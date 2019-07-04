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Погибшие в Баренцевом море
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Газета
Погибшие в Баренцевом море
Газета № 099 (3054) (0407)
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Погибшие в Баренцевом море
РБК узнал подробности трагедии подводного комплекса «Лошарик»
Министерство обороны сообщило, что при пожаре погибли 14 человек. РБК собрал информацию о тех, кто находился на борту подводного комплекса «Лошарик»
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
  • По данным СМИ, погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе. По информации из открытых источников, командир части — капитан первого ранга, Герой России Александр Опарин. Позднее врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что моряки «в последнее плавание отправились из Петербурга».
  • Среди погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России, три капитана второго ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

  • Командиром подводной лодки был Денис Долонский — капитан первого ранга и Герой России.
  • Пользователь Facebook Сергей Царьков опубликовал видео, на котором запечатлен Долонский. Царьков написал, что видео было записано «десять дней назад» на банкете по случаю 25-й годовщины выпуска из Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола (существовало до 1998 года, затем было реорганизовано в Санкт-Петербургский военно-морской институт. — РБК). Ниже он пишет, что Долонский погиб «буквально через неделю» после записи видео.

    Видео: Сергей Царьков / Facebook

  • Царьков позднее рассказал РБК, что сначала обучался в Военно-морском училище в Баку, но перевелся в Петербург в 1992 году. В России он окончил IV и V курсы. «Денис там уже учился», — сообщил Царьков.

  • Другой однокурсник Долонского сообщил РБК, что после учебы они вместе работали на крейсере. Медкомиссию прошли в 1997 году. Затем Долонского взяли на сверхмалые подводные лодки, а его знакомый остался на прежнем месте работы.

  • Минобороны сообщило, что Долонский награжден орденами «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги», медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».

  • На «Лошарике» погиб испытатель глубоководной военной техники Николай Филин — капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны, следует из данных портала «Герои страны». Ему было 57 лет. Звание Героя России Филину присуждено президентским указом в 2018 году. Он также награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».
  • Племянница Филина рассказал РБК, что ее дядя очень любил свою семью, свою работу он боготворил, для него не было невыполнимых задач, «были лишь задачи, над которыми нужно было подумать».

  • Еще один погибший — капитан первого ранга Андрей Воскресенский, его называют зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова. Бедердинов уволился в запас в 2003 году, говорится на странице официального сайта администрации Сосновоборского городского округа (Ленинградская область).
  • Минобороны указало, что Воскресенский является кавалером трех орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», есть медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

  • Также погиб Денис Опарин, сын командира в/ч Александра Опарина. Минобороны сообщило, что Опарин награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Ушакова.

  • На борту находился капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью Ушакова.

  • На подводном аппарате погиб капитан третьего ранга Виктор Кузьмин. Награжден медалью Ушакова. Его называют сыном Героя России контр-адмирала Сергея Кузьмина. Звание он получил за плавание подо льдами на Северном Полюсе.

  • В числе погибших также капитан второго ранга Сергей Данильченко. Его коллега сообщил РБК, что он получил звание совсем недавно — 14 июня. Данильченко родился в Брянске, окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова во Владивостоке. По данным Минобороны, награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
  • Коллега Соловьева и Данильченко также рассказал РБК, что они начали службу лейтенантами в 2000-е на лодке «Варшавянка» проекта 877 во Владивостоке. Данильченко был командиром БЧ-1 (штурманом), Соловьев — командиром моторной группы.

  • Также погибли Константин Сомов, Владимир Абанкин, Константин Иванов — все трое капитаны первого ранга. Сомов — кавалер трех орденов Мужества, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

  • Абанкин награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Ушакова.

  • Иванов награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Ушакова.

  • Среди погибших капитан второго ранга Александр Авдонин (награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью Ушакова).

  • На судне находился капитан-лейтенант Михаил Дубков, который также погиб. Он награжден ведомственными медалями Минобороны.

  • Еще одним погибшим стал подполковник медслужбы Александр Васильев. Как сообило Минобороны, он награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова.

  • Также погиб капитан третьего ранга Владимир Сухиничев. Награжден медалью «За отвагу».
  • В соцсети «ВКонтакте» в группе храма Спаса-на-Водах Мурманска вечером 2 июля появился пост о том, что 3 июля будет совершена лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота подводникам. В посте перечислены 14 имен в церковнославянском написании.

Фото: телеграм-канал «Военный осведомитель»

Авторы: Андрей Гатинский, Любовь Порываева, Константин Ткаченко, Роман Кирьянов.
Теги: подводная лодка , пожар
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