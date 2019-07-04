Рыба уплыла с аукциона

Правительство отказалось от публичных торгов при распределении квот на вылов

Закрепленные за рыбаками квоты на вылов рыбы не будут выставляться на аукционы, решило правительство. Разыгрывать на аукционах будут только квоты на добычу самого ценного ресурса — краба

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С просьбой исключить из «дорожной карты» по развитию конкуренции в российской экономике на 2018–2020 годы пункт, согласно которому часть закрепленных за рыбаками квот на вылов рыбы будет раз в три-пять лет выставляться на аукционы, к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратилось сообщество рыбаков. Решение было принято на состоявшейся 16 апреля 2019 года Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Письмо премьеру от работников рыбохозяйственного комплекса направили 27 мая 2019 года президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев и председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Круглов.

Правительство, рассмотрев просьбу рыбаков, решило удовлетворить ее и внести в документ изменения, следует из ответа департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза от 1 июля (есть в распоряжении РБК).

В подведомственном Минсельхозу Росрыболовстве РБК подтвердили, что правительство поручило исключить пункт 3 раздела XVI «Рыбохозяйственный комплекс» из «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях экономики на 2018–2020 годы. Это означает, что на аукционы будет направлено только 50% от общего допустимого улова крабов, а к другим «водным биоресурсам», добыча которых квотируется, механизм аукционов применяться не будет, уточнили в пресс-службе Росрыболовства.

В пресс-службе правительства уточнили, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минсельхозу поручено подготовить предложения «о внесении соответствующих изменений в «дорожную карту». В ФАС на момент публикации на запрос РБК не ответили.

Что означает сохранение «исторического» принципа при вылове рыбы, разбирался РБК.

Как сейчас распределяют квоты на добычу рыбы

Сейчас основная часть квот на добычу рыбы в России — около 80% от всего объема — распределена по так называемому историческому принципу. Это означает, что доли квот закреплены за существующими компаниями, которые приобрели их на прошедших в начале 2000-х аукционах (в 2004 году правительство аукционы в рыбной отрасли отменило). Срок закрепления квоты — 15 лет. Оставшиеся 20% квот — инвестиционные: изъятые у недобросовестных пользователей и квоты на вновь разрешенные для промысла объекты Росрыболовство распределяет на специальных ежегодных аукционах.

Кто и почему предлагал менять правила

Идея вернуться к аукционам в рыбной отрасли прозвучала в ноябре 2017 года и касалась самого ликвидного для рыбаков ресурса — краба. Тогда президент Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову рассмотреть поступившее ему письмо с предложением изменить механизм распределения квот на этот ресурс и разыгрывать их на аукционах. Автором письма участники рынка называли нового игрока — Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. Замминистра сельского хозяйства и глава Росрыболовства Илья Шестаков отмечал плюсы крабовых аукционов: по его оценкам, бюджет сможет заработать на реализации половины крабовых квот через аукционы около 80 млрд руб.

На изменении исторического принципа настаивала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Действующий механизм затрудняет и даже блокирует конкуренцию в рыбной отрасли, препятствуя выходу на рынок рыбодобычи новых участников, отмечал регулятор в своем докладе о состоянии конкуренции в России за 2018 год. Если весь объем квот уже распределен, то присутствие в отрасли других лиц, заинтересованных в добыче водных биоресурсов, практически невозможно, указывала ФАС. Гарантированное распределение ресурса, по мнению регулятора, не дает существующим игрокам отрасли стимулов для увеличения производительности. За время действия исторического принципа он стал препятствием для эффективного развития рыбохозяйственного комплекса, сказано в докладе.

Позиция ФАС была учтена в утвержденной Медведевым в августе 2018 года «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы. Для решения этой задачи правительство поручило применять в рыбной отрасли механизм аукционов, на которые раз в три-пять лет выставлялась бы часть квот, ныне распределенных по историческому принципу. В этом же документе было поручение распределять через такие аукционы 50% квот на добычу краба.

Кто и почему был против

Идею выставлять на аукционы другие квоты на добычу рыбы раскритиковал Минсельхоз: в направленном в правительство докладе ведомства говорилось, что это приведет к росту социальной напряженности в прибрежных регионах и браконьерству.

Решение правительства существенно укрепляет гарантии незыблемости исторического принципа, указывает Герман Зверев. Он убежден, что исторический принцип доказал свою эффективность, поскольку инвестиции и налоговые поступления отрасли растут, в отдаленных прибрежных регионах работают и развиваются предприятия, «которые просто обанкротятся при аукционном перераспределении квот каждые три-пять лет». В ВАРПЭ предлагают также внести поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат поступления от налога, уплачиваемого ведущими добычу в российских водах рыбаками, с 2 млрд до 15 млрд руб. в год.

В обращении к Медведеву рыбаки просили исключить из «дорожной карты» по развитию конкуренции и пункт о распределении через аукционы 50% квот на добычу краба. Но судьба крабовых квот уже решена: закон, который предусматривает введение инвестиционной квоты на добычу краба и их реализацию через аукционы, 1 мая этого года подписал Владимир Путин. Сейчас подзаконные акты, необходимые для того, чтобы закон заработал, уже находятся в высокой степени готовности, уточнили РБК в Росрыболовстве. Первые крабовые аукционы планируется провести в августе-сентябре 2019 года, добавили в ведомстве.

Кому выгодно сохранение квот

В 2018 году Росрыболовство отчиталось о рекордном улове российских рыбаков — они добыли 5,03 млн т водных биоресурсов, что на 5,1% больше, чем в 2017 году. Основной объем добычи приходится на три вида рыбы — минтай, треску и сельдь. По состоянию на 24 декабря 2018 года рыбаки, согласно данным Минсельхоза, освоили 85,1% от доступной для вылова квоты (всего 5,8 млн т). Самый крупный по объему добычи ресурс — минтай: его на конец декабря было выловлено 1,6 млн т. Трески добыли 465,2 тыс. т, сельди — 432,2 тыс. т.

Данные об отдельных компаниях — лидерах по добыче рыбы в России доступны только за 2017 год у Forbes. Издание оценило компании, за которыми были закреплены самые крупные квоты. Крупнейшей рыболовецкой компанией в рейтинге Forbes в 2017 был холдинг «Норебо» Виталия Орлова: за ним были закреплены квоты на добычу 437,8 тыс. т рыбы, в том числе квоты на 180,2 тыс. т минтая, трески и пикши — 119 тыс. т, сельди — 56,8 тыс. т. На втором месте была Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка, крупнейший добытчик минтая, за которым были закреплены квоты на добычу 289 тыс. т этого вида рыбы, а также на 40 тыс. т сельди. Холдинг «Гидрострой» Александра Верховского с квотами на вылов 277,4 тыс. т рыбы, большая часть которой приходилась на минтай (244,7 тыс. т), занимал третью строчку. В пятерку лидеров входили также «Океанрыбфлот» и НБАМР (Находкинская база активного морского рыболовства).

В отрасли есть игроки, которые хотели бы увеличить объем своих квот, указывает Зверев из ВАРПЭ. «Однако они понимают, что нельзя быть «наполовину беременной»: нельзя отщипнуть кусочек квот и выставить их на аукционы. Если аукционы будут использоваться, желающие увеличить свой объем также окажутся в проигрыше», — рассуждает он. Квоты для распределения через аукционы будут доставать «из общего котла», в том числе у тех, кто хотел бы увеличить свою квоту, — в этой ситуации, по мнению Зверева, более рациональная стратегия — «не попытка выиграть в хаосе, а покупка бизнесов».

Предложение ФАС выставлять раз в три-пять лет на аукционы часть квот, закрепленных за компаниями по историческому принципу, абсурдно с точки зрения мировой практики, считает замгендиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. Применение этого механизма на практике приведет к тому, что рыбодобывающие компании будут выкупать свои же квоты и деньги уйдут в бюджет, а не на развитие отрасли, поэтому никому из действующих игроков оно не выгодно, полагает Сенников. «То, что такое поручение исключили из «дорожной карты» — я считаю, правильное решение, и Минсельхоз, и рыбацкое сообщество это поддерживают», — резюмирует он.