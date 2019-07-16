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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,53%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора

В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора, поступившем в РБК.

«В своей работе губернатор Алексей Островский считает определяющим прежде всего доверие со стороны смолян и президента России. Именно эти «рейтинги», по мнению главы региона, являются ключевыми в оценке его деятельности как высшего должностного лица субъекта Федерации», — говорится в сообщении.

В аппарате губернатора считают, что более чем за семь лет, на протяжении которых Островский руководит областью, регион добился значительных успехов. Общественно-политическую ситуацию в Смоленской области местные власти оценивают как стабильную.

«По всем направлениям ведется напряженная работа, что не позволяет лишний раз отвлекаться на внешние обстоятельства и факторы, которые подчас носят весьма субъективный характер», — отреагировали в аппарате губернатора на рейтинг, составленный политтехнологами.

«Минченко консалтинг» включил Островского в список из десяти губернаторов, чья смена в ходе следующей кадровой ротации наиболее высока. Помимо него в красную зону также включили Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Михаила Игнатьева (Чувашия), Вениамина Кондратьева (Кубань), Наталью Комарову (ХМАО), Сергея Левченко (Иркутская область), Владимира Илюхина (Камчатка), Игоря Орлова (Архангельская область), Александра Левинталя (ЕАО).

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Теги: Смоленская область
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