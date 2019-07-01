Между заморозкой и легкой оттепелью

Два сценария продления соглашения между странами ОПЕК+

1 июля истекает срок соглашения о заморозке добычи нефти, подписанного участниками ОПЕК и Россией. РБК разбирался, каковы шансы продления сделки ОПЕК+ и что будет с рынком нефти, если ограничения по добыче будут ослаблены

Фото: Charlie Riedel / AP

30 июня — последний день действия соглашения о заморозке добычи нефти, которое участники картеля ОПЕК, Россия и еще несколько производителей нефти (в общей сложности 24 страны, которые объединены в так называемый ОПЕК+) заключили еще в 2016 году и с тех пор регулярно продлевали. Судьбу сделки министры этих стран должны решить во вторник, 2 июля.

Страны с большой вероятностью продлят соглашение, по крайней мере об этом на саммите G20 в Осаке договорились лидеры крупнейших в мире производителей нефти — Россия и Саудовская Аравия, ведущий член ОПЕК. Отмена сделки повлекла бы за собой быстрый рост добычи на фоне рекордных темпов производства в США, которые не участвуют в соглашении, а это может обрушить цены на нефть, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Вероятнее всего, участники ОПЕК+ будут выбирать из двух вариантов: продлить сделку на прежних условиях (сокращение добычи на 1,2 млн барр. в сутки к октябрю 2018 года) или немного ослабить ее условия, разрешив странам-участницам незначительно нарастить добычу, считают опрошенные РБК аналитики. Продление сделки на более жестких условиях и сокращение добычи тоже возможно, но на фоне резкого падения производства (из-за Венесуэлы, Ирана и Ливии) это может привести к скачку цен на нефть и еще большему сокращению предложения на рынке, чего участники соглашения хотели бы избежать, замечает аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян.

Нефти не хватает Последний раз 24 страны ОПЕК+ продлили сделку на полгода в декабре 2018 года, договорившись о сокращении добычи к октябрю 2018 года на 1,2 млн барр. в сутки. Из них 228 тыс. барр. в сутки — объем сокращения для России. За эти полгода рынок нефти сбалансировался: сейчас, по данным подразделения Министерства энергетики США (EIA), дефицит нефти составляет 200 тыс. барр. в сутки, а в декабре 2018 года, накануне продления соглашения, наоборот, наблюдался избыток предложения на уровне 700 тыс. барр. в сутки, напоминает аналитик Vygon Consulting Дарья Козлова. С другой стороны, спрос на рынке может замедлиться: в ноябре 2018 года Международное энергетическое агентство прогнозировало спрос в 1,4 млн барр. в сутки в 2019 году, а в июне 2019 года понизило прогноз до 1,2 млн барр. в сутки.

Сценарий 1: сохранить статус-кво

«Наш базовый сценарий — продление сделки на тех же условиях. Этого и ожидает рынок», — сказал РБК Костанян. Саудовская Аравия и Россия поддерживают этот вариант. «Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия — в объеме, согласованном ранее. На какой срок — еще подумаем, шесть или девять месяцев. Возможно, до девяти месяцев», — заявил российский президент Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»). Россия хочет сохранить сделку на зимний период, так как в это время выходить из нее трудно из-за падающего спроса, объяснил министр энергетики Александр Новак.

Прирост мирового спроса на нефть в 2019 году, вероятнее всего, окажется ниже средних значений за последние три года, так что дополнительные объемы могут разбалансировать рынок, согласен директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Последние полгода цена на нефть находилась в диапазоне $60–65 за баррель (не считая скачков выше $70 весной и однократного падения ниже $50 в конце декабря 2018 года). Этот диапазон как раз устраивает Россию, говорил в начале июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин. Российский бюджет сверстан с учетом стоимости нефти $40 за баррель ($42 за Urals), поэтому у России и так «приличная маржа», объяснял он.

При сохранении квот и с учетом положительных новостей с саммита G20 можно ожидать некоторого роста цен в краткосрочной перспективе, полагает аналитик рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. Но к концу 2019 года давление со стороны растущей добычи в США и роста экспорта американской нефти благодаря решению проблем ее транспортировки (американцы введут новые нефтепроводы во второй половине года, что позволит доставлять больше нефти к экспортным портам) вернут котировки как минимум к текущим уровням, указывает он.

Сценарий 2: нарастить добычу

Некоторые эксперты считают, что ОПЕК+ все-таки может слегка ослабить ограничения, наложенные соглашением, и позволит странам-производителям увеличить добычу. За рост производства высказывался, в частности, глава «Газпром нефти» Александр Дюков 14 июня. «Мне представляется, что некоторое увеличение квот для стран, входящих в ОПЕК+, было бы приемлемым. Это позволит сохранить баланс на рынке, который достигнут, и иметь комфортный диапазон для производителей и потребителей — $55–60 за баррель нефти», — говорил он.

ОПЕК+ может немного увеличить добычу, чтобы заместить выпадающие объемы Ирана и других стран с падающей добычей, замечает Полищук.

Оптимизма рынку на прошлой неделе добавили власти США: члены Федерального комитета открытого рынка ФРС заявили, что до конца 2019 года возможно как минимум одно снижение процентной ставки, а это стимулирует не только рост мировой экономики, но и приток денег в рисковые активы, включая нефтяные фьючерсы, говорит Борисов.

Участники соглашения о заморозке добычи нефти специально перенесли решение о сделке на дату после саммита G20, где встретились не только руководители России и Саудовской Аравии, но и главы Китая и США, продолжает Борисов. Мировая экономика и спрос на нефть замедляются из-за торговой войны между двумя странами, и встреча их лидеров должна была внести ясность в перспективы взаимоотношений США и Китая. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином великолепной, они договорились возобновить переговоры «на основе равенства и взаимного уважения».

По данным официальной газеты китайской компартии «Жэньминь жибао», Трамп пообещал товарищу Си не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров в США. Business Insider сообщил, что американский президент обещал также снять запрет на торговлю с китайским гигантом Huawei.

Сигналы с G20 скорее благоприятные, но участникам сделки ОПЕК+ лучше было бы дождаться реальных действий, а не только деклараций, считает Танурков.

Ослабление ограничений по добыче нефти сыграло бы на руку российским компаниям. С одной стороны, продление соглашения происходит накануне небольшого дефицита на рынке, высокого автомобильного сезона и роста спроса на нефть, напоминает аналитик Vygon Consulting Дарья Козлова. С другой стороны, добыча в России имеет некоторую сезонность, так как из-за климатических особенностей основной рост бурения в регионах с холодным климатом, в частности в Западной Сибири, приходится на зиму и начало весны. В первом квартале 2019 года введено 2,7 тыс. новых скважин, что близко к рекордному уровню 2018 года. А значит, есть потенциал прироста добычи до конца 2019 года, указывает эксперт, поэтому российским компаниям выгодно увеличение квот: сделка продлена, но производство нефти выросло.

Если страны — участницы ОПЕК+ ослабят условия сделки, нефтяные цены упадут ниже $60, замечает Полищук. Дальнейшее снижение цен будет зависеть от роста добычи в США, заключает он.