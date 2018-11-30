«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб.

Группа компаний «Русагро» приобрела права требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Указывается, что оплата прав будет осуществлена в рассрочку. «Приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки группы «Солнечные продукты». Долг обеспечен залогом всех основных активов компании», — отмечается в сообщении.

«Русагро» планирует приобрести активы группы «Солнечные продукты» с целью «создания крупнейшей масложировой компании в России», говорится в сообщении.

5 октября «Русагро» сообщила, что намерена приобрести контрольный пакет акций головной компании холдинга «Солнечные продукты». В 2019 году компания намерена объединить приобретаемые активы со своим масложировым бизнесом.



Холдинг «Солнечные продукты» был создан в 2004 году. Компания выпускает, в частности, майонез «Московский провансаль», горчицу «Столичная» и подсолнечное масло «Россиянка». В 2017 году его выручка составила 42 млрд руб., тогда как выручка «Русагро» превысила 79 млрд руб.