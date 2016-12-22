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«Коммерсантъ» узнал о намерении властей достроить Sky House в Москве
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«Коммерсантъ» узнал о намерении властей достроить Sky House в Москве
Бизнес, 12:16
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«Коммерсантъ» узнал о намерении властей достроить Sky House в Москве

Власти планируют достроить один из проблемных жилых комплексов Москвы Sky House на Мытной улице в районе Якиманки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, полученное дольщиками от московского департамента градостроительной политики.

Письмо, подписанное замглавы департамента Сергеем Дегтяревым, передали дольщикам через комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «По поручению руководства города прорабатываются схемы завершения работ, в том числе с участием города», — указывается в документе.

Строительство комплекса ведется с 2009 года, в числе дольщиков — семья бывшего губернатора Тульской области и основателя розничной сети «Седьмой континент» Владимира Груздева и боец ММА Федор Емельяненко.

В июне 2018 года дольщики подали заявление в полицию с просьбой проверить действия генподрядчика ИФСК «АРКС» на предмет нарушений. По их данным, с октября 2017 года генподрядчик не оплатил работы, выполненные субподрядчиками. При этом «АРКС» получил более 70 млн руб. от застройщика ООО «Олтэр», подконтрольного владельцу MosCityGroup Павлу Фуксу.

Теги: Москва , дольщики , генподрядчик , Строительство
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