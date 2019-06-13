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Газета
Россиян не оставят в неоплатном долгу
Газета № 084 (3039) (1306) Финансы,
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Россиян не оставят в неоплатном долгу
Регулятор вводит новые ограничения по выдаче потребительских кредитов
Российские банки с 1 октября должны будут учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика, а ЦБ введет специальные надбавки за риск по ним. В ответ банки, скорее всего, сделают такие кредиты более длинными
Здание ЦБ России (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует из сообщения регулятора. Новая шкала, обнародованная ЦБ и вступающая в силу с 1 октября 2019 года, подразумевает, что надбавки к коэффициентам риска будут зависеть как от ПДН, так и от полной стоимости кредита (ПСК — годовые проценты, которые выплачивает заемщик).

Показатель долговой нагрузки будет рассчитываться как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода, следует из указания регулятора. При расчете ПДН банки должны будут опираться на сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах из бюро кредитных историй. Если клиенты будут заявлять доход, который не подтверждается документами, банки смогут учитывать его при расчете ПДН, но в объеме либо не превышающем подтвержденный документами доход, либо равном среднемесячному доходу в регионе.

ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов
Финансы

По общему правилу коэффициент риска для необеспеченных кредитов — 100%. ЦБ устанавливает надбавки, чтобы такие кредиты для банков были менее выгодными, так как им для обеспечения более рисковых займов будет требоваться больше капитала. «Это будет отъедать капитал. Соответственно, банки не смогут выдавать кредиты в прежнем объеме и вынуждены будут сократить выдачу», — объясняет старший директор Fitch Александр Данилов суть новаций ЦБ.

Как ЦБ вынуждает банки сократить кредитование

  • Новые коэффициенты с учетом закредитованности клиента будут распространяться на выдачу займов на сумму свыше 10 тыс. руб.
  • Значение надбавок к коэффициентам будет изменяться от 30 до 220% в зависимости от значений ПДН и ПСК (чем они больше, тем больше коэффициент риска). «Умеренно вырастут коэффициенты для кредитов с низкой ставкой, а существенное повышение ждет все кредиты, выданные сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%», — резюмирует Александр Данилов.
  • Самая высокая надбавка установлена для кредитов, предоставленных по ставке 25–30% и долговой нагрузке заемщика более 80% (коэффициент — 220%, а с учетом базового уровня риска — 320%).
  • В новой шкале ЦБ впервые вводит надбавки для коэффициентов риска для кредитов, которые выдаются по низкой ставке — до 10%. Надбавки для таких кредитов составят от 30% при невысокой долговой нагрузке клиента и до 110%, если ПДН превышает 80%. Ранее по кредитам со ставкой до 10% надбавок не было, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Это упреждающее действие со стороны Банка России: к моменту введения надбавок, с высокой вероятностью, будет снижена ключевая ставка и кредитов с ПСК менее 10% станет выдаваться больше», — объясняет эксперт.
  • Отдельно ЦБ повышает значение надбавок для коэффициентов риска для необеспеченных кредитов на сумму меньше 10 тыс. руб., то есть для кредитов, где рассчитывать ПДН необязательно. Например, для небольших кредитов под 25–30% годовых надбавка для банка составит 180% против действующих с 1 апреля 130%.

Ускоренный рост кредитования

Необеспеченное потребкредитование показывает ускоренные темпы роста, в годовом выражении на 1 мая 2019 года рост составил 25,3%, констатируют в ЦБ. Интерес банков к кредитам остается повышенным, так как кредитное качество таких займов тоже высокое: по кредитам, выданным в первой половине 2018 года, доля ссуд с просрочкой более 90 дней на 12-й месяц их существования составляет около 2%, подсчитали в ЦБ.

В то же время, по данным недавнего опроса Всемирного банка, примерно 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов. Среди них 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать, продлить кредит или же получали отказ в выдаче кредита. Еще 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывает трудностей с обслуживанием кредитов меньше половины заемщиков — 41%.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется потребительский кредит, ипотека идет на втором месте. Среди семей с совокупным доходом более 70 тыс. руб. чаще всего (25%) берут займы для покупки мебели и бытовой техники. У семей с доходом менее 30 тыс. руб. преобладают займы на повседневные потребительские траты (их доля — почти 45%).

Объем однородных ссуд, предоставленных банками физическим лицам, на 1 апреля составляет 15,25 трлн руб., следует из данных ЦБ. Ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней составляют 782 млрд руб., или 5,1% от общего объема.

Поможет ли учет долгов заемщика

ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от размера годовых процентов, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования. Последнее повышение начало действовать с 1 апреля 2019 года. Однако ожидаемого замедления кредитования пока не произошло.

Орешкин допустил рецессию из-за роста потребкредитов
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В первые месяцы текущего года рост долговой нагрузки продолжился. Платежи по кредитам на 1 апреля достигли уже 8,4% от совокупных доходов населения (рост на 0,9 п.п. за 12 месяцев). Кроме того, в первом квартале доля выданных кредитов, по которым показатель предельной долговой нагрузки оказался выше 80%, составила 9,7%, предупреждает ЦБ. «Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения», — сообщают в ЦБ.

«Хотя общую логику решения ЦБ я понимаю и одобряю, есть одна проблема, связанная с тем, что банки могут этот ПДН снижать, увеличивая срок кредитов», — опасается Данилов. «Банки же не дураки, они и сами понимают, что люди сильно закредитованы, поэтому, чтобы снизить людям месячный платеж, они увеличивают сроки кредитов», — продолжает эксперт, предполагая, что после новых мер ЦБ можно будет увидеть дальнейший рост сроков кредитования при увеличении абсолютной величины долговой нагрузки.

«Риск связан с тем, что сроки по потребкредитам уже становятся сопоставимы с ипотекой, хотя мотивация платить по ним ниже, особенно в случае кризиса, так как нет залогов. При этом размер кредитов растет», — указывает Данилов.

Вряд ли стоит ожидать резкого охлаждения рынка, пессимистичен Михаил Доронкин. «Все предшествующие меры по сдерживанию кредитования практически не отразились на объемах выдач. Так, 30-процентное увеличение надбавок не помешало потребкредитованию за апрель вырасти на 2%, что больше результатов марта, когда надбавки еще не действовали», — говорит эксперт.

Всемирный банк сообщил о проблемах с кредитами у 60% заемщиков в России
Финансы

Необеспеченное потребкредитование остается наиболее маржинальным бизнесом для банков даже с учетом надбавок. Крупнейшие банки на этом рынке имеют хороший запас по капиталу, высокая рентабельность сегмента позволяет наращивать бизнес практически без ущерба достаточности, перечисляет Доронкин. «К тому же, по статистике, значительная часть новых выдач приходится на кредиты с ПДН менее 50%, для которых надбавки практически не меняются», — заключает эксперт.

Что еще запланировал ЦБ для борьбы с закредитованностью

ЦБ не только повысит коэффициенты риска для потребкредитов с 1 октября, в планах ЦБ в конце 2019 года — начале 2020 года создание инструментов, которые будут ограничивать действия банков, а потом и микрофинансовых организаций при превышении установленного Банком России предельного значения ПДН. Планируемое предельное значение кредитной нагрузки на заемщика ЦБ не раскрывает. Регулятор собирается наделить себя полномочиями по установлению ограничений на выдачу банками отдельных видов кредитов, а также внести изменения в законодательство, чтобы установить предельный размер ПДН, при превышении которого истребование просроченной задолженности кредитором будет ограничено.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ЦБ , пузырь , потребкредиты
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