Наблюдение фиксирует распределение численности работников по размерам зарплаты за апрель (не учитывались вознаграждения по итогам работы за год и любые единовременные выплаты).

В 2019 году выборочное исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий (малые и микропредприятия не рассматривались).

В какой сфере больше всего работников-миллионеров

Число работников-миллионеров за два года выросло на 38%, в 2017 году Росстат сообщил о 6988 тех, кто зарабатывает в месяц свыше 1 млн руб.

Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн руб. равна 2,4 млн руб. Это на 4,3% выше, чем в исследовании двухгодичной давности, тогда средняя зарплата миллионера составляла 2,3 млн.

  • Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн руб. в месяц. На втором месте — сфера прочих услуг, здесь зарплата превысила 3,7 млн руб. За ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 млн руб.
  • Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли. На втором месте по количеству миллионеров научная и техническая деятельность — 1908 человек, или 0,2% всех сотрудников сферы. Далее идут специалисты финансовой и страховой сферы — 1623 человека (0,2%)
  • Меньше всего сотрудников с высокой зарплатой оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек.

Звезды шоу-бизнеса и топ-менеджеры госкорпораций

Статистика Росстата не учитывает заработные платы россиян, занятых в теневом секторе, отметил профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, объем теневого рынка труда по-прежнему велик и может достигать 25% всего рынка. «Необязательно зарплаты в теневой сфере больше или речь идет о сокрытии доходов, однако реальная статистика может показать большую дифференциацию заработных плат, — считает Щербаков — В странах с устоявшейся экономикой разрыв между бедными и богатыми в пять-шесть раз. У нас гораздо больше, это говорит о том, что некоторые люди могут получать неприлично большую зарплату».

В целом средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тыс. руб., что в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% самых низкооплачиваемых (12 тыс. руб.), следует из результатов исследования.

По мнению Щербакова, большие заработные платы в сфере культуры и спорта достигаются за счет гонораров «звезд» и разрыв с рядовыми служащими по-прежнему ощутим. Более 38 тыс. сотрудников в сфере культуры, спорта и досуга зарабатывают меньше 11 280 руб.

Еще одним важным фактором, который влияет на статистику, являются зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. По мнению Щербакова, именно их заработки сделали высокими показатели в нефтяной и химической сфере. Тут надо учесть, что исследование Росстата не учитывало единоразовые выплаты и премии. По данным рейтинга Forbes, госкомпании щедры на выплату премий топ-менеджерам, а значительный объем выплат пришелся на нефтегазовый сектор.

«Сейчас налицо тенденция — в крупные компании под контролем государства, частные олигархические, нанимают топ-менеджеров из бизнеса, платя им зарплаты больше миллиона рублей, — отмечает директор отделений по подбору персонала Kelly services Ольга Копылова. — К высокооплачиваемым сферам относится сырье, ИT, строительство, производственный сектор, консультирование, ретейл, продажи и маркетинг, финансы».

Автор: Ксения Назарова
При участии: Юлия Старостина
Теги: Росстат, неравенство, высокие зарплаты
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