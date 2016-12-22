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Mail.ru купит владельца киберспортивных команд Virtus.pro и SK Gaming
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Mail.ru купит владельца киберспортивных команд Virtus.pro и SK Gaming
Технологии и медиа, 13:18
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Mail.ru купит владельца киберспортивных команд Virtus.pro и SK Gaming
Покупка крупнейшего киберспортивного российского холдинга ESForce обойдется Mail.ru Group примерно в $120 млн. Несмотря на дефицит доналоговой прибыли (EBITDA) в $15 млн, в компании рассчитывают выйти на прибыль до конца года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Mail.ru Group объявила о покупке киберспортивного холдинга ESForce, в числе активов которого — известные команды Virtus.pro и SK Gaming. Сообщение размещено на сайте Лондонской фондовой биржи, где, в частности, обращаются акции Mail.ru.

Сумма сделки, за которую Mail.ru Group покупает бизнес у основателя ESForce Антона Черепенникова и Highland Falls Investment, составит около $100 млн за вычетом задолженности. Кроме того, в сделке фигурирует отложенный платеж, размер которого оценивается еще примерно в $20 млн (он будет связан с рядом конкретных финансовых и операционных показателей).

При этом, по данным на 2017 год, у ESForce был отрицательный показатель EBITDA в размере $15 млн, указывается в сообщении Mail.ru Group. «Чтобы стимулировать значительный рост бизнеса, за последние несколько лет в компанию было вложено около $60 млн инвестиций», — говорится в сообщении.

В Mail.ru Group ожидают, что рост выручки ESForce составит 80–100% в 2018 году, а сам бизнес достигнет рентабельности до конца 2018 года.

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Рынок киберспорта в 2018 году продолжит рост, и его емкость достигнет $1,6 млрд, приводится в сообщении Mail.ru на сайте Лондонской биржи данные компании Superdata, которая специализируется на статистике и прогнозах в цифровой индустрии.

Холдинг ESForce — крупнейшая в России и Восточной Европе компания, специализирующаяся на киберспорте. ESForce владеет двумя киберспортивными командами мирового уровня — Virtus.pro и SK Gaming. Совокупно две команды завоевали уже 258 золотых, 190 серебряных и 173 бронзовых медали на международных турнирах по Dota 2 и Counter Strike: Global Offensive, WarCraft 3, FIFA и др.).

Среди активов ESForce — компания-организатор киберспортивных турниров EPICENTER, 14 веб-сайтов, посвященных киберспорту, студии по производству видеоконтента для соцсетей и интернета, площадка для проведения кибертурниров YotaArena в Москве. ​Кроме того, холдинг владеет компанией FS Holding, которая производит одежду, аксессуары для киберспортивных команд и прочую фанатскую атрибутику.

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Сделка по покупке ESForce была подписана 19 января, ее завершение намечено на первый квартал 2018 года. Mail.ru Group планирует в дальнейшем раскрывать финансовые результаты ESForce в консолидированной отчетности.

В середине января также стало известно, что на рынок киберспорта пришла компания МТС — список ее активов пополнил клуб Gambit Esports. Сумма сделки не разглашалась. Для развития киберспортивного направления оператор создал в рамках собственного центра инноваций отдельное подразделение.

Есть интерес к проектам в области киберспорта и у госкомпаний. РБК сообщал, что инвестировать еще в одну известную российскую киберспортивную команду Vega Squadron хотели бы в «Ростелекоме».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Mail.Ru Group , компьютерные игры , киберспорт
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