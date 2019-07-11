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Следствие нашло дорогу в «Крокус»
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Газета
Следствие нашло дорогу в «Крокус»
Газета № 104 (3059) (1107) Бизнес,
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Следствие нашло дорогу в «Крокус»
Компанию Араза Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег на строительство ЦКАД
«Крокус» использовал авансы «Автодора» на 14,6 млрд руб. для размещения на депозитах, а не для строительства ЦКАД, установило следствие по уголовному делу против экс-главы госкомпании Сергея Кельбаха. В «Крокусе» это опровергают
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Это следует из постановления судьи Басманного районного суда Артура Карпова, который санкционировал проведение выемки документов в рамках уголовного дела против экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в частности при перечислении «Крокусу» дополнительного аванса на 2 млрд руб. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

«Денежные средства [от «Автодора»] поступали на обособленный банковский счет [«Крокус Интернэшнл»] в Сбербанке. Режим счета не допускает размещения временно свободных средств в депозит», — заявил РБК представитель группы компаний «Крокус». Процентная ставка на остатке денежных средств на счете установлена в размере 0,25% годовых, расходование начисленных процентов возможно только на строительство ЦКАД, добавил он. По его словам, в «Крокус» не поступало запроса следственных органов о выемке документов.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Претензия Следственного комитета к Кельбаху заключается в том, что первый аванс на 12,6 млрд руб., перечисленный «Крокусу», был максимальным, который госкомпания могла выдать подрядчику, чтобы не превысить предельный размер в 30% от госфинансирования (строительство первого участка ЦКАД оценивается в 48,9 млрд руб., из них госучастие — 42,2 млрд руб.). Однако в декабре 2017 года по указанию Кельбаха, «достоверно осведомленного о предельном размере выплаченного аванса», «Автодор» «необоснованно» перечислил на расчетный счет «Крокус Интернэшнл» в качестве дополнительного аванса еще 2 млрд руб. Таким образом, компания перечислила авансы на 14,6 млрд руб., составляющие 34,6% госфинансирования проекта.

«Все авансы выплачивались в пределах 30% от государственного финансирования, и они были обеспечены гарантией Сбербанка», — говорил ранее РБК представитель «Крокуса». Предоставление авансов и приемка работ — это не единовременная процедура, а продолжительный процесс, добавил он в среду, 10 июля. И каждый новый аванс, если он перекрывается выполненными работами (если заказчик принял работы, в оплату которых был выплачен предыдущий аванс), может быть выплачен в рамках установленного порога 30% в рамках закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметил собеседник РБК.

Готовность первого участка ЦКАД протяженностью 49,5 км, который строит «Крокус», на данный момент составляет 65–70%, утверждает представитель группы. Он включает 50 искусственных сооружений (мосты, путепроводы, переходы и так далее) и 8 млн куб. м насыпи земляного полотна. По словам представителя «Крокуса», бюджет проекта не изменился, оставшись на уровне 48,9 млрд руб. Участок должен быть сдан к 25 декабря 2019 года.

В отношении Кельбаха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающей максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, помимо дополнительного аванса «Крокусу» топ-менеджер согласовал в 2015 году незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке.

Авторы: Тимофей Дзядко, Галина Казакулова.
При участии: Алина Фадеева.
Теги: «Автодор» , Кельбах , Сергей Кельбах , Крокус Интернешнл
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