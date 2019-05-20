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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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В правительстве одобрили передачу «Росатому» утилизации опасных отходов
Правительственная комиссия одобрила законопроект о наделении «Росатома» статусом оператора по обращению с отходами первого и второго классов опасности. Документ доработали, чтобы предотвратить появление нового монополиста
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о наделении «Росатома» статусом оператора по обращению с особо опасными отходами — первого и второго классов опасности, говорится на сайте правительства.

Законопроект будет представлен на рассмотрение правительства, а затем его внесут в Госдуму.

В документе предлагается создать единую государственную систему обращения с особо опасными отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор («Росатом»), и единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью РБК в конце апреля говорил, что госкорпорация десятилетиями работает с опасными отходами, подразумевая радиоактивные. Чтобы начать работать с опасными промышленными отходами в национальном масштабе, «Росатому», по его словам, придется наращивать компетенции, потребуются инвестиции, в том числе корпоративные. «И мы готовы работать на основе смешанного финансирования и, более того, ведем переговоры с несколькими международными компаниями, например с финской Fortum, но это лишь один из вариантов», — указал он.

Как изменился законопроект после доработки

В сообщении комиссии отмечается, что «Росатом» как федеральный оператор не будет монополистом по утилизации опасных отходов. Его задача будет состоять в устранении тех отходов, которые не смогли утилизировать другие компании. Это значит, что организации, которые при наличии соответствующей лицензии уже занимаются утилизацией отходов первого и второго классов опасности, смогут работать и в дальнейшем.

Президент Владимир Путин еще в ноябре 2017 года одобрил предложение Минприроды закрепить полномочия по утилизации отходов первого и второго классов опасности за госкорпорацией «Росатом», назначив ее федеральным оператором по утилизации опасных отходов. К ним относятся не только промышленные отходы, но и такие вышедшие из строя бытовые предметы, как ртутные лампы и градусники, а также аккумуляторы. Но соответствующий законопроект неоднократно отправляли на доработку, его прежнюю редакцию раскритиковал бизнес. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предупреждал, что назначение «Росатома» таким оператором может привести к неэффективному расходованию средств бюджетов всех уровней и повышению тарифов на переработку.

Законопроект сильно изменился после доработки и обсуждения в министерствах и на Госсовете: в нем в числе прочего предусмотрели загрузку мощностей существующих компаний, сказал РБК президент компании «ГазЭнергоСтрой» (уже занимается утилизацией особо опасных отходов) Сергей Чернин. Однако он по-прежнему считает документ бессмысленным, поскольку сейчас недозагружены мощности уже работающих в России предприятий по утилизации. «Это небольшой бизнес, для нас он составляет всего 1–2% от выручки, а мы крупнейший игрок на этом рынке. При этом наши мощности загружены всего на 25–30%», — сказал Чернин. Он также опасается, что появление оператора, устанавливающего тарифы, приведет к их росту, существенному ограничению конкуренции и сдерживанию темпов развития эффективных технологий переработки отходов.

«Росатом» по сути займется администрированием на рынке утилизации опасных отходов, которое сейчас возложено на Росприроднадзор, добавляет Олег Митволь, основной владелец компании «Полигон», которая также занимается опасными отходами. По словам Митволя, основной проблемой рынка является то, что он на 95% черный, и неизвестно, куда исчезает основная часть опасных отходов.

По данным Минприроды, сейчас только 1,2% опасных отходов обезвреживаются и утилизируются операторами, имеющими лицензии на соответствующие виды деятельности и соответствующие мощности, заявили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома». Масштабы и объемы нелегального захоронения таких отходов при существующей системе «в полной мере оценить невозможно», добавил представитель госкорпорации. «Мы должны не просто построить эффективную систему обращения с опасными отходами, а обеспечить, чтобы эта система заработала, построив современную инфраструктуру», — заключил он.

Что получит «Росатом»

«Росатом», как планировалось, получит четыре комплекса, где раньше обезвреживали химическое оружие: в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртии. После их очистки и модернизации, на что из бюджета уже выделили 17,2 млрд руб., госкорпорация перепрофилирует комплексы в предприятия по обработке, утилизации и обезвреживанию чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов. Ввести в эксплуатацию комплексы мощностью до 50 тыс. т в год каждый планируется в 2023 году. В дальнейшем «Росатом» получит еще три комплекса, и под его управлением будет семь комплексов мощностью 350 тыс. т.

Госкорпорация станет оператором в начале 2022 года, через год после того, как подготовит федеральную схему, в которую будут включены мощности существующих предприятий. Новая схема обращения с опасными отходами также предполагает единую тарифную систему.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Росатом
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