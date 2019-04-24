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Бизнес ,  
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В Минпромторге обсудят ограничение использования нефтяных и газовых труб
Глава Минпромторга Денис Мантуров проведет заседание госкомиссии, на котором обсудят меры противодействия незаконному обороту труб. Компании оценили ущерб от их повторного использования в ЖКХ и на теплотрассах в 100 млрд руб.
Фото: Patrick Pleul / DPA / ТАСС

100 млрд руб. ущерба

На заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое в среду, 24 апреля, проведет глава Минпромторга Денис Мантуров с участием губернаторов нескольких регионов, представителей трубной промышленности и Росприроднадзора, обсудят меры противодействия незаконному обороту фальсифицированных и контрафактных труб.

«За последние десять лет в России была создана индустрия по производству фальсификата — бывших в употреблении труб. Более чем на 200 площадках идет реставрация демонтированных труб нефте- и газопроводов, их обжиг, изоляция. Затем трубы продаются как новые по поддельным сертификатам известных производителей (контрафакт) или сертифицируются по ГОСТу на новые трубы (фальсификат)», — сказал РБК глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев. При этом во всем мире, по его словам, трубы после очистки идут на переплавку как лом.

На госкомиссии Малышев выступит за запрет использования таких труб в ЖКХ, строительстве и на теплотрассах. Одной из основных причин он назвал риск аварий, поскольку реставрированные трубы все равно теряют свои прочностные характеристики, а значит, их использование в строительных конструкциях недопустимо.

Объем поставок фальсификата ФРТП оценивает в 40 млрд руб. в год. А с учетом ущерба в результате аварий от незаконного применения таких труб в ЖКХ, на теплотрассах и в строительстве общие потери экономики могут составить до 100 млрд руб., говорит Малышев. «С 7 марта текущего года постановлением правительства введено обязательное декларирование качества труб для ЖКХ, его применение нужно проконтролировать. При этом следует отдельно прописать запрет на использование бывших в употреблении труб для теплотрасс», — отметил он.

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Проблема незаконного оборота фальсифицированной и контрафактной трубной продукции в настоящее время является одной из наиболее острых, создает риски для устойчивого развития отрасли и требует системного государственного подхода, сказал РБК представитель Минпромторга. По его словам, объем некачественной стальной трубной продукции составляет порядка 10% от общего внутреннего потребления. «В сложившихся условиях необходимо защитить не только интересы потребителей трубной продукции, но и добросовестных производителей. В этой связи вопрос выработки мер по противодействию незаконному обороту фальсифицированной и контрафактной трубной продукции является актуальным и своевременным», — заключил он.

Шаг в сторону экологии

Представитель Росприроднадзора намерен поднять на госкомиссии вопрос о контроле за исполнением законодательства об обращении с отходами IV класса опасности, к которым причисляют отработанные трубы. Проверка Генпрокуратуры, проведенная с сентября по декабрь прошлого года, выявила 621 нарушение законов и правил обращения с бывшими в употреблении стальными трубами нефте- и газопроводов, в их числе — отсутствие лицензий на обращение с отходами, незаконное складирование труб, вред природе при попытке очистить их от следов нефтепродуктов, следует из письма первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, которое он отправил в Росприроднадзор в декабре 2018 года. Представитель Росприроднадзора подтвердил получение этого письма.

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«Собственники трубных отходов обязаны их сортировать, выделяя пригодное для использования сырье для собственных нужд, остальное — сдавать в металлолом. На такую деятельность необходима лицензия», — сказал РБК замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. По его словам, компании должны оплачивать утилизацию и переработку, но в области оборота вторичных труб «сложился черный рынок».

Компании медленнее, чем требуется, ведут замену многих тысяч километров ветхих труб, что приводит к таким последствиям, как разливы нефти и нефтепродуктов, указывает Амирханов. Кроме того, складирование ветхих труб в большом количестве наносит ущерб окружающей среде. «Позиция Минпромторга совпадает с нашей: ветхие трубы надо менять, сдавая их в металлолом, запрещая использовать их повторно как для нефте- и газопроводов, так и в области ЖКХ», — заключил он. Представитель Минпромторга пока не ответил на запрос РБК.

В начале апреля пять руководителей крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Татнефти» — направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором попросили не запрещать оборот вторичных труб нефте- и газопроводов, поскольку 80% из них используют в строительстве. «Дополнительные расходы возникают в связи с тем, что обращение с отходами в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» обременено массой административных требований — от оформления лицензий на обращение с данным видом отходов до ведения раздельного учета труб и металлолома, а также дополнительного обустройства трубных баз для хранения отработанных стальных труб», — говорится в их письме, копия которого есть у РБК. Предъявление таких требований, по мнению авторов письма, уже привело к замедлению работ по ремонту и замене трубопроводов и к возникновению рисков аварий и разливов нефти на них. Об этом письме ранее писал «Коммерсант».

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Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отмечает, что действующий закон не запрещает вторичный оборот стальных труб, но требует лицензировать его. На получение всех разрешительных документов — от лицензии на работу с отходами IV класса до справок санитарных служб и обучения персонала — понадобится полгода. Расходы нефтяников на эти цели он оценил в сумму от 470,5 тыс. руб.

Директор по разведке и добыче нефти и газа Vygon Consulting Сергей Клубков оценил дополнительные расходы на закупку новых труб в случае запрета оборота бывших в употреблении до 200 млрд руб. в год.

Минприроды, несмотря на жалобу российских нефтяников, будет настаивать на признании отходами старых труб в нефтепроводах, чтобы предотвратить аварии и нефтеразливы, говорил 9 апреля его глава Дмитрий Кобылкин. «Мы любой шаг будем делать в сторону экологии и будем трогать экономику. Обязательно будут жаловаться, ничего страшного в этом нет. Мы готовы беседовать [с компаниями], в разумных пределах двигаться», — добавил министр.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минпромторгу и Минприроды до 6 мая внести предложения, нужно ли менять законодательство в связи с вопросом об отработанных трубах. Копия распоряжения есть у РБК, представитель вице-премьера подтвердил РБК его подлинность.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: производство труб, утилизация отходов, Генпрокуратура, Минпромторг ..., Росприроднадзор, Ростехнадзор, нефтяные компании
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