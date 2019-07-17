ESforce усиливается ненасильственным путем

Mail.ru Group расширяет активы в сфере киберспорта

Интернет-компания обменяет контролирующую долю в киберспортивном холдинге ESforce на долю в Modern Pick. Последняя позиционирует себя как европейского производителя компьютерных игр, но, как выяснил РБК, создана россиянином

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Суть сделки

Интернет-холдинг Mail.Ru Group обменяет свою 51-процентную долю в киберспортивном холдинге ESforce на долю в европейском производителе гоночных компьютерных игр Modern Pick. Об этом говорится в сообщении российской компании, поступившем в РБК.

В рамках сделки 100% Esforce оценены в $110 млн. Сделка должна завершиться в ближайшие месяцы, после чего у Mail.Ru Group останется 49% в ESforce, а доля в Modern Pick увеличится с 3 до 19%. Стоимость 100% Modern Pick должна составить $350 млн, полагают в российской компании.

В сообщении отмечается, что Mail.Ru Group может изменить размер принадлежащей ей доли в большую или меньшую сторону в зависимости от ряда операционных KPI объединенной компании на 2022 год. Причем Mail.Ru Group может выйти из объединенной компании и получить обратно 51% ESforce, если совокупная выручка за 2022 год будет ниже определенного порога или Modern Pick не выполнит условия привлечения средств и консолидации активов. Детали соглашения не раскрываются.

Что вносит Mail.Ru Group

В холдинг ESforce входят Epic Esports Events (организатор турниров EPICENTER), киберспортивная команда Virtus.pro, студия RuHub, сайт cybersport.ru и другие активы. До недавнего времени владельцами холдинга были бизнесмен Антон Черепенников и компания Highland Falls Investment. Mail.Ru Group (основной акционер — «МФ Технологии» — совместное предприятие «МегаФона», Газпромбанка, «Ростеха» и USM Group Алишера Усманова) купила ESforce в начале 2018 года за 5,66 млрд руб. (примерно $100 млн на тот момент). Еще 1,13 млрд руб. ($20 млн) интернет-компания должна была выплатить по истечении года после сделки при условии достижения определенных финансовых показателей. Владелец Highland Falls Investment не раскрывался, но в сообщении Mail.Ru Group говорилось, что член совета директоров компании топ-менеджер USM Group Владимир Стрешинский не голосовал по этой сделке, чтобы избежать конфликта интересов. USM Group Алишера Усманова считалась одним из акционеров Esforce с осени 2015 года, после того как инвестировала в Virtus.pro около $100 млн.

В Mail.Ru Group ожидали, что в 2018 году выручка холдинга вырастет на 80–100%, а сам бизнес станет рентабельным. В 2017 году выручка ESforce должна была составить $19 млн, сообщала ранее Mail.Ru Group, а по итогам 2018 финансового года достигнет 2,7 млрд руб. ($43 млн по средневзвешенному курсу за прошлый год). Таким образом, показатель мог увеличиться в 2,2 раза. При этом EBITDA компании составила 0,7 млрд руб.

Что получит Mail.Ru Group

Modern Pick на собственном сайте называет себя «ведущим мировым производителем в сегменте ненасильственных игр». Фирма имеет офисы в Барселоне, Лондоне и Сингапуре и уделяет особое внимание созданию гоночных игр.

Однако Modern Pick указана в качестве лицензиата в пользовательском соглашении для игры Armored Warfare («Проект Армата»). Это танковый симулятор, где каждый игрок является руководителем частной военной корпорации. Издателем игры является My.com. Каких-либо других игр Modern Pick РБК обнаружить не удалось.

По адресу, указанному на официальном сайте компании, в Сингапуре зарегистрирована компания Modern Pick Entertainment Pte Ltd. Она была зарегистрирована в ноябре 2017 года, следует из данных Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (ACRA) при Министерстве финансов Сингапура. Среди ее акционеров РБК обнаружил сразу несколько физлиц из России:

72,1% акций компании принадлежат Денису Алиевичу Гамобрамову — венчурному инвестору, одному из создателей компании Massa Innovations, которая инвестирует в ИТ-стартапы. Его отец — Алий Гамобрамов — в 2000-х был гендиректором «дочки» «Транснефти», компании «Черноморские магистральные нефтепроводы», а сейчас руководит ее филиалом — перевалочной нефтебазой «Заречье», следует из данных СПАРК.

14,5% у Massa Group Pte Ltd, зарегистрированной на Викторию Палатник, партнера Дениса Гамобрамова и сооснователя Massa Innovations.

9,6% у зарегистрированной на Британских Виргинских островах Benin Holdings Ltd, чьи акционеры неизвестны.

3,8% — у My.com, «дочки» Mail.Ru Group.

Cогласно документам, My.com вошла в состав акционеров Modern Pick Entertainment Pte в апреле этого года и заплатила за 3,8% компании $20 млн. Эту информацию РБК подтвердил и партнер RB Partners Арсений Даббах, ознакомившийся с выписками из ACRA Сингапура. Таким образом, в апреле Modern Pick Entertainment была оценена более чем в $530 млн, что в 1,5 раза больше нынешней оценки.

В пресс-службе Mail.Ru Group сделку назвали безденежной. «Сделка по приобретению 3% Modern Pick была безденежной, поэтому ее оценка — слишком относительная величина. Мы обменяли игры Armored Warfare, World of Speed и сопутствующие активы на долю в компании. Поскольку среди проектов Modern Pick есть партнерские разработки и они конфиденциальны, мы не можем их комментировать. Вопросы про проекты Modern Pick следует адресовать нашему партнеру», — заявили в компании.

Денис Гамобрамов обещал предоставить комментарий позднее.

Перспективы

В Mail.Ru Group считают, что партнерство позволит и российской, и европейской компаниям «выстроить диверсифицированный киберспортивный бизнес с присутствием в России, странах СНГ и Европе». Кроме того, сделка должна обеспечить интернет-компании «доступ к расширенному портфолио игр и опыту разработки AAA+ игр, а также киберспортивным командам, трансляциям, видеопродакшену, стримингу и обширному спектру партнерств с медиа и международными брендами».

Сооснователь и директор по маркетингу сервиса обучения киберспортивным дисциплинам Learn2Play Дмитрий Рыбальченко назвал сделку крупнейшей для киберспорта в СНГ. «Для Modern Pick сделка даст доступ к киберспортивной инфраструктуре ESforce, что может быть им интересно как паблишерам, — отметил Рыбальченко, оговорившись, что это достаточно закрытая компания. — Какие цели преследует Mail.Ru Group, не очевидно, но известно, что компания исключит холдинг из своей отчетности». Впрочем, аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин сомневается, что сделка совершалась для деконсолидации показателей ESforce из отчета Mail.Ru Group, поскольку компания вышла на положительную EBITDA по итогам прошлого года. «Скорее сделка проводится для усиления киберспортивного холдинга, укрупнения бизнеса. Основные убытки Mail.Ru Group сейчас генерирует сегмент «новые инициативы», куда входят сервисы доставки еды Delivery Club и объявлений «Юла», — пояснил Либин.

По мнению главы киберспортивной организации Winstrike Ярослава Комкова, с момента, когда Антон Черепенников перестал участвовать в операционной деятельности ESforce, внутри Mail до конца не понимали, что делать с активом, который требует глубокого погружения в индустрию и понимания стратегии, направлений роста. «Теперь такого партнера они получили в лице Modern Pick, который готов погрузиться в операционку, принимать решения. Важный момент в этой сделке заключается в том, что она будет пересмотрена, если Modern Pick не выполнит утвержденные соглашением условия привлечения средств и консолидации активов, то есть Mail.Ru Group получает долю в интересном им активе, не тратит деньги и при этом имеет возможность получить свою долю обратно», — указал Комков.