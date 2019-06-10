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Аркадий Ротенберг поступил в институт развития
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Газета
Аркадий Ротенберг поступил в институт развития
Газета № 082 (3037) (1006)
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Аркадий Ротенберг поступил в институт развития
ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» договорились создать совместное предприятие
ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. В сфере его интересов — «Группа компаний 1520» и «ТЭК-Мосэнерго»
Аркадий Ротенберг (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать совместное предприятие, которое станет крупнейшим игроком на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. Меморандум о взаимопонимании, целях и принципах СП был подписан в пятницу, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Доля ВЭБа в предприятии составит 50%, еще 50% — у «Стройпроектхолдинга». Стороны рассматривают расширение компетенций СП на прочие сферы инфраструктурного строительства, в частности энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, поэтому для компании «представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях», среди которых названы «Группа компаний 1520» (крупнейший строительный подрядчик РЖД), «ТЭК-Мосэнерго», принадлежащий сыну Аркадия Ротенберга Игорю, «Трест Гидромонтаж» («дочка» «ТЭК-Мосэнерго) и другие.

РБК направил запросы в перечисленные компании.

Зачем создается СП

Эта сделка «позволит реализовать значительные синергетические эффекты от альянса строительных инфраструктурных компаний и финансового института развития», указано в сообщении ВЭБа.

Ротенберг передал РБК через пресс-службу, что область инфраструктурного строительства остается для него ключевым бизнесом, который он планирует развивать: «У нас есть релевантный опыт, и мне эта сфера крайне интересна. СП охватывают всю цепочку реализации инфраструктурных проектов: от проектирования и финансирования до непосредственно постройки и эксплуатации». Это соответствует практике крупнейших международных компаний, оперирующих в секторе инфраструктурного строительства, а компании — участники СП получают значительные преимущества, так как компетенции одного партнера дополняют другого, добавил бизнесмен.

«Стройпроектхолдинг» занимается проектированием и строительством инфраструктурных проектов. «Участие в этом проекте (СП с ВЭБом. — РБК) выигрышно со всех сторон. Во-первых, мы расширяем свои возможности — наработанный командой опыт найдет еще больше точек приложения. Во-вторых, согласованная сторонами схема партнерства даст новые возможности для модернизации существующего технологического оборудования, приобретения новейшей техники и, следовательно, освоения новейших технологий», — заявил исполнительный директор «Стройпроектхолдинга» Алексей Спиридонов.

Аркадий Ротенберг через «Стройпроектхолдинг» владеет «Мостотрестом» — крупнейшим в России строителем мостов и одним из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры (строит еще и автодороги), участвовавшим в строительстве Крымского моста (общая стоимость проекта — 228 млрд руб.). Выручка «Мостотреста» в 2018 году составила 133 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб. В первом квартале этого года компания зафиксировала чистый убыток в 37 млн руб.

В середине апреля газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что ВЭБ планирует приобрести пакеты акций «Мостотреста» и «Группы компаний 1520». По данным издания, госкорпорация готовится купить от 30 до 49% в каждой, за эти доли она может заплатить от 30 млрд до 130 млрд руб. Но в ходе подписания соглашения ВЭБа и структуры Ротенберга не сообщалось, что она может приобрести также «Мостотрест».

17 апреля стало известно, что совладелец «Группы компаний 1520» Алексей Крапивин удвоил долю в этой компании, доведя свой пакет до 56,66%. Ему перешли бумаги (28,33%) другого акционера группы, Валерия Маркелова, которого арестовали в октябре 2018 года по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

На какие рынки и объемы ориентировано новое предприятие

Совместное предприятие ВЭБа и структуры Ротенберга «будет эффективным инструментом реализации инфраструктурного прорыва в Российской Федерации», — заявил первый зампред правления госкорпорации Николай Цехомский. Компания намерена активно участвовать в реализации нацпроектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры. «Сегодня для реализации нацпроектов финансовым институтам критически важны партнеры, которые могут реализовывать инфраструктурные проекты. Здесь очень логичное партнерство», — пояснил Цехомский.

По словам топ-менеджера госкорпорации, совместное предприятие также может получить «существенные конкурентные преимущества для работы на зарубежных рынках за счет объединения лидирующих компаний в области проектирования, строительства и эксплуатации сложных инфраструктурных объектов и мощных финансовых ресурсов и опыта структурирования сделок проектного финансирования корпорации развития. «У больших строительных компаний зачастую не хватает капитальных возможностей выходить за пределы РФ, экспортировать свои услуги, при этом накоплены уникальные интересные компетенции», — добавил Цехомский.

Как отмечает старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов, у создаваемой компании будут финансовые возможности по реализации масштабных проектов. Только те, что включены в комплексный план развития инфраструктуры, оцениваются в триллионы рублей. Но появление такого крупного игрока грозит ограничением конкуренции, предупреждает Суверов. По его мнению, под зарубежными рынками Цехомский мог иметь в виду страны Ближнего Востока (например, Сирию и Иран) и Евразийского союза, учитывая, что Ротенберг находится под западными санкциями.

На комплексный план развития магистральной инфраструктуры, по которому в ближайшие шесть лет будут строиться крупнейшие инфраструктурные объекты в России общей стоимостью 6,3 трлн руб., из бюджета будет выделено 2,3 трлн руб. Недавно ВЭБ.РФ сообщил, что рассматривает свое участие в инфраструктурных проектах стоимостью 2,5 трлн руб.

По мнению Алексея Ефанова, партнера практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр», СП будет прежде всего ориентировано для работы на внутреннем рынке. «Во-первых, за рубежом никто не будет нарушать санкционный режим. Во-вторых, ВЭБ — это институт внутреннего развития и не в его интересах вкладывать средства в инвестиционные проекты за рубежом», — поясняет он. Объемы проектов, на которые будет претендовать новая структура, он оценивает в десятки триллионов рублей. «Само собой, в случае снятия санкций такая организация сможет на равных конкурировать с любым EPCM-контрактором в мире», — добавляет Ефанов.

Главный строительный актив Аркадия Ротенберга

В марте стало известно, что Ротенберг продает «Газпрому» другой свой крупный актив — «Стройгазмонтаж» (СГМ), получавший многомиллиардные инфраструктурные подряды и бывший генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, а также подрядчиком при строительстве газопровода «Сила Сибири». Сейчас СГМ сейчас принимает участие в строительстве «Северного потока-2». Сделку планируется закрыть до конца года.

После продажи СГМ «Мостотрест» станет основным активом строительного бизнеса Ротенберга.

Авторы: Петр Канаев, Тимофей Дзядко.
При участии: Павел Казарновский.
Теги: Аркадий Ротенберг
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