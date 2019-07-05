Следствие предсказало дорогу дальнюю

Три вопроса об обвинении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха связано с нарушениями при строительстве ЦКАД. Его заподозрили в превышении полномочий, в том числе при перечислении аванса «Крокусу» Араза Агаларова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В чем обвиняют экс-главу «Автодора»

Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила в четверг, 4 июля, пресс-служба Следственного комитета (СК). Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающее максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

За несколько часов до этого генпрокурор Юрий Чайка на совещании с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным заявил, что дело в отношении экс-главы «Автодора» возбуждено из-за «большого объема нарушений», выявленных в ходе проверки строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. По версии следствия, Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке и «неправомерное предоставление» в 2017 году дополнительного аванса «Крокус Интернешнл» Араза Агаларова в размере 2 млрд руб. СК считает, что Кельбах, будучи главой «Автодора», «необоснованно использовал» бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах, а также злоупотребил своими полномочиями.

«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд руб.», — сообщила пресс-служба СК. Источник, знакомый с ходом расследования, сказал РБК, что Кельбах не задержан. «Ранее он дал показания, в настоящее время находится под обязательством о явке», — уточнил источник. Сам Кельбах после выступления генпрокурора сказал радио «Говорит Москва», что узнал о деле от журналистов, отказавшись комментировать суть претензий. «Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе», — сказал экс-глава «Автодора», который 25 марта был назначен советником гендиректора РЖД. На звонки РБК он не ответил. Представитель РЖД отказался от комментариев.

В августе 2015 года «Автодор» подписал с «Крокус Интернешнл» соглашение о долгосрочном инвестиционном сотрудничестве на строительство и содержание первого пускового комплекса ЦКАД (ЦКАД-1) протяженностью 49,5 км (96–146-й км), который будет проходить по территории городского округа Домодедово, Подольского района Московской области, Троицкого административного округа Москвы и Наро-Фоминского района Московской области. Общая стоимость этого участка составляет 48,9 млрд руб. с НДС (из них 6,7 млрд руб. вкладывает «Крокус»), дорога должна быть сдана к 25 декабря 2019 года. В рамках этого контракта в 2017 году «Крокус» получил аванс 2 млрд руб., предоставление которого теперь оспаривает СК. «Все авансы выплачивались в пределах 30% от государственного финансирования (то есть на авансы предусмотрена выплата не более 30% от общего размера госучастия в проекте. — РБК), и они были обеспечены гарантией Сбербанка», — заявил РБК представитель «Крокуса».

В Газпромбанке также сообщили, что выдавали банковскую гарантию, упомянутую в сообщении СК, на законных основаниях. «Указанная банковская гарантия [оплату комиссию за которую, по мнению следствия, незаконно согласовал Кельбах] действительно была выдана Газпромбанком в рамках активного и долгосрочного участия банка в проекте строительства ЦКАД, с соблюдением требований применимого законодательства и представленной в банк документации по проекту», — заявили в РБК в пресс-службе банка.

Как часто возбуждают дела против глав госкомпаний

В России нередки случаи возбуждения уголовных дел в отношении глав госкомпаний, руководителей регионов и правоохранительных органов, отметил партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов. Так, в июне 2016 года СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) в отношении экс-главы «РусГидро» Евгения Дода. Следствие посчитало, что Дод начислил себе премию по итогам 2013 года в 353 млн руб., завысив ее минимум на 73 млн руб., а также другим топ-менеджерам, общая сумма претензий составила 706 млн руб. Но в сентябре 2017 года Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение из-за противоречий в финансовых экспертизах и вернула материалы дела в Следственный комитет. В прошлом году дело переквалифицировали на ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями, по этой статье могут привлечь топ-менеджера не только госкомпании, но и частной, в отличие от ст. 285) и прекратили по амнистии, сказал РБК источник, близкий к Доду.

Подобные дела в последнее время действительно набирают обороты, подтвердила адвокат национальной юридической службы «Амулекс» Екатерина Олецкая. В качестве примера она привела дело о начислении премий руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову, которое, как и в случае с Кельбахом, касалось превышения полномочий (в превышении полномочий в марте 2017 года СК заподозрил главу департамента организационного развития Минкомсвязи Ирину Лаптеву, которая готовила трудовой договор со Страшновым), и дело бывшего первого заместителя гендиректора «Росгеологии» Руслана Горринга, которого в марте 2019 года задержали по обвинению в мошенничестве.

Ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса относится к категории тяжких преступлений, и наказание за него часто связано с реальным лишением свободы, указывает Варламов. Реальные причины того, что Кельбах до сих пор не задержан, неизвестны, но это может быть связано и с его признанием вины, активным содействием следствию, если такие обстоятельства имеют место, предполагает юрист.

Какие еще были претензии к «Автодору»

Кельбах работал в «Автодоре» в 2011–2019 годах. В феврале 2019 года, после того как Счетная палата заявила о многочисленных нарушениях при строительстве ЦКАД, Кельбах был уволен (на этом посту его сменил Вячеслав Петушенко). Счетная палата и прокуратура заинтересовались ходом реализации ЦКАД по поручению президента Владимир Путина, который был недоволен срывом сроков и удорожанием проекта.

В 2017 году стоимость строительства оценивалась в 313,2 млрд руб., проверка Счетной палаты в конце 2018 года выявила, что проект придется дофинансировать еще на 20 млрд руб., до 333,2 млрд руб. Сроки сдачи неоднократно переносились. ЦКАД не достроена до сих пор — по текущим планам дорогу должны сдать в середине 2021 года.

«В целях своевременного завершения строительства объектов Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) президент Российской Федерации в октябре 2018 года принял решение о проведении комплексной проверки ГК «Автодор» с участием представителей Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Все необходимые материалы и информация были своевременно предоставлены уполномоченным органам», — говорится в сообщении «Автодора», поступившем в РБК. В компании подчеркнули, что «не располагают» информацией о проводимых следственных мероприятиях в отношении бывших сотрудников (Кельбаха), но указали, что в отношении действующего руководства «Автодора» не принимались какие-либо процессуальные решения.

Сейчас Кельбах на работе, сказал РБК в четверг днем источник в правительстве. 25 марта он стал советником гендиректора РЖД. Представитель РЖД отказался от комментариев.