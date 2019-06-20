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Газета
Открытому правительству вменяют закрытое дело
Газета № 089 (3044) (2006)
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Открытому правительству вменяют закрытое дело
Силовики повторно изучают сделку компании Михаила Абызова
МВД, СК и ФНС проверяли сделку компании СИБЭКО Михаила Абызова с офшором Blacksiris в 2016–2017 годах и не обнаружили в ней криминала. Теперь эта сделка легла в основу уголовного дела бывшего министра
Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Главное следственное управление СКР по Москве с февраля 2017 года расследовало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), которая тогда принадлежала структурам, связанным с министром по делам «открытого правительства» Михаилом Абызовым. Но дело было закрыто после того, как СИБЭКО погасила задолженность в 196 млн руб., рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил адвокат экс-министра Александр Аснис.

Параллельно сделку СИБЭКО с кипрским офшором Blacksiris проверяли ФНС и МВД, которые тогда не нашли в ней криминала.

В марте 2019 года Абызов, уже ушедший с поста министра, был арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве на 4 млрд руб. (ст. 159 УК). Ему вменяются эпизоды именно по сделке СИБЭКО с Blacksiris. СКР считает, что она повлекла ущерб для миноритариев компании, а также создала угрозу «устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности ряда регионов страны».

Налоговое дело

В феврале 2017 года ГСУ СКР по Москве возбуждал уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК по факту уклонения СИБЭКО от уплаты налогов на прибыль за 2011 год, рассказал знакомый с ходом следствия собеседник РБК и подтвердил Аснис.

«В ходе предварительного следствия СИБЭКО удовлетворила требование налогового органа об уплате налога на доход организации за 2011 год в размере 196 млн руб. в полном объеме путем зачета сумм излишне уплаченного налога, в связи с чем уголовное дело 14 декабря 2017 года было прекращено по основанию возмещения ущерба», — сообщил РБК Аснис.

Возбуждение дела совпало по времени с протестами из-за повышения тарифов в Новосибирской области. В декабре 2016 года губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги на 15–20%, ссылаясь на необходимость ремонтировать изношенные сети. Основным поставщиком энергии в регионе была СИБЭКО. После нескольких крупных акций протеста и публикации Алексея Навального об итальянской вилле Абызова в апреле 2017 года повышение тарифов было отменено. Осенью того же года ФСБ и СКР проводили обыски в областном департаменте по тарифам в связи с СИБЭКО.

«Мы не знаем [связано ли дело о налогах с протестами из-за тарифов], у меня нет такой информации», — сказал РБК Аснис.

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Проверка сделки с Blacksiris

Еще до прекращения дела о неуплате налогов ГСУ СКР по Москве выделило из него часть материалов, которые, по мнению следователей, «могли свидетельствовать о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» со стороны руководителей СИБЭКО, рассказал адвокат Абызова. Эти материалы были направлены в органы внутренних дел Новосибирска для проверки на наличие состава преступления по ст. 193.1 УК.

Проверку проводил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску. Полицейские изучали законность сделки между СИБЭКО и зарегистрированной на Кипре Blacksiris Trading Ltd в 2013 году по покупке 100% акций трех ремонтно-сервисных компаний: ОАО «Предприятие ремонта и строительства», ОАО «Первая энергосервисная компания» и ОАО «Агентство специального снабжения», рассказывает Аснис.

14 декабря того же года (то есть в день закрытия СКР дела о налогах) УМВД вынесло отказ в возбуждении дела «в связи с отсутствием в действиях руководства ОАО «СИБЭКО» признаков состава преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ», — сообщил адвокат.

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Общество

В постановлении подчеркивалось, что «ни ОАО «СИБЭКО», ни его акционеры не были и не являются аффилированными с компанией Blacksiris Trading Ltd, приобретение вышеуказанных акций было согласовано с ФАС, для оплаты акций ОАО «СИБЭКО» использовало прибыль, полученную в 2011–2013 годах по нерегулируемым видам деятельности (прибыль, перешедшая с баланса присоединенных обществ)». В МВД также пришли к выводу, что у СИБЭКО и у компаний, которые она приобрела у Blacksiris, нет задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами по уплате налогов, сборов или иных обязательных платежей в связи с этой сделкой.

В 2016 году ИФНС № 4 по Москве проверяла сделку с Blacksiris, подчеркнул Аснис. Нарушений инспекция, по его словам, не выявила.

«У нас нет сведений о том, было ли отменено постановление УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказал Аснис. Результат проверки означал, что полиция Новосибирска не установила в действиях руководства СИБЭКО ни признаков валютных операций с подложными документами, ни каких-либо иных преступлений, говорит Аснис. Он утверждает, что нынешняя версия следствия, согласно которой сделка была мошеннической, противоречит выводам проверки УМВД Новосибирска. Но по закону такой отказ в возбуждении уголовного дела не исключает того, что впоследствии другой следственный орган может усмотреть в обстоятельствах сделки признаки другого преступления.

РБК направил запросы в СКР, ГУ МВД по Новосибирской области и ФНС.

Дело Абызова

Абызов был задержан 26 марта. Следствие считает, что в 2012–2014 годах Абызов, «использовав полномочия министра», организовал сложную сделку с рядом принадлежащих ему активов. Кроме Абызова по делу проходят менеджеры связанных с ним компаний Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris, который СКР считает подконтрольным экс-министру. Затем проданные компании были соединены с четырьмя фирмами, учрежденными Blacksiris: Агентством специального снабжения, Предприятием ремонта и строительства, Первой энергосервисной компанией и «Ремонтэнергомонтаж и сервис». По версии СКР, они были номинальными.

Объединенные компании были проданы СИБЭКО и еще одной структуре Абызова, РЭС, уже за 4 млрд руб. Эта цена была завышенной, поскольку объединение с учрежденными Blacksiris «пустышками» ничего не прибавляло к стоимости бывших активов «Сибэнергостроя», считает следствие. В итоге 4 млрд руб. были выведены в офшор, а миноритарные акционеры СИБЭКО и РЭС, по версии следствия, пострадали от приобретения переоцененных активов.

Потерпевшими по делу следствие признало физических лиц Рубцова и Акопяна (их имена не назывались), а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Каждое из этих лиц владело десятыми долями процента акций СИБЭКО. При этом они не обращались с заявлениями в правоохранительные органы и не имели никаких претензий к Абызову до того, как их допросили силовики. Статус потерпевших им был присвоен постановлением следователя, указывали на заседаниях Басманного суда Абызов и его защита.

В 2018 году Абызов продал СИБЭКО структуре СУЭК Андрея Мельниченко, та принудительно выкупила остававшиеся 5% акций у миноритариев. Рубцов и Акопян в своих показаниях заявляли, что получили от СУЭК компенсации в несколько миллионов рублей и их устраивали эти суммы, указывали адвокаты. Мельниченко в начале июня заявил РБК об отсутствии претензий к Абызову по сделке.

Следствие приравнивает к ущербу по делу всю сумму сделки с Blacksiris, хотя в пересчете на каждого потерпевшего ущерб, если он имел место, не может превышать 200–400 тыс. руб., настаивала защита Абызова. Она также оспаривает утверждение, что активы были куплены у Blacksiris по завышенной цене, настаивая, что их стоимость была установлена не самим продавцом, а независимым оценщиком из компании Deloitte.

Автор: Маргарита Алехина.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Михаил Абызов
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