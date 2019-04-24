Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб

Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

«Это и маркировка, и контроль. Что касается маркировки, я думаю, в рамках пилотного режима это можно отработать до начала следующего года», — сказал министр. По его словам, помимо проблемы низкого качества продукции существует проблема использования реставрированных труб, объем которого доходит до 30%. Министр отметил, что они должны выйти из оборота.

По словам Мантурова, предложения по маркировке, сертификации и обеспечении входного контроля позволят обезопасить эксплуатацию труб в жилых помещениях. «Есть компании, которые сегодня реализовывают эту продукцию (б/у трубы) не как металлолом, а как трубы с возможностью использования их вторично, в народном хозяйстве», — пояснил Мантуров.

Ранее глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев рассказал РБК, что за последние десять лет в России создали индустрию по производству фальсификата — бывших в употреблении труб. По словам Малышева, он выступает за запрет использования таких труб в ЖКХ и на теплотрассах в связи с риском аварий.