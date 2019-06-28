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ПИК заправляет майонезом
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Газета
ПИК заправляет майонезом
Газета № 095 (3050) (2806) Бизнес,
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ПИК заправляет майонезом
Группа Сергея Гордеева возведет жилой комплекс на месте Московского жирового комбината
Девелоперская ГК «ПИК» купила территорию Московского жирового комбината в Текстильщиках и застроит ее жильем. Актив мог обойтись группе Сергея Гордеева в 3–5 млрд руб. На месте комбината можно построить 255 тыс. кв. м жилья
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Группа компаний ПИК, подконтрольная миллиардеру Сергею Гордееву, займется застройкой территории Московского жирового комбината на 1-м Грайвороновском проезде, вл. 3, в районе Текстильщики. Об этом свидетельствуют данные о смене руководителя АО «Грайвороново», которое владеет землей комбината: в начале июня пост гендиректора заняла Маргарита Бондаренко, ранее руководившая компанией «ГП-ИП», принадлежащей ГК «ПИК».

В ГК «ПИК» подтвердили покупку земли. В группе уточнили, что купили 13 га, на которых планируют построить жилой комплекс. Сделка была закрыта около месяца назад, уточнили в ГК «ПИК».

Застроить эту территорию планируется с 2013 года: по заказу тогдашнего собственника комбината, группы «Букет» Владислава Бурова, началась разработка планировки территории квартала. По данным Стройкомплекса Москвы, на площадке можно построить 360 тыс. кв. м многоквартирных домов (площадь квартир — 255 тыс. кв. м). Также в квартале запланировано строительство торгового центра и офисов, но они будут находиться не на участках, купленных группой ПИК.

«Продажей актива занимались Россельхозбанк и Буров», — рассказал РБК источник на рынке недвижимости. В банке не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Эксперты разошлись в оценке стоимости актива. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает его в 4–5 млрд руб., партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев — в 3 млрд руб. На реализацию проекта, по словам Сергунина, потребуется около 19–21 млрд руб.

Сергунин называет проект перспективным из-за хорошей транспортной доступности и удачного расположения. Директор по аналитике и ценообразованию «Интеко» Полина Балашова также отмечает хорошую доступность на общественном транспорте, но говорит, что у площадки есть недостатки, характерные для юго-востока Москвы: «Не самая хорошая экологическая ситуация и соседство с промзонами, что ограничивает видовые характеристики будущих квартир».

По данным компании «Метриум», рядом с территорией комбината сейчас находится в продаже около 1,3 тыс. квартир в семи жилых комплексах. Здесь строят дома ГК «Основа», группа ПСН, Ingrad, MG Group и другие компании. В ближайшие годы здесь может начаться строительство 360 тыс. кв. м жилья без учета участка «Грайвороново».

Майонезная земля

Московский жировой комбинат в Грайвороновском проезде работал с 1930-х годов. С 2002 года вошел в группу «Букет» Владислава Бурова. Предприятие мощностью 108 тыс. т майонеза и 2 тыс. т горчицы в год входило в топ-5 производителей майонеза в России, изготавливая в том числе «Провансаль». Активы «Букета» в пищевой промышленности были объединены в холдинг «Солнечные продукты». В него вошли маслоэкстракционные заводы в Саратовской области, Краснодарском крае и масложировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске.

Одним из создателей и совладельцев «Солнечных продуктов» был спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свою долю и долю своей матери он продал в 2007 году своему партнеру Владиславу Бурову.

В 2018 году группа «Русагро» Вадима Мошковича заявила, что покупает холдинг «Солнечные продукты» у Бурова. «Русагро» выкупила и права требования к «Солнечным продуктам» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Весной 2019-го «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что «Русагро» может получить землю Московского жирового комбината, поскольку обеспечением по кредитам Россельхозбанка, по данным издания, выступали в том числе девелоперские проекты «Букета». Гендиректор «Русагро» Максим Басов сообщил РБК, что компания сейчас не контролирует АО «Грайвороново». Он не стал говорить, обладала ли когда-либо компания этим контролем.

В декабре 2018-го ходатайство о покупке территории Московского жирового комбината подала дочерняя компания девелоперской ГК «ФСК» (ранее — ФСК «Лидер») Владимира Воронина. В ФСК подтвердили, что интересовались покупкой территории, но сделка не состоялась, так как стороны не договорились об условиях.

ГК «ПИК» занимает первое место по объемам жилищного строительства в России. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, девелопер строит 7,6 млн кв. м жилья в девяти российских регионах. Основной владелец ГК «ПИК» — Сергей Гордеев, ему принадлежит 74,6% акций группы, 17,8% торгуется на Московской бирже, 7,6% принадлежит банку ВТБ. В последнем рейтинге богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, Гордеев занял 55-е место. Издание оценивает стоимость его активов в $1,8 млрд.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: Недвижимость , Россельхозбанк , Русагро , Текстильщики , ГК «ПИК»
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