Минсельхоз раскритиковал идею выставлять квоты на вылов рыбы на аукционы

Как сейчас распределяют квоты на вылов рыбы

Сейчас основная часть квот на добычу водных биоресурсов закреплена за рыбаками по так называемому историческому принципу — на основании прошедших в начале 2000-х годов аукционов. Квоты закреплены на 15 лет. Аукционы как механизм распределения квот правительство отменило в 2004 году из-за начавшегося кризиса.

В 2016 году государство для поддержки рыбодобывающей отрасли ввело новый вид квот — на инвестиционные цели. Инвестор получал квоты, а взамен брал на себя обязательство построить суда на российских верфях или создать рыбоперерабатывающие предприятия.

Сейчас примерно 80% квот распределены по историческому принципу, 20% являются инвестиционными. Росрыболовство каждый год проводит аукционы, на которых распределяет квоты, изъятые у недобросовестных пользователей, и квоты на вновь введенные в промысел объекты.

Введение исторического принципа наделения квотами устранило главные политические и правовые риски в рыбной отрасли, кардинально изменило логику бизнеса и качественно повысило экономическую отдачу, уверен президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Сейчас рыбаки, ведущие добычу в российских водах, уплачивают государству за право на нее сбор. Его ставка зафиксирована в Налоговом кодексе для каждого отдельного вида рыбы. Например, с тонны добытого в Охотском море минтая следует уплатить 3,5 тыс. руб., за тонну трески на Дальнем Востоке — 3 тыс. руб., камчатского краба — 35 тыс. руб.

Как считать В 2018 году рыбаки, по данным Росрыболовства, добыли 5,1 млн т рыбы. Более 50% улова пришлось на те виды, на добычу которых введены квоты (не квотируются в основном низкорентабельные виды, промысел которых необходимо наращивать). Общая сумма налоговых поступлений от предприятий отрасли в 2018 году увеличилась, по данным Росрыболовства, на 8%, до 26,7 млрд руб. Для сравнения: доходы бюджета от аукционов, которые проводит Росрыболовство, с 2010 года составили 41 млрд руб. Из них 26 млрд руб. были собраны по итогам торгов, прошедших в 2017 году. В ВАРПЭ, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы, называют больший размер налоговых отчислений — 45,8 млрд руб. в 2018 году. «Росрыболовство, похоже, даже не располагает точной информацией о реальном поступлении налогов и сборов отрасли, — отмечает Зверев. — Мы неоднократно на заседании Общественного совета обращали внимание Росрыболовства на необходимость использовать официальные данные ФНС».

Почему половину квот на вылов краба выставили на аукционы

К идее аукционов правительство вернулось в ноябре 2017 года: тогда Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову изучить вопрос об изменении действующего механизма квот на вылов крабов. Поводом стало поступившее президенту письмо, в котором объяснялось, что краб — наиболее ликвидный ресурс, добывающие его предприятия развиваются быстрее других участников отрасли и не нуждаются в господдержке. В крабовых аукционах есть определенные плюсы, признавал Илья Шестаков. По словам руководителя Росрыболовства, государство получит значительный доход от реализации квот на аукционах, а на рынок придут новые игроки.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Против изменения базовых принципов распределения квот резко выступали рыбаки. Если на аукционах будут продавать квоты на вылов краба, это приведет к кризису и подрыву стабильности в отрасли, указывал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. По его мнению, в этом случае ​ни одна рыбопромышленная компания, имеющая квоты на вылов красной рыбы, трески, минтая и пр., не застрахована от такой же участи.

Законопроект, предлагающий распределять половину всех квот на вылов краба через инвестиционные аукционы, Минсельхоз разработал и направил в правительство в начале этого года. По оценке министерства, аукционы принесут в федеральный бюджет в 2019–2020 годах около 82 млрд руб., или около 2 млн руб. за 1 т краба.

В 2018 году в России общий объем разрешенного к добыче краба, по данным ВАРПЭ, составил 93,5 тыс. т. Вылов краба — высокорентабельный бизнес, доходы от которого могут в разы превышать затраты, отмечал вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

Госдума 10 апреля приняла законопроект в третьем, окончательном чтении. Победитель аукциона, получивший квоты на добычу краба, будет обязан построить в России, например, суда. Квота закрепляется за победителем аукциона на 15 лет.

Почему Минсельхоз выступает против аукционов на вылов рыбы

Распределение на аукционах 100% квот на добычу водных биологических ресурсов негативно повлияет на развитие рыбохозяйственного комплекса, считает представитель Минсельхоза. Действующий сейчас механизм закрепления квот является основным стимулом для привлечения инвестиций и выполнения обязательств рыбаками, указано в направленном в ФАС проекте доклада. В министерстве убеждены, что отказ от исторического принципа приведет к снижению ключевых экономических показателей отрасли, а необходимость компенсировать высокие расходы на торгах за квоты подтолкнет рыбаков к браконьерству. Среди других возможных рисков указан и рост социальной напряженности в прибрежных регионах.

Для повышения эффективности рыболовства в Минсельхозе предлагают увеличить ставки сбора за пользование водными биоресурсами, пересмотреть действующую льготу по уплате сборов (15% базовой ставки при соответствии определенным условиям) и установить новые критерии, по которым рыбохозяйственные организации могут быть плательщиками единого сельхозналога. В министерстве также считают, что нужно расширить механизм распределения инвестиционных квот.

Кто заинтересован в аукционах

В случае с крабовыми аукционами участники рынка сразу указали на возможного выгодоприобретателя от изменения действующего порядка. По версии рыбаков, это был новый игрок на рынке добычи краба — Русская рыбопромышленная компания. Однако гендиректор компании Андрей Тетеркин опровергал РБК причастность к письму Владимиру Путину. Но «крабовое письмо», по версии источника РБК, могло стать поводом для изменения структуры собственности самой Русской рыбопромышленной компании: в феврале 2018 года один из основных владельцев, брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев продал свою долю в компании Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко.

Явных инициаторов распределения на аукционах квот на вылов рыбы среди участников отрасли нет, уверен вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. «Инициатива по крабам затрагивала интересы около 20 компаний, а промыслом остальных видов рыбы занимаются тысячи — протестующих будет гораздо больше, и все понимают риски», — объясняет эксперт.

Та же Русская рыбопромышленная компания является крупнейшим в стране добытчиком минтая: всего в 2018 году она выловила около 240 тыс. т. За компанией закреплены квоты на добычу более 320 тыс. т рыбы в год, из них 75% приходится на минтая. В Русской рыбопромышленной компании не ответили на запрос РБК.

Аргументы Минсельхоза — это не окончательная позиция правительства, считает Зверев из ВАРПЭ. Он ожидает, что ФАС будет выступать за аукционы, поэтому проект доклада Минсельхоза «не дает никаких гарантий, что действующие принципы закрепления квот сохранятся».

ФАС обозначит свою позицию после детального изучения предложений, сообщил Корнеев. Доклад должен быть представлен в правительство до конца года, добавил представитель антимонопольной службы.