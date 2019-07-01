Capital Group взялась за звездный недострой

Элитным жилым комплексом на Якиманке займется компания Павла Тё

Девелоперская компания Павла Тё Capital Group завершит строительство «самого элитного долгостроя страны» — столичного ЖК Sky House. Среди его дольщиков — семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева

Жилой комплекс Sky House (Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС)

Девелоперская компания Павла Тё Capital Group договорилась с мэрией Москвы и дольщиками элитного жилого комплекса Sky House о его достройке, рассказали РБК два источника, знакомых с ситуацией. В Москомстройинвесте подтвердили эту информацию, пояснив, что Capital Group подписала с действующим застройщиком проекта — ООО «Олтэр» — договор о выполнении функций технического заказчика. В Capital Group подтвердили соглашение.

В Москомстройинвесте добавили, что вчера, 27 июня, прошла встреча представителей Capital Group с инициативной группой дольщиков жилого комплекса.

Чем известен Sky House

ЖК Sky House, расположенный в районе Якиманка, называют самым элитным долгостроем страны. Строительство ЖК на месте стадиона «Труд» в 2008 году начала компания MosCityGroup украинско-российского бизнесмена Павла Фукса. В проекте было предусмотрено строительство спортивного комплекса, полноразмерного футбольного поля, тренажерных залов, бассейна, тира, детско-юношеской спортивной школы и т.п.

В четырех жилых корпусах Sky House запланировано 539 квартир (61 тыс. кв. м). Общая площадь комплекса с учетом офисной части и паркингов — 146 тыс. кв. м. Среди дольщиков комплекса — боец MMA Федор Емельяненко, семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева (купил офисную часть в Sky House).

Первоначально комплекс должны были сдать в 2011 году, но ввод в эксплуатацию неоднократно переносился, а в 2018 году строительство домов, по данным Москомстройинвеста, было и вовсе остановлено. Осенью 2018-го стало известно, что участие в достройке проекта может принять мэрия Москвы. В конце прошлого года в отношении «Олтэра» завели уголовное дело о мошенничестве. Павел Фукс сейчас находится в розыске.

Когда завершат долгострой

Capital Group должна будет достроить жилой комплекс, но в какие сроки, пока не известно. В понедельник, 24 июня, газета «Коммерсантъ» сообщила, что достройку жилого комплекса перенесли на третий квартал 2021-го. По словам гендиректора компании Валентины Станововой, назвать сроки завершения строительства можно будет только после обследования комплекса. Изучение технического состояния объекта завершится осенью 2019-го.

Департамент городского имущества Москвы еще в 2015 году подал иск о банкротстве застройщика «Олтэр». В Москомстройинвесте сообщили, что «Олтэр» остался должен городскому бюджету более $42 млн и 346 млн руб., то есть всего около 3 млрд руб. по курсу ЦБ на сегодня. Дело рассматривается до сих пор, и в какой-то момент власти города планировали подписать с застройщиком мировое соглашение. Но в середине июня решили этого не делать. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, банкротство «Отлэра» «позволит обеспечить введение конкурсного производства с целью завершения работ Capital Group в полном объеме и исполнение обязательств перед дольщиками».

По информации дольщиков, которую приводил «КоммерсантЪ», корпуса Sky House готовы на 85–99%. В июне на заседании суда, рассматривающего дело о банкротстве «Олтэра», представитель застройщика заявил, что подал документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию одного из корпусов, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Что получит Capital Group

Финансовая сторона соглашения с Capital Group не раскрывается. В Москомстройинвесте сообщили РБК, что город не будет финансово участвовать в достройке объекта, ее полностью профинансирует Capital Group. Получит ли девелопер что-то взамен, не ясно. В случае достройки проблемных объектов девелопер, как правило, частично отбивает затраты за счет продажи квартир. Но в случае со Sky House такая схема не работает: по данным Москомстройинвеста, в комплексе остались нераспроданными не более 20 квартир. В Capital Group уточнили, что, по информации компании, в проекте уже продан весь объем квартир. Ранее в компании «Метриум» оценивали нераспроданный объем предложения в комплексе в 51%.

В качестве компенсации за достройку проблемных объектов застройщики иногда могут рассчитывать на получение земельных участков от города или другие преференции. Получит ли Capital Group какую-то компенсацию, в Москомстройинвесте и Capital Group не комментируют.

Capital Group не первый раз берет на себя достройку проблемных объектов в Москве. Девелопер завершает строительство корпусов ЖК «Марьино град», ЖК «Спортивный квартал» и ЖК «Спорт-Таун». Capital Group сейчас строит в Москве почти 330 тыс. кв. м жилья, девелопер специализируется на строительстве жилья высокого ценового сегмента.