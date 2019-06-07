Мельниченко заявил об отсутствии претензий к Абызову по сделке с «Сибэко»

Мельниченко заявил об отсутствии претензий к Абызову по сделке с «Сибэко»

Экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. у энергетических компаний, в которых он был бенефициарным владельцем

Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС)

Совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко заявил об отсутствии претензий к бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову по сделке с «Сибэко». Об этом он заявил РБК.

«У нас никаких претензий нет», — ответил он на вопрос корреспондента РБК.

О том, допрашивались ли какие-то менеджеры «Сибирской генерирующей компании» (контролируется принадлежащей Мельниченко Сибирской угольной энергетической компанией. — РБК) по этому делу, Мельниченко неизвестно. «У нас тысячи менеджеров», — сказал бизнесмен.

Материал дополняется.