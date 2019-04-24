В Минпромторге обсудят ограничение использования нефтяных и газовых труб

Проблема незаконного оборота фальсифицированной и контрафактной трубной продукции в настоящее время является одной из наиболее острых, создает риски для устойчивого развития отрасли и требует системного государственного подхода, сказал РБК представитель Минпромторга. По его словам, объем некачественной стальной трубной продукции составляет порядка 10% от общего внутреннего потребления. «В сложившихся условиях необходимо защитить не только интересы потребителей трубной продукции, но и добросовестных производителей. В этой связи вопрос выработки мер по противодействию незаконному обороту фальсифицированной и контрафактной трубной продукции является актуальным и своевременным», — заключил он.

Шаг в сторону экологии

Представитель Росприроднадзора намерен поднять на госкомиссии вопрос о контроле за исполнением законодательства об обращении с отходами IV класса опасности, к которым причисляют отработанные трубы. Проверка Генпрокуратуры, проведенная с сентября по декабрь прошлого года, выявила 621 нарушение законов и правил обращения с бывшими в употреблении стальными трубами нефте- и газопроводов, в их числе — отсутствие лицензий на обращение с отходами, незаконное складирование труб, вред природе при попытке очистить их от следов нефтепродуктов, следует из письма первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, которое он отправил в Росприроднадзор в декабре 2018 года. Представитель Росприроднадзора подтвердил получение этого письма.

«Собственники трубных отходов обязаны их сортировать, выделяя пригодное для использования сырье для собственных нужд, остальное — сдавать в металлолом. На такую деятельность необходима лицензия», — сказал РБК замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. По его словам, компании должны оплачивать утилизацию и переработку, но в области оборота вторичных труб «сложился черный рынок».

Компании медленнее, чем требуется, ведут замену многих тысяч километров ветхих труб, что приводит к таким последствиям, как разливы нефти и нефтепродуктов, указывает Амирханов. Кроме того, складирование ветхих труб в большом количестве наносит ущерб окружающей среде. «Позиция Минпромторга совпадает с нашей: ветхие трубы надо менять, сдавая их в металлолом, запрещая использовать их повторно как для нефте- и газопроводов, так и в области ЖКХ», — заключил он. Представитель Минпромторга пока не ответил на запрос РБК.

В начале апреля пять руководителей крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Татнефти» — направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором попросили не запрещать оборот вторичных труб нефте- и газопроводов, поскольку 80% из них используют в строительстве. «Дополнительные расходы возникают в связи с тем, что обращение с отходами в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» обременено массой административных требований — от оформления лицензий на обращение с данным видом отходов до ведения раздельного учета труб и металлолома, а также дополнительного обустройства трубных баз для хранения отработанных стальных труб», — говорится в их письме, копия которого есть у РБК. Предъявление таких требований, по мнению авторов письма, уже привело к замедлению работ по ремонту и замене трубопроводов и к возникновению рисков аварий и разливов нефти на них. Об этом письме ранее писал «Коммерсант».

Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отмечает, что действующий закон не запрещает вторичный оборот стальных труб, но требует лицензировать его. На получение всех разрешительных документов — от лицензии на работу с отходами IV класса до справок санитарных служб и обучения персонала — понадобится полгода. Расходы нефтяников на эти цели он оценил в сумму от 470,5 тыс. руб.

Директор по разведке и добыче нефти и газа Vygon Consulting Сергей Клубков оценил дополнительные расходы на закупку новых труб в случае запрета оборота бывших в употреблении до 200 млрд руб. в год.

Минприроды, несмотря на жалобу российских нефтяников, будет настаивать на признании отходами старых труб в нефтепроводах, чтобы предотвратить аварии и нефтеразливы, говорил 9 апреля его глава Дмитрий Кобылкин. «Мы любой шаг будем делать в сторону экологии и будем трогать экономику. Обязательно будут жаловаться, ничего страшного в этом нет. Мы готовы беседовать [с компаниями], в разумных пределах двигаться», — добавил министр.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минпромторгу и Минприроды до 6 мая внести предложения, нужно ли менять законодательство в связи с вопросом об отработанных трубах. Копия распоряжения есть у РБК, представитель вице-премьера подтвердил РБК его подлинность.