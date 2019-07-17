Эхо чернобыльского взрыва затихло до минимума

Левада-центр выяснил отношение россиян к атомной энергетике

Около 30% россиян опасаются повторения катастрофы, подобной аварии на ЧАЭС 1986 года, следует из исследования Левада-центра. Социологи говорят про выпадение этой трагедии из повестки государства и сознания россиян

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Социологи Левада-центра регулярно проводят опрос о том, возможно ли в России повторение катастрофы, подобной чернобыльской. На протяжении всего периода исследований доля респондентов, веривших в вероятность такого развития событий, снижалась с 69% в 2000 году до 30% в июне 2019 года (данные последнего опроса есть у РБК). Если в 2000-м маловероятным или практически невероятным такой сценарий считали 21%, то в этом году — уже 64%. За три года, с марта 2016 по июнь 2019 года, доля респондентов, считающих повторение катастрофы маловероятным или практически невероятным, выросла на 17%.

Последний опрос был проведен 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения числом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.

Снижение опасений россиян может быть связано с уверенностью, что сегодня государство обеспечивает безопасность на АЭС и нынешний уровень науки не допустит повторения трагедии, считает Владимир Карпекин, председатель общественной организации «Союз ветеранов чернобыльской катастрофы».

С 2012 года все социологические исследования фиксируют последовательный рост уровня общественного принятия программ развития атомной энергетики в России, заявили РБК в пресс-службе «Росатома». В корпорации это связывают с растущим пониманием в обществе факта, что технологии и системы безопасности атомной энергетики за последние десятилетия кардинально усовершенствовались.

В чем россияне видят причину аварии на ЧАЭС

Большинство россиян, 58%, узнали о взрыве на атомной электростанции в Чернобыле из СМИ, следует из опроса Левада-центра. Еще 24% узнали об аварии на ЧАЭС в школе, 23% — от родных и друзей, 14% почерпнули информацию из документальных фильмов, 8% — в интернете, 7% — из фильмов и сериалов.

Социологи интересовались, какую, по мнению респондентов, самую важную проблему вскрыла чернобыльская катастрофа. Чаще всего опрошенные связывали катастрофу с неполадками в системе контроля за работой реактора, — это мнение высказали 24% (в марте 2016 года так считали 26%). С халатностью операторов аварию связали 22% (19% — в прошлом опросе).

Заметно чаще респонденты стали говорить об ошибках в проектировании реактора (рост с 9% в марте 2016-го до 17% в этом июне). 10% сказали о замалчивании властями факта аварии (9% — в прошлый раз).

С 14 до 7% снизилась доля респондентов, говорящих об отсутствии системных мер по защите населения при техногенных катастрофах. И с 10 до 6% — тех, кто связывает аварию с неэффективной системой принятия решений в управлении сложными техническими объектами. Еще 3% говорят об отсутствии общественного контроля за атомными объектами.

Трагедии на АЭС Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала крупнейшей в мировой истории ядерной энергетики. В ходе испытаний на четвертом энергоблоке реактора ЧАЭС произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению части реактора. Радиоактивному загрязнению в первую очередь подверглись территории нынешних Украины, России и Белоруссии. Было облучено почти 8,4 млн человек. Почти 404 тыс. человек было переселено. В результате катастрофы погиб 31 человек, а 600 тыс. ликвидаторов последствий аварии, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации, говорил в 2004 году главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В марте 2011 года произошла авария на японской АЭС «Фукусима-1». Землетрясение и цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы атомной электростанции, что привело к сбою систем охлаждения АЭС, расплавлению активной зоны реакторов и взрывам водорода на нескольких энергоблоках. Эта авария стала третьей крупнейшей на АЭС в мире после событий на атомной станции Three Mile Island в США и Чернобыльской АЭС. Авария на японской АЭС привела к активизации разговоров об отказе от ядерной энергетики во многих западных странах.

Как сериал НВО повлиял на восприятие трагедии

Проблематизация чернобыльской катастрофы именно как глобальной угрозы для жизни и безопасности населения постепенно стирается, и на первое место выходят рассждения о неисправности оборудования и халатность операторов, говорит социолог Левада-центра Карина Пипия. По ее мнению, это связано с тем, что многие толком не понимают последствий взрыва на АЭС для физиологических и репродуктивных функций человека, возникновения экологических аномалий. В противном случае отношение к атомной энергетике было бы кардинально иным, уверена она.

«Происходит и переоценка действий советского руководства на фоне нынешнего роста ностальгических настроений о СССР — замалчивание трагедии вменяется ему в вину в меньшей степени, чем 10–15 лет назад», — добавила Пипия. Государство не уделяет внимания памяти о трагедии на ЧАЭС, считает руководитель общественной организации «Союз-Чернобыль» Виталий Ласковец. «Сейчас 26 апреля телевидение вспоминает мельком, что была авария, народ забыл о ней», — говорит он.

В мае в прокат вышел мини-сериал «Чернобыль», снятый американской компанией HBO и посвященный событиям на АЭС. Он занял первое место по популярности в рейтинге портала IMDb, обойдя «Игру престолов», «Прослушку» и «Во все тяжкие».

Сериал должен был актуализировать тему катастрофы, говорит руководитель проекта энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов. «Возможно, сериал актуализировал сам ход событий на ЧАЭС, люди вспомнили, с чем это было связано, поэтому увеличился процент респондентов, считающих, что причиной аварии стали технические неполадки в системе контроля за деятельностью реактора», — считает он. Сложно говорить о влиянии сериала на мнение россиян насчет причин катастрофы, поскольку при опросе его упоминали в основном молодые респонденты, заметила Пипия.

На институциональном уровне память о трагедии не прорабатывается как печальная и значимая веха в истории страны, считает социолог. «Каждый четвертый опрошенный сказал, что узнал об аварии в школе (среди 18–24-летних их доля еще выше), но это не свидетельствует о глубине знания. Чернобыльскую тему обычно мимоходом упоминают на уроках истории. Кроме того, уходит поколение, которое помнит об аварии. У того поколения она вызывала реальный страх, а новое выросло на гламуризации трагедии — играх по мотивам Чернобыля, сериалах, мемах и прочем», — резюмирует Пипия.