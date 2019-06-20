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Нефтяники отправят данные по трубам
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Газета
Нефтяники отправят данные по трубам
Газета № 089 (3044) (2006) Бизнес,
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Нефтяники отправят данные по трубам
Минпромторг затребовал у добывающих компаний информацию о трубопроводах
Правительство впервые обязало пять крупнейших нефтяных компаний во главе с «Роснефтью» предоставить информацию об использовании старых труб. Это ответ на их жалобу премьеру Дмитрию Медведеву на запрет оборота таких труб
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб. Нефтяники должны указать общую протяженность трубопроводов на балансе компаний и средний срок их эксплуатации, вес демонтированных труб за последние три года (2016–2018) в тоннах, цели их использования для собственных нужд, а также объемы проданных труб. У РБК есть копия этого опросника, приложенного к протоколу заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 24 апреля, подлинность протокола РБК подтвердили федеральный чиновник и сотрудник одной из нефтяных компаний. Ранее таких требований не предъявлялось к нефтяникам, говорят собеседники РБК.

Согласно протоколу нефтяные компании должны представить в Минпромторг ответы на вопросы чек-листа до октября 2019 года. Кроме того, им предстоит отчитаться о природоохранных мероприятиях, проводимых в рамках рекультивации в процессе демонтажа ветхих стальных труб, сообщить о технологии, которая используется для обезвреживания труб, и наличии лицензий на обращение с отходами, поскольку ветхие трубы признаны отходом IV класса опасности.

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Нефтяники получили это поручение в ответ на свое совместное письмо, отправленное в начале апреля на имя премьера Дмитрия Медведева, в котором они попросили не запрещать оборот вторичных труб нефте- и газопроводов, поскольку 80% из них используют в строительстве. «Дополнительные расходы возникают в связи с тем, что обращение с отходами в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» обременено массой административных требований — от оформления лицензий на обращение с данным видом отходов до ведения раздельного учета труб и металлолома, а также дополнительного обустройства трубных баз для хранения отработанных стальных труб», — говорилось в письме, подписанном главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, а также руководителями «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Татнефти». Предъявление таких повышенных требований, по их словам, уже привело к замедлению работ по ремонту и замене трубопроводов и возникновению рисков аварий и разливов нефти на них.

Согласно тексту протокола от 24 апреля, получив информацию от нефтяников, Минпромторг, Минприроды и Росприроднадзор с участием нефтяных компаний должны подготовить предложения по упорядочению оборота отработанных стальных труб. Им предстоит провести анализ образования и схем продажи отработанных труб организациями нефтегазового комплекса. Компаниям, которые реставрируют ветхие трубы, а также сертифицирующим их лабораториям в 2020 году также предстоят внеплановые проверки со стороны Росстандарта и Росаккредитации, указано в документе.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти», Минпромторга не ответили на запросы РБК. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались от комментариев.

Ранее исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин говорил РБК, что действующий закон не запрещает вторичный оборот стальных труб, но требует лицензировать его.

Непрозрачный рынок

Глава Минпромторга Денис Мантуров 24 апреля на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в качестве меры борьбы с трубным фальсификатом и контрафактом предлагал ввести сертификацию и маркировку труб, а также запретить их вторичное использование даже после реставрации. По его словам, помимо проблемы низкого качества продукции существует проблема использования реставрированных труб, объем которых доходит до 30%. Министр отметил, что такие трубы должны выйти из оборота.

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В конце мая на конференции в инновационном центре «Сколково» Мантуров высказался еще жестче: «Как можно не признавать б/у (бывшими в употреблении. — РБК) — б/у? Тогда нужно и в том числе не признавать отходами и другую продукцию, которая идет в утиль. Это как? Есть срок службы». «Почему нефтяная отрасль тогда меняет трубы? Потому что они отслужили срок, правильно? Если они отслужили срок, тогда это уже продукция с потерянными свойствами и качествами, изначально заложенными в данное изделие, и подлежит утилизации, переработке», — подчеркнул он.

Фонд развития трубной промышленности оценивает объем поставок трубного фальсификата в 40 млрд руб. в год. С учетом ущерба в результате аварий от незаконного применения таких труб в ЖКХ, на теплотрассах и в строительстве общие потери экономики могут составить до 100 млрд руб., говорил ранее РБК глава фонда Игорь Малышев.

По оценке представителя Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), объем демонтажа стальных труб нефтяников составляет 1,3–1,4 млн т в год, а средняя стоимость их продаж на тендерах еще внутри траншеи (с обязательствам покупателю самому выкопать и транспортировать трубу) — 0,5–1,5 тыс. руб. за тонну. «Компании ТЭКа используют незначительные объемы таких труб для собственных нужд, большая часть объемов попадает на рынок для реконструкции, а затем продается или для нужд ЖКХ, или самим нефтяникам», — сказал он. Только треть таких труб отправляется на переплавку, а около 1 млн т старых труб остается на рынке, добавил собеседник РБК.

Сейчас рынок оборота старых труб «закрытый и непрозрачный», говорит представитель ФРТП. Если рынок станет прозрачным, доходы нефтяников от продаж трубного лома могут вырасти до 18–20 тыс. руб. за тонну, но им придется самостоятельно получать паспорта на эти трубы как на отходы и лицензии на работу с отходами, а также обезвреживать их, указывает он. Директор по разведке и добыче нефти и газа Vygon Consulting Сергей Клубков оценил дополнительные расходы на закупку новых труб в случае запрета оборота бывших в употреблении до 200 млрд руб. в год.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: трубы , Минпромторг , нефтяные компании , отходы
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