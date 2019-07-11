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Нефтяники делают скидку по «Дружбе»
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Нефтяники делают скидку по «Дружбе»
Газета № 104 (3059) (1107) Бизнес,
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Нефтяники делают скидку по «Дружбе»
Какие убытки несут российские компании из-за поставок загрязненного топлива
После инцидента с загрязнением хлором экспортного трубопровода «Дружба» российским нефтяникам пришлось продавать со скидками даже чистую нефть. Компании уже недосчитались $50 млн, потери могут вырасти, предупреждают эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Почему российская нефть продается со скидкой

Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба», несмотря на возобновление поставок. Об этом РБК рассказали аналитики ценовых агентств Argus и Reuters.

Речь идет о потерях при продаже нефти в порту Усть-Луга. Здесь содержание хлорорганических соединений, которым оказался загрязнен нефтепровод в апреле, вернулось в рамки, установленные в ГОСТ, — не более 10 ppm (с 1 июля предельный уровень снизился до 6 ppm). По данным Argus, исторически уровень хлорорганики в российской нефти на Усть-Луге составлял 1–2 ppm, а сейчас доходит до 4 ppm. «Но одно дело норма ГОСТа, а другое — уровень 1–1,5 ppm, к которому привык рынок. Многие заводы в Средиземноморье принципиально не берут нефть с содержанием хлорорганики выше 1,5 ppm», — пояснил РБК эксперт Reuters Глеб Городянкин.

В результате в мае скидка на формально чистую нефть в Усть-Луге к ценам в порту Приморск составила от $0,85 до $3 за баррель (1–4%), причем две партии по 100 тыс. т были проданы со скидкой $7–10 на баррель, говорит вице-президент Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Уровень хлорорганики в этих двух партиях уже соответствовал ГОСТу, но это не было ясно во время заключения контракта, объясняет он. С июня скидка составляет от $0,1 до $0,3 на баррель, добавляет эксперт.

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Нефть в Усть-Луге и раньше продавалась со скидкой к Приморску, в основном из-за более высокого содержания серы, но она составляла максимум $0,15 на баррель, а некоторые партии продавались и вовсе без скидки, говорит Парно. По его данным, в мае и июне компании отгрузили через Усть-Лугу 6 млн т нефти. По его данным, через этот порт отгружают нефть «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «РуссНефть» и казахстанские производители. Общая недополученная прибыль за эти два месяца составила $50 млн, подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Как утилизировать грязную нефть

Покупатели российской нефти обнаружили резкий скачок уровня хлорорганики в сырье в апреле: Белоруссия и Украина остановили прокачку по своей территории, но грязная нефть успела попасть в Польшу, Венгрию, Словакию и Германию, оказались зараженными и танкерные поставки из Усть-Луги (по разным оценкам, содержание хлора составило до 300 ppm). По данным оператора белорусского трубопровода «Гомельтранснефть Дружба» и Reuters, всего в трубопроводной системе оказалось 5 млн т зараженной нефти. До середины августа Россия планирует получить обратно 1,3 млн т зараженной нефти из Белоруссии. Грязная нефть, сданная в Польшу, Венгрию, Словакию, возвращаться не будет и станет предметом компенсационных расчетов, рассказывал директор департамента учета и планирования грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал в интервью корпоративному журналу.

«Транснефть» намерена доводить до «стандартных условий» нефть, возвращенную из Белоруссии, рассказывал в мае вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса. Базовый план компании — подмешивать небольшие партии грязной нефти в чистую, сказала РБК источник, близкий к одному из профильных министерств. В июне «Транснефть» обсуждала с нефтяниками, как именно смешивать нефть и какой уровень хлорорганики для них приемлем, рассказывал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, уровень хлорорганики будет колебаться в пределах 2–4 ppm и точно не превысит уровень ГОСТа 6 ppm, установленный с начала июля.

Был и альтернативный вариант решения проблемы — продать грязную нефть с дисконтом, но в этом случае не ясно, как ее транспортировать, сказал источник РБК в профильном министерстве. Есть и другая проблема: на такую нефть крайне сложно найти покупателя. В мае трейдеры Vitol и Glencore отправили танкерами из Усть-Луги в Китай 11 млн барр. сырья с содержанием 30–200 ppm, от которого отказались европейские покупатели. Но китайские таможенные органы запретили покупать такую нефть, и трейдерам пришлось отправить танкеры обратно в Европу и Юго-Восточную Азию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Представитель «Транснефти» не ответил на запрос РБК.

Сколько еще потеряют нефтяники

Оценки загрязнения российской нефти разнятся: польская Pern заявила, что уровень хлорорганики составил 300 ppm, в «Гомельтранснефть Дружбе» говорили о превышении нормы в десятки раз. Чтобы довести 1,3 млн т грязной нефти до ГОСТа, в зависимости от уровня загрязнения может понадобиться от 14 млн до 76,5 млн т чистой нефти, подсчитал директор информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Если скидка на эту нефть не изменится, сохранившись на уровне начала июня ($0,1 до $0,3 на баррель), нефтяные компании могут недополучить еще $15–84 млн, говорит Полищук.

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По данным источников Reuters, часть загрязненной нефти оставалась на территории России (около 0,7 млн т), так что после возврата сырья из Белоруссии общий объем грязной нефти в России может достичь 2 млн т. В этом случае объем чистой нефти для размешивания вырастет максимум до 117 млн т, а размер недополученной выручки компаний — до $130 млн, указывают Костин и Полищук.

Нефтяники уже резко сократили план поставок нефти через Усть-Лугу на третий квартал — до 1,1 млн т, остальные объемы будут перенаправлены на освобожденные ветки «Дружбы», говорит Парно. По данным источников Reuters и «Коммерсанта», «Транснефть» планирует подмешивать грязную нефть к потокам и на других экспортных направлениях — в Приморске и Новороссийске — и даже поставлять ее на российские НПЗ. Пока нефть с хлорорганикой выше 1,5 ppm поставляется только через Усть-Лугу.

«Роснефть» не собирается санкционировать смешивание своей нефти с загрязненной, заявил РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. «Мы загружаем в систему чистое сырье, и наш покупатель должен получить нефть такого же качества», — подчеркнул он. Ранее компании пришлось снизить добычу на месторождениях крупнейшей «дочки» — «Юганскнефтегаза», так как «Транснефть» сократила прием нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые забиты большими объемами суррогатной нефти, говорил РБК представитель «Роснефти». «Транснефть» заявила, что вынуждена была ввести ограничения для «Юганскнефтегаза», так как «Роснефть» с начала года полностью не распределяет сданную в трубопроводную систему нефть и использует систему для хранения сырья.

Представители ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «РуссНефти» не ответили на вопросы РБК.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Дружба» , «Транснефть» , «Роснефть»
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