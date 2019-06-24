СМИ узнали о переносе сдачи ЖК Sky House в Москве на два года

СМИ узнали о переносе сдачи ЖК Sky House в Москве на два года

Один из проблемных жилищных комплексов Sky House на Мытной улице в центре Москвы планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо зампреда Москомстройинвеста Александра Гончарова. Последний раз этот комплекс собирались сдать в декабре 2019 года.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на дольщиков комплекса, сейчас два корпуса Sky House готовы на 99%, еще два на — 85–90%. В ЖК уже продали 275 квартир, то есть 51% всего предложения. Офисную часть в Sky House приобрела семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, жилье там приобрел боксер Федор Емельяненко.

Участница инициативной группы дольщиков Лиа Горбан рассказала газете, что покупатели давно требуют от мэрии смены застройщика в связи с банкротством компании.

Строительство Sky House (145,2 тыс. кв. м жилья и офисов) началось еще в 2009 году. Проектом занималась аффилированная с MosCityGroup компания Павла Фукса ООО «Олтэр». Срок сдачи объекта постоянно переносился и у компании начался конфликт с мэрией Москвы. Департамент городского имущества в 2015 году подал в суд заявление о банкротстве застройщика. Там также попались взыскать с компании $35 млн — это доля, которая принадлежит столице по инвестконтракту.

В ноябре 2018 года власти, как писал «Коммерсантъ», заявили, что намерены достроить Sky House. Против Фукса как бенефициара компании в декабре того же года завели уголовное дело за мошенничество. Сейчас, добавляет газета, он объявлен в розыск.