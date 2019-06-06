В Росрыболовстве заявили об одном из худших в истории нерестов на Волге

В Росрыболовстве заявили об одном из худших в истории нерестов на Волге

Критичную ситуацию с нерестом замглавы ведомства связал с малым сбросом воды. О проблемах президенту Владимиру Путину докладывали на совещании в мае

Работа инспекторов рыбоохраны по изъятию рыболовных сетей из акватории реки Волга (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

В текущем году ожидается один из худших за всю историю наблюдения нерест на Волге, заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, передает ТАСС.

По его словам, из-за режима регулирования водоемов нерест рыбы на протяжении последнего десятилетия не может осуществляться эффективно. «В Астрахани (бассейн этого региона обеспечивает, по словам главы Росрыболовства, треть объема вылова в пресноводных водоемах. — РБК) ситуация еще критичнее в этом году. Там был очень короткий попуск с малым сбросом воды, и фактически нерест будет катастрофичным», — сказал Соколов. По его прогнозам, ситуация будет одной из худших за историю наблюдений.

Соколов указал, что этот вопрос поднимался на совещании у президента Владимира Путина, и выразил надежду на соответствующее поручение. «Если не учитывать интересы рыбного хозяйства, это приведет к тому, что рыбы у нас не будет», — пояснил он.

В мае глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании с участием президента рассказал о проблеме с естественным нерестом в Астраханской области. Он констатировал, что система попусков воды (сбросы для регулирования уровня водохранилищ и других целей. — РБК) здесь неоптимальна для нормального размножения биоресурсов. Глава ведомства пояснил, что объем необходимых для естественного нереста попусков составляет около 120 куб. км, а на текущий год их запланировано 68. «Мы просто теряем значительный объем за счет того, что нет оптимального нереста на естественных нерестилищах», — предупредил Шестаков. Чиновник попросил правительство проработать механизм решения этой проблемы, поскольку необходимо по меньшей мере три раза в год создавать оптимальный режим для рыбохозяйственного комплекса. Президент пообещал упомянуть это в поручениях.