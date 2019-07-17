В Архангельске поспорили с политологами о рисках отставки губернатора

В аппарате губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который в рейтинге «Минченко консалтинг» попал в число тех, чья смена в ходе следующей кадровой ротации наиболее высока, «крепко поспорили» с выводами коммуникационного холдинга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, власти региона считают рейтинг «субъективным». Так, по их мнению, критерий, оценивающий работу губернаторов по сроку полномочий, не дает получить максимальную оценку тем регионам, где в следующем году пройдут выборы.

Более того, власти Архангельской области «совсем не поняли» первый критерий, согласно которому оценка выставляется с учетом поддержки кандидата в члены «Политбюро 2.0» либо поддержки двух членов ЦК. «При этом получается, что нет поддержки члена «Политбюро 2.0» и президента, с чем можно крепко поспорить», — добавили в аппарате Орлова.