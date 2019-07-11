Приехали поговорить «За жизнь»

Зачем Дмитрий Медведев встречался в Москве с украинской оппозицией

Премьер Дмитрий Медведев и лидеры «Единой России» приняли в Москве украинских оппозиционеров во главе с Виктором Медведчуком. Визит должен привлечь на его сторону избирателей на востоке Украины

Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Тарас Козак (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

С предвыборным визитом

В среду, 10 июля, высшее руководство украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» провело в Москве переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Визитеров было четверо — оба сопредседателя партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета Виктор Медведчук и член политсовета Тарас Козак.

Встреча прошла за 11 дней до парламентских выборов на Украине, на которых, по данным некоторых социологических опросов, эта партия может получить второй результат.

Предвыборные поездки в Москву стали уже традицией для представителей «Оппозиционной платформы». 22 марта, перед президентскими выборами на Украине, российский премьер принял Бойко и Медведчука в своей рабочей резиденции в «Горках» (Бойко в итоге на выборах занял четвертое место).

В этот раз площадкой для переговоров стал офис «Единой России» на Кутузовском проспекте, а прошла встреча в формате партийного диалога. В ней также приняли участие председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов (также представляет Россию на переговорах, посвященных Украине, в Минске), член высшего совета Александр Жуков и член президиума генсовета партии, глава партийной фракции в Думе Сергей Неверов. Журналистам до последнего не говорили, с кем будет встреча, анонсировав ее как партийное мероприятие.

О чем оппозиционеры говорили с партией власти

На встрече, как и в марте, обсуждалась перспектива поставок газа на Украину. По словам Медведева, есть несколько вариантов. Один из них, «может быть, самый простой, — сохранить действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время, чтобы договориться более серьезно», второй — вариант консорциума, отметил премьер. Идея создать консорциум по управлению газотранспортной системой Украины с участием России обсуждается давно. Изначально подразумевалось участие трех сторон — Украины, России и ЕС. Но в 2013 году, после решения Киева подписать соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия отказалась от идеи. В марте этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что концерн готов участвовать в создании двустороннего газотранспортного консорциума с Украиной, если такое предложение поступит от Киева.

По мнению Бойко, сохраняется возможность к началу августа подписать контракт с «Газпромом» о прямой поставке газа на Украину.

Обсуждался также несостоявшийся телемост между российским государственным телеканалом «Россия 1» и принадлежащим Тарасу Козаку телеканалом NewsOne. В начале недели украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал эту идею, Генпрокуратура республики возбудила дело по статье «Совершение государственной измены», а украинский канал объявил об отказе от проекта.

Обсуждались также предвыборная ситуация на Украине и партийное взаимодействие. Партии договорились подписать соглашение о сотрудничестве.

Как встреча повлияет на рейтинги

Российский премьер пожелал «Оппозиционной платформе» успеха на выборах, «включая возможность сформировать правящую коалицию». Но пока шансы на это невелики. Согласно опубликованному 10 июля опросу Киевского международного института социологии (КМИС), из тех, кто точно или скорее всего собрался голосовать, 37,8% проголосовали бы за пропрезидентскую партию «Слуга народа», 11% — за «Оппозиционную платформу», 7,2% — за партию «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко, 4,8% — за «Батькивщину» экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» образовалась после раскола «Оппозиционного блока», который возник на основе Партии регионов после бегства Виктора Януковича в Россию в 2014 году. «Они поехали, просто чтобы поднять рейтинги», — уверен депутат Рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Визит в Москву перед президентскими выборами добавил партии один-два процента, отметил он в разговоре с РБК: «Люди тогда им поверили, но это спекуляция, жесткая, черная спекуляция на том, что якобы у них есть возможности для того, чтобы добиваться от России решений, которые были бы в интересах Украины. Но почему они в течение пяти лет их не использовали?»

У «Оппозиционного блока», согласно рейтингу КМИСа, рейтинг составляет 2%, однако, учитывая, что выборы на Украине проходят по смешанной системе, есть шанс на прохождение в парламент партийных представителей в мажоритарных округах.

Нынешнюю встречу следует рассматривать в контексте появляющихся почти каждую неделю новостей о поддержке Москвой «Оппозиционной платформы», отмечает украинский политолог Владимир Фесенко. Бойко и Медведчук приезжали в июне на ПМЭФ, Медведчук был героем большого интервью на телеканале «Россия 1», в котором рассказал, как президент России Владимир Путин стал крестным его дочери; ему же самопровозглашенные ДНР и ЛНР передали четверых украинских пленных. Все это могло дать партии 1,5–2% рейтинга, однако, отмечает Фесенко, это прибавило примерно столько же к рейтингу партии Порошенко. Поддержка Москвы может усложнить жизнь в Киеве Медведчуку и его однопартийцам: не исключено, что после избрания депутатом парламента у стен Рады его встретят негативно настроенные активисты, полагает эксперт.

Ранее опрошенные РБК эксперты отмечали, что в ходе избирательной кампании продолжается борьба за голоса избирателей на востоке и юге Украины. В первом туре президентских выборов за Бойко проголосовало большинство избирателей в Донецкой и Луганской областях. Во втором туре победу там одержал Зеленский, и в нынешней кампании «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытается вернуть себе электорат.

В Москве Медведчук отметил, что на юго-востоке Украины действующий президент получил 86–88% голосов — больше, чем в других частях страны. Однако после выборов Зеленский не спешит с переговорами, восстановлением прямых отношений как с Донецком и Луганском, так и с Россией, отметил он.

Примерно 10% украинских избирателей уверены, что именно эта политическая сила может закончить войну и нормализовать отношения, что должны подтвердить встречи с российским руководством, говорит украинский эксперт Вадим Карасев. На последних новостях рейтинг «Оппозиционной платформы» может достигнуть 15%, что закрепит за ней статус институционализированной пророссийской оппозиции, пояснил он.