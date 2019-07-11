Отношения США и Великобритании притупились

Какие последствия будет иметь отставка английского посла Кима Дэррока

Британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок подал в отставку после оскорблений со стороны Дональда Трампа. Скандал стал причиной переноса торговых переговоров, однако в Лондоне надеются на сохранение особых отношений с США

Ким Дэррок (в центре) (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Отставка последовала после оскорблений

Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку, сообщило 10 июля Министерство иностранных дел королевства. Свое решение дипломат объяснил желанием положить конец скандалу, разразившемуся после того, как в СМИ попали копии его сообщений британскому МИДу, в которых Дэррок критически отзывался о действиях администрации Дональда Трампа.

«Ситуация делает невозможным исполнение моей роли так, как бы мне этого хотелось. И хотя срок моего пребывания на посту истекает не раньше конца года, считаю, что в сложившихся обстоятельствах верным решением служит назначение нового посла», — цитирует заявление Дэррока пресс-служба Форин-офиса.

Заместитель главы ведомства Саймон Макдональд заявил, что «с глубоким сожалением» принимает отставку Дэррока. «Вы стали жертвой злонамеренной утечки, вы просто делали свою работу», — сказал он, отметив, что восхищен поведением посла, который «думает о других больше, чем о себе».

После публикации в СМИ сообщений Дэррока, где администрация Трампа была названа недееспособной, непредсказуемой и расколотой, а о самом американском лидере говорилось, что его карьера «может закончиться позором», Трамп заявил, что больше не намерен иметь дело с послом Британии. Позднее он опубликовал на своей странице в сети Twitter целый ряд сообщений, в которых назвал Дэррока «тупым парнем», «чокнутым послом» и «напыщенным дураком».

В свою очередь, полную поддержку Дэрроку выражала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Тем не менее посол принял решение об отставке. Би-би-си сообщила, что на решение Дэррока могла оказать влияние позиция Бориса Джонсона, наиболее вероятного преемника Мэй на посту лидера консерваторов и премьер-министра. Джонсон в ходе скандала не выразил поддержку послу. «Он просто бросил фантастического дипломата на растерзание ради собственных интересов», — заявил британский министр по делам Европы Алан Дункан. В отличие от Мэй, которую президент Трамп постоянно критикует, Джонсон пользуется поддержкой президента США.

Ким Дэррок был назначен послом в США в январе 2016 года. Дипломат ожидал, что президентом США станет Хиллари Клинтон, однако после избрания Трампа обнаружил, что придется работать с совершенно иной администрацией, пишет The Times. Британская The Guardian называет Дэррока послом, который «знал, как устроить вечеринку». Частыми гостями приемов были советник Трампа Келлиэнн Конуэй, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и бывший пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Какие будут последствия у скандала

Скандал стал причиной экстренного заседания международного комитета палаты общин британского парламента. Макдональд на нем отметил, что отказ Трампа работать с послом — первый случай за его 37-летнюю карьеру, когда глава государства отказался сотрудничать с послом. Он отметил, что решение об отставке после 42 лет службы посол мог принять из-за опасения дальнейшего давления на его семью и посольство Великобритании в США.

Во время заседания представитель МИД Великобритании также сообщил, что в ведомстве при участии полиции началось расследование обстоятельств утечки содержания посольской переписки. Представитель МИДа отметил, что пока не доказан факт того, что утечка стала результатом хакерской атаки, однако это не исключено. Макдональд также заявил о том, что сбрасывать со счетов человеческий фактор нельзя. Он отметил особую важность откровенности дипломатов в отчетах. Однако не все политики разделяют эту точку зрения. Депутат парламента Доминик Рааб, бывший министр по делам Brexit, критически отнесся к заявлениям посла: «Я думаю, нужно быть осторожным с персональными комментариями в посланиях такого рода» (цитата по The Times).

По мнению Макдональда, делать окончательные выводы о влиянии произошедшего на отношения Лондона с Вашингтоном слишком рано, так как «такого никогда не происходило». Он напомнил, что в июне Трамп побывал с визитом в Великобритании, который можно считать успешным. При этом замминистра выразил уверенность, что особые отношения США и Великобритании настолько глубоки и обширны, что они могут пережить этот эпизод.

Однако разразившийся скандал уже стал причиной переноса переговоров по установлению режима свободной торговли после выхода Великобритании из Европейского союза.

Скандал с послом не приведет к серьезному кризису в отношениях Великобритании и США, уверен директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Великобритания была и остается главным европейским союзником США и инциденты такого рода не могут поставить под вопрос крепкие союзные отношения, уверен он.