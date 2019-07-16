Калмыкия и Алтай проявили слабость

Эксперты «Минченко консалтинг» назвали регионы с худшим политическим менеджментом

Главы Калмыкии и Алтая Бату Хасиков и Олег Хорохордин оказались неспособны на эффективный политический менеджмент, согласно оценке «Минченко консалтинг». Немногим лучше дело и у возглавляющего Санкт-Петербург Александра Беглова

Бату Хасиков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Главы Алтая и Калмыкии получили низшую оценку

Слабейший политический менеджмент среди 16 врио губернаторов — у глав Калмыкии Бату Хасикова и Алтая Олега Хорохордина. К такому выводу пришли политологи из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Согласно их июльскому рейтингу политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», слабо отлаженный политический менеджмент — у команд Игоря Артамонова (Липецкая область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария) и Александра Беглова (Санкт-Петербург).

Политический менеджмент врио глав регионов, назначенных в июне-июле 2019 года, — Игоря Бабушкина (Астраханская область), Махмуд-Али Калиматова (Ингушетия) и Михаила Развожаева (Севастополь) — эксперты не оценивали.

Евгений Минченко объяснил РБК низкую оценку Хасикова и Хорохордина тем, что им пока не удалось ярко проявить себя на фоне других врио губернаторов. По мнению политологов, Хасиков, несмотря на все спортивные заслуги, не смог показать себя эффективным управленцем, а Хорохордин пока не справился с проблемами коммуникации с населением и выстраиванием предвыборной конфигурации.

Политолог Екатерина Курбангалеева согласилась с оценками политического менеджмента от «Минченко консалтинг» за несколькими исключениями. Она полагает, что главы Сахалина и Петербурга по этому параметру должны попадать в самую слабую группу. Политолог Евгений Иванов называет провальной кампанию Беглова, издержки низкого качества политического менеджмента которого компенсируются большими ресурсными вливаниями и «зачисткой» политического поля.

При этом Курбангалеева не согласна с высокой оценкой политического менеджмента главы Забайкальского края Александра Осипова, в то время как Иванов отмечает, что тот не обделен вниманием федеральных элит, неплохо проявил себя во время весенних пожаров и запустил процесс замены старых региональных элит.

Как «Минченко консалтинг» оценивает глав регионов Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных экспертами главам регионов по девяти критериям. Среди положительных факторов — поддержка среди элит, наличие больших проектов, состояние экономики региона, срок нахождения в должности, уникальное позиционирование, качество политического менеджмента. Среди негативных факторов, снижавших оценку, учитывались конфликты на федеральном и региональных уровнях и претензии со стороны силовиков. В критерии оценки качества политического менеджмента включены общественно-политическая инфраструктура поддержки, медийная инфраструктура, интерактивная коммуникация с жителями региона, антикризисный менеджмент и его эффективность, управление выборным процессом.

Политический менеджмент и фактор устойчивости

В докладе уверенный политический менеджмент называется одним из важнейших (наравне с поддержкой федеральных элит) факторов сохранения или завоевания ключевых позиций в региональной политике. Качественный политический менеджмент особенно нужен губернаторам-варягам, подчеркивают эксперты. В течение 2017–2019 годов при ротации региональных глав было назначено 38 варягов и лишь в 11 случаях выбор был сделан в пользу условно местного кандидата.

Из новых назначенцев Радий Хабиров (Башкирия), Беглов и Хасиков могут считаться местными. Роман Старовойт (Курская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Вадим Шумков (Курганская область) лишь родились в регионах назначения, но их карьерный рост связан с другими регионами и федеральными ведомствами.

Эксперты отмечают и другие риски для новых глав регионов, которым предстоят выборы в сентябре. Значительная часть врио губернаторов не имеют опыта публичной политики. Наибольшую угрозу для устойчивости врио несут: кадровый голод и короткая кадровая скамейка; рост протестного голосования; локальные экопротесты и выступления дольщиков; невозможность удовлетворить многочисленные KPI, спускаемые сверху; отсутствие внятного позиционирования; конфликт с местными элитами и группами интересов, уверены в «Минченко консалтинг».

Иванов также указывает на сокращение числа регионов, главы которых имеют высокий рейтинг устойчивости. «Губернаторский корпус в целом по России находится в полуразобранном состоянии: прежняя модель рекрутинга и ротации региональных элит демонтируется, а новая модель пока еще не обрела своей окончательной формы», — считает он. По его мнению, логично, что лидером стал глава Башкирии Радий Хабиров, «искушенный в политических маневрах» со времен работы в Кремле.

Эксперты расходятся в оценке назначения Хасикова в Калмыкию. Он выделяется за счет неплохого восприятия со стороны электората, играет на национальной гордости, молодой, энергичный, полагает Курбангалеева. В то же время Иванов считает, что одной узнаваемости мало для получения поддержки в качестве управленца в таком проблемном регионе, как Калмыкия.

В конце мая ВЦИОМ и ФОМ представили результаты соцопросов, проведенных в регионах, где в единый день голосования в сентябре 2019 года пройдут прямые выборы губернаторов. Ни в одном из регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, соцопросы не показывают необходимости второго тура. И ни в одном из них социологи не прогнозируют явку выше 50%.

Новые назначенцы в красной зоне

Отдельно эксперты оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году. Сразу десять действующих региональных глав из 16 находятся в красной зоне, поэтому вероятность их кадровой ротации крайне высока. Первый раунд отставок можно ожидать уже осенью, считают в «Минченко консалтинг».

Среди губернаторов в красной зоне эксперты называют Александра Дрозденко (Ленинградская область), Алексея Островского (Смоленская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Михаила Игнатьева (Чувашия), Вениамина Кондратьева (Кубань), Наталью Комарову (ХМАО), Сергея Левченко (Иркутская область), Владимира Илюхина (Камчатка), Игоря Орлова (Архангельская область), Александра Левинталя (ЕАО).

«Губернаторы из красной зоны возглавляют преимущественно депрессивные регионы. На фоне общей социально-экономической стагнации поддержка неэффективных управленцев становится чрезмерно тяжелым бременем для патронов из числа федеральной элиты», — прокомментировал РБК Евгений Иванов. Он отметил, что против иркутского губернатора Левченко развернута большая кампания в федеральных СМИ. «Особняком стоит Наталья Комарова (ХМАО). Ее нынешняя позиция — это компромисс интересов групп влияния. Переход Комаровой в красную зону может означать запрос на пересмотр сфер влияния в ресурсном регионе», — добавил Иванов.

Курбангалеева согласна с критической оценкой Орлова и Ситникова, но отрицает наличие серьезных проблем у Дрозденко. Кондратьев, по ее мнению, находится на грани отставки, а в случае Островского может реализоваться сценарий тихого переизбрания. По Левченко «могут быть самые разные расклады», отмечает политолог. Эксперт подчеркивает, что не всегда губернатор убирается по причине его слабости — иногда проблема заключается в сложности нахождения ему замены в контексте взаимоотношения с региональными элитами.

РБК отправил запросы в администрации регионов, губернаторы которых указаны в «зоне риска» или характеризуются слабым политическим менеджментом.