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Авиакомпаниям прилетит за Грузию
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Авиакомпаниям прилетит за Грузию
Газета № 093 (3048) (2606)
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Авиакомпаниям прилетит за Грузию
Правительство готово компенсировать перевозчикам убытки из-за отмены рейсов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми
Правительство рассмотрит возможность выплаты компенсаций шести российским авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию. «Один на один» с недополученными доходами перевозчики «точно не останутся», обещал вице-премьер Максим Акимов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Какую компенсацию могут получить летавшие в Грузию авиакомпании

Вице-премьер Максим Акимов предложил российским авиакомпаниям подготовить и представить в правительство расчеты недополученной прибыли в связи с закрытием полетов в Грузию с 8 июля. Об этом он сказал в ходе совещания 22 июня, посвященного реализации указа Владимира Путина, запрещающего авиасообщение с этой страной, рассказали РБК источники в трех авиакомпаниях, присутствовавших на встрече.

По данным собеседников РБК, вице-премьер сообщил перевозчикам о возможности рассмотрения вопроса о выплате компенсаций, он будет поднят на совещании 26 июня. Позже это подтвердил и сам Акимов. «Я могу сказать, что мы будем уточнять в среду. Я проведу совещание, мы уточним данные прежде всего о людях, которые у нас запланировали выезд и уже имеют билеты на даты по выезду из Грузии после 8 июля, это нас волнует больше всего», — сказал он в беседе с журналистами в Солнечногорске, добавив, что вопрос о компенсациях авиакомпаниям — тонкий. «Что касается финансов — там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьезная работа, она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно — речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях авиакомпаний», — пояснил чиновник. По его словам, механизм компенсации прорабатывается.

В Грузию летают шесть российских авиакомпаний: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings и «Нордавиа». Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщала, что компании потратят от 2,3 млрд до 3 млрд руб. на возврат средств пассажирам за неиспользованные билеты. «3 млрд руб. — это цифры, прикинутые «на коленке» авиакомпаниями, нужно тщательнее разбираться и подсчитывать», — сказал РБК источник в правительстве.

Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж Еще 6 фото
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На фоне волнений в Тбилиси президент Владимир Путин 21 июня подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. Российским туроператорам было рекомендовано временно прекратить продажу туров в эту страну.

22 июня Минтранс России сообщил, что с 8 июля также вводится временный запрет на полеты и грузинских авиакомпаний в Россию. Министерство объяснило этот шаг необходимостью обеспечить безопасность полетов и просроченной задолженностью за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Минтранс заявил, что сумма задолженности — $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб. Из Грузии в Россию летают Georgian Airways и MyWay Airlines. Позднее основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили данные о задолженности перевозчика опроверг.

Что произошло в Грузии

20 июня в Тбилиси прошла акция протеста. Она была вызвана тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов в ходе открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузии» посчитали, что депутат из России — страны, которую в Грузии считают оккупировавшей Абхазию и Южную Осетию и с которой у Тбилиси нет дипломатических отношений, не может находиться в грузинском парламенте и тем более сидеть на месте председателя. Протестующие потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, а также проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе выполнил их требования и ушел в отставку с 21 июня. Сотрудники полиции разогнали митинг, применив резиновые пули и слезоточивый газ, но протесты продолжились.

Как рассказывала РБК директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, в Грузии сейчас находятся несколько тысяч российских туристов, в основном самостоятельных. Их «раза в 2–2,5 больше, чем клиентов туроператоров», поясняла она. Тем, у кого поездка выходит за рамки 8 июля, авиакомпании будут предлагать вывозные рейсы. По экспертным оценкам, в Грузию до конца года забронировали туры около 10 тыс. человек, и некоторые их уже оплатили, говорила РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По данным Национальной ассоциации туризма Грузии, с января по март 2019 года страну посетили 1,6 млн туристов (россиян — 254 тыс.), из них на самолетах прилетели 354,6 тыс. человек, или 22%. Как сообщили РБК в пресс-службе портала Biletix.ru, в первом квартале 2019 года средняя стоимость перелета из России в Грузию и обратно составила 11,644 тыс. руб., всего российские авиакомпании продали билетов примерно на 2,95 млрд руб. Если запрет на полеты в Грузии, вступающий в силу с 8 июля, продлится до конца года, перевозчики недополучат 6,3 млрд руб., подсчитали эксперты Biletix.ru.

Как правительство поддерживало туроператоров

В ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Причиной стало крушение в небе над Синайским полуостровом самолета А321 с российскими туристами. На борту произошел теракт, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. После катастрофы российские власти начали эвакуацию россиян: всего с египетских курортов было вывезено около 90 тыс. человек. Основные расходы понесли туроператоры, которые вынуждены были отправлять в Египет за туристами пустые самолеты.

Свои прямые потери от приостановки авиасообщения с Египтом девять крупнейших туроператоров оценили в 1,5 млрд руб. — именно эту сумму они рассчитывали получить от государства. Власти обещали подумать над тем, как поддержать отрасль: премьер Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос о компенсации участникам туристического рынка потерь из-за закрытия Египта, обсуждалась и компенсация расходов авиакомпаниям. Но от идеи просто выплачивать компенсации правительство отказалось, предложив привязать выплаты туроператорам к развитию внутреннего туризма.

В апреле 2018 года Россия и Египет возобновили регулярные авиарейсы между Москвой и Каиром, но чартеры на курорты до сих пор остаются под запретом. Обещанные компенсации за Египет туротрасль так и не получила, сказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Какие компенсации просили авиакомпании

В августе 2018 года Минтранс предложил выплатить авиакомпаниям разовую компенсацию в размере 22,5 млрд руб. из-за резкого скачка стоимости авиатоплива (на 50 млрд руб.). Но на совещании в Белом доме 12 февраля 2019 года под руководством вице-премьеров Дмитрия Козака (курирует ТЭК) и Максима Акимова (транспорт) решили отказаться от этой идеи.

20 июня президент Владимир Путин вновь поднял вопрос поддержки авиакомпаний и предложил включить авиакеросин в соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты, предполагающие демпфирующую надбавку — компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо. Крупнейший авиаперевозчик — «Аэрофлот» — при этом уже захеджировал 70% роста цены топлива, закупленного в 2019 году.

Авторы: Мария Кокорева, Елена Сухорукова.
Теги: авиакомпании , Грузия
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