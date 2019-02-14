«Яндекс» купила права на самый популярный киберспортивный турнир

Компания «Яндекс» купила эксклюзивные права на трансляции киберспортивных турниров по League of Legends в «Яндекс.Эфир». В мире это самая популярная дисциплина, но в России она уступает Dota 2

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Яндекс» приобрела эксклюзивные права на трансляцию турниров по киберспортивной дисциплине League of Legends на русском языке у Riot Games, сообщила интернет-компания. Сумма сделки не раскрывается, представитель «Яндекса» лишь сообщил, что контракт с Riot Games заключен более чем на год.

«Яндекс» будет проводить трансляции в сервисе «Яндекс.Эфир» (ведет онлайн-трансляции некоторых телеканалов, а также собственных тематических каналов). На специально отведенном под League of Legends канале — LoL Esports RU — запланирован показ регулярного сезона Континентальной лиги, а также международных турниров Rift Rivals, Mid-Season Invitational, All-Star и чемпионата мира. Помимо трансляций самих турниров «Яндекс» планирует дополнить канал интервью и записями лучших моментов.

Riot Games — американский разработчик видеоигр и организатор киберспортивных турниров, прежде всего известный игрой League of Legends. Сейчас Riot Games принадлежит китайской Tencent, которая является миноритарным акционером другого крупного интернет-холдинга из России — Mail.Ru Group.

Согласно данным Riot Games, в League of Legends играют более 100 млн человек по всему миру. В 2018 году финал чемпионата мира по этой дисциплине привлек 99,6 млн зрителей. При этом, по данным NewZoo, по итогам 2018 года Россия оказалась на третьем месте среди других стран мира по размеру аудитории киберспортивных мероприятий и трансляций: такой контент смотрели 22,3 млн человек.