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В Архангельске поспорили с политологами о рисках отставки губернатора

В аппарате губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который в рейтинге «Минченко консалтинг» попал в число тех, чья смена в ходе следующей кадровой ротации наиболее высока, «крепко поспорили» с выводами коммуникационного холдинга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, власти региона считают рейтинг «субъективным». Так, по их мнению, критерий, оценивающий работу губернаторов по сроку полномочий, не дает получить максимальную оценку тем регионам, где в следующем году пройдут выборы.

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Более того, власти Архангельской области «совсем не поняли» первый критерий, согласно которому оценка выставляется с учетом поддержки кандидата в члены «Политбюро 2.0» либо поддержки двух членов ЦК. «При этом получается, что нет поддержки члена «Политбюро 2.0» и президента, с чем можно крепко поспорить», — добавили в аппарате Орлова.

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Также в пресс-службе отметили, что в Архангельской области в настоящий момент развиваются Соловки, Севморпуть, разрабатываются арктические проекты и Павловское месторождение. Однако за крупные проекты регион получил лишь два балла, что означает либо один «федеральный проект, в котором регион играет важную роль», либо про два «больших региональных проекта».

«Минченко консалтинг» включил Орлова в список из десяти губернаторов, которые находятся в красной зоне. Так, в перечень тех, чья смена в ходе следующей кадровой ротации наиболее высока, попали Александр Дрозденко (Ленинградская область), Сергей Ситников (Костромская область), Михаил Игнатьев (Чувашия), Вениамин Кондратьев (Кубань), Наталья Комарова (ХМАО), Сергей Левченко (Иркутская область), Владимир Илюхин (Камчатка), Алексей Островский (Смоленская область), Александр Левинталь (ЕАО).

Теги: Архангельск, поддержка, Губернатор, Президент, новости РБК
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