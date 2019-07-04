Погибшие в Баренцевом море

РБК узнал подробности трагедии подводного комплекса «Лошарик»
Министерство обороны сообщило, что при пожаре погибли 14 человек. РБК собрал информацию о тех, кто находился на борту подводного комплекса «Лошарик»
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
По данным СМИ, погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе. По информации из открытых источников, командир части — капитан первого ранга, Герой России Александр Опарин. Позднее врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что моряки «в последнее плавание отправились из Петербурга».
Среди погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России, три капитана второго ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
Командиром подводной лодки был Денис Долонский — капитан первого ранга и Герой России.
Пользователь Facebook Сергей Царьков опубликовал видео, на котором запечатлен Долонский. Царьков написал, что видео было записано «десять дней назад» на банкете по случаю 25-й годовщины выпуска из Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола (существовало до 1998 года, затем было реорганизовано в Санкт-Петербургский военно-морской институт. — РБК). Ниже он пишет, что Долонский погиб «буквально через неделю» после записи видео.
Видео: Сергей Царьков / Facebook
Царьков позднее рассказал РБК, что сначала обучался в Военно-морском училище в Баку, но перевелся в Петербург в 1992 году. В России он окончил IV и V курсы. «Денис там уже учился», — сообщил Царьков.
Другой однокурсник Долонского сообщил РБК, что после учебы они вместе работали на крейсере. Медкомиссию прошли в 1997 году. Затем Долонского взяли на сверхмалые подводные лодки, а его знакомый остался на прежнем месте работы.
Минобороны сообщило, что Долонский награжден орденами «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги», медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».
На «Лошарике» погиб испытатель глубоководной военной техники Николай Филин — капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны, следует из данных портала «Герои страны». Ему было 57 лет. Звание Героя России Филину присуждено президентским указом в 2018 году. Он также награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».
Племянница Филина рассказал РБК, что ее дядя очень любил свою семью, свою работу он боготворил, для него не было невыполнимых задач, «были лишь задачи, над которыми нужно было подумать».
Еще один погибший — капитан первого ранга Андрей Воскресенский, его называют зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова. Бедердинов уволился в запас в 2003 году, говорится на странице официального сайта администрации Сосновоборского городского округа (Ленинградская область).
Минобороны указало, что Воскресенский является кавалером трех орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», есть медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Также погиб Денис Опарин, сын командира в/ч Александра Опарина. Минобороны сообщило, что Опарин награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Ушакова.
На борту находился капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью Ушакова.
На подводном аппарате погиб капитан третьего ранга Виктор Кузьмин. Награжден медалью Ушакова. Его называют сыном Героя России контр-адмирала Сергея Кузьмина. Звание он получил за плавание подо льдами на Северном Полюсе.
В числе погибших также капитан второго ранга Сергей Данильченко. Его коллега сообщил РБК, что он получил звание совсем недавно — 14 июня. Данильченко родился в Брянске, окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова во Владивостоке. По данным Минобороны, награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Коллега Соловьева и Данильченко также рассказал РБК, что они начали службу лейтенантами в 2000-е на лодке «Варшавянка» проекта 877 во Владивостоке. Данильченко был командиром БЧ-1 (штурманом), Соловьев — командиром моторной группы.
Также погибли Константин Сомов, Владимир Абанкин, Константин Иванов — все трое капитаны первого ранга. Сомов — кавалер трех орденов Мужества, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Абанкин награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Ушакова.
Иванов награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Ушакова.
Среди погибших капитан второго ранга Александр Авдонин (награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью Ушакова).
На судне находился капитан-лейтенант Михаил Дубков, который также погиб. Он награжден ведомственными медалями Минобороны.
Еще одним погибшим стал подполковник медслужбы Александр Васильев. Как сообило Минобороны, он награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова.
Также погиб капитан третьего ранга Владимир Сухиничев. Награжден медалью «За отвагу».
В соцсети «ВКонтакте» в группе храма Спаса-на-Водах Мурманска вечером 2 июля появился пост о том, что 3 июля будет совершена лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота подводникам. В посте перечислены 14 имен в церковнославянском написании.
Фото: телеграм-канал «Военный осведомитель»
Авторы:
Андрей Гатинский, Любовь Порываева, Константин Ткаченко, Роман Кирьянов.
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