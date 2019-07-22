Акции — только после экзаменов

ЦБ настоял на ужесточении условий инвестирования в иностранные ценные бумаги

ЦБ не пошел навстречу брокерам и банкам, просившим упростить инвесторам-непрофессионалам покупку акций иностранных компаний. Чтобы вложиться в Apple или Tesla, придется пройти тест у брокера на знание рисков подобных инвестиций

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом). Это ограничение содержалось в версии законопроекта, принятой в первом чтении, и вызвало резкую критику со стороны брокеров и банков. Но, несмотря на это, готовивший поправки ЦБ от него не отказался.

По умолчанию все инвесторы будут считаться «особо защищаемыми». Им будет доступно ограниченное количество инструментов для инвестиций, а чтобы получить повышение в категории, позволяющее инвестировать в более широкий круг активов, придется повысить квалификацию или накопить не меньше 400 тыс. руб., как изначально и предлагалось. Участники рынка призывали понизить планку, но в новой версии регулятор допускает даже ее повышение до 1,4 млн руб.

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.

Как разделят инвесторов Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, основные изменения готовятся ко второму. Документ подразумевает новую градацию инвесторов — физических лиц: вместо двух категорий, как сейчас (квалифицированные и неквалифицированные), вводятся четыре. Чем выше категория, тем больше финансовых инструментов доступно для инвестора и тем выше требования к его активам и квалификации. В ЦБ считают, что нужно защитить начинающих инвесторов от возможных убытков. «Если мы хотим, чтобы на фондовый рынок пришел массовый инвестор, чтобы этот инструмент стал привлекательным для миллионов наших граждан, значит, наша главная задача — защитить права начинающих неквалифицированных инвесторов», — заявлял первый зампред регулятора Сергей Швецов. Массовый инвестор действительно приходит: в первом квартале 2019 года рост клиентской базы у брокеров составил 65% год к году (она достигла 2,5 млн человек).

Особо защищаемым инвесторам хотят разрешить приобретать без тестирования на знания особенностей ценных бумаг только следующие активы:

бумаги, допущенные к организованным торгам и включенные в котировальные списки. Это «голубые фишки» и акции других крупнейших российских компаний;

не ограниченные в обороте инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах (ПИФах); некоторые ПИФы (биржевые и ETF) инвестируют в иностранные акции, но сможет ли неквалифицированный инвестор в них вкладываться, в документе не уточняется;

облигации, допущенные к организованным торгам и не включенные в котировальные списки, но только в случае, если их эмитент имеет кредитный рейтинг не ниже установленного советом директоров ЦБ;

заключать договоры РЕПО (кредитование под залог ценных бумаг) при условии, что продавцом по такому договору будет лицо, осуществляющее функции центрального контрагента.

Облигации не из котировальных списков и возможность заключения договоров РЕПО в прошлой версии законопроекта в число возможностей для особо защищаемых инвесторов не входили.

Для покупки других финансовых инструментов особо защищаемым инвесторам придется проходить тестирование у брокера или другого финансового специалиста. Например, маржинальные сделки (на них занимаются деньги у брокера) можно будет проводить только после тестирования. Это же касается и иностранных ценных бумаг, в том числе акций крупнейших международных компаний. Упрощенного порядка их покупки, несмотря на настойчивые предложения брокеров, поправки не предусматривают.

Детали процедуры тестирования в законопроекте не уточняются: сказано лишь, что оно будет бесплатным, а участвовать в нем можно будет, оставив заявление у брокера. Правила тестирования будут устанавливаться базовым стандартом защиты прав интересов физических и юридических лиц. Источник на финрынке сказал РБК, что стандарты тестирования будут разрабатываться саморегулируемыми ассоциациями после принятия законопроекта.

Опасения брокеров

Законопроект резко раскритиковали участники рынка: до 70% новых инвесторов могут пострадать от ограничений, которые накладываются предложенным законопроектом, написали банки и брокеры в письме главе профильного комитета Госдумы Анатолию Аксакову. Вместо защиты инвесторов поправки создадут для них барьеры и увеличат издержки работающих на финансовом рынке компаний, утверждают авторы письма.

Они выдвинули предложения расширить число инструментов, доступных для первой категории инвесторов — особо защищаемых. Например, понизить порог отнесения инвестора к следующей категории после начальной — простого неквалифицированного — с 400 тыс. до 160 тыс. руб., разрешить первой категории покупать ценные бумаги иностранных эмитентов (это и привлекает людей на рынок, считают авторы инициативы) и т.д.

Финансовые власти эти предложения не поддержали, более того, в последней версии законопроекта появился второй вариант порога — 1,4 млн руб., следует из документа. ЦБ в ответе на запрос РБК напомнил, что «планк а 1,4 млн руб. соответствует уровню защиты вкладов в системе страхования». «Окончательного решения нет, оно будет принято при обсуждении поправок на площадке Госдумы. В настоящее время Банк России проводит обсуждение законопроекта ко второму чтению с участниками рынка», — отметили в пресс-службе регулятора.

Следующий уровень

Чтобы перейти из категории особо защищаемого инвестора и стать простым неквалифицированным инвестором (вторая ступень), нужно будет либо накопить более 400 тыс. руб. активов или 1,4 млн руб. — в зависимости от того, о чем договорятся власти, либо иметь специальный сертификат или аттестат, следует из поправок. Механизм их получения тоже не прописан, сейчас аттестаты должны получать квалифицированные инвесторы: требования по ним касаются размера активов, опыта работы и образования.

В прошлой версии документа для перехода на второй уровень инвестор должен был сдать квалификационный экзамен на сайте биржи или саморегулируемой финансовой организации, но ЦБ отказался от такого плана.

Простым неквалифицированным инвесторам будут доступны:

те же сделки, что и особо защищаемым;

заключение договоров по производным финансовым инструментам (деривативам, фьючерсам); им уделяется особое внимание: тесты придется проходить в отношении каждого вида инструментов, говорится в последней версии законопроекта;

иностранные акции простой неквалифицированный инвестор сможет также покупать лишь после тестирования; сведения о тестировании будут храниться брокером в течение пяти лет;

брокеры перед проведением сделок с деривативами и другими подобными инструментами должны будут разъяснять характеристики таких инструментов и риски, связанные с ними.