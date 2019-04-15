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Chevron $146 (+21,6%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
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Акции «Мостотреста» выросли на фоне возможной продажи доли в компании ВЭБ

Акции строительной компании ​«Мостотрест» Аркадия Ротенберга выросли более чем на 7% на фоне сообщений о покупке пакета акций госкорпорацией​ ВЭБ.РФ, следует из данных Мосбиржи.

На пике роста котировок стоимость бумаг выросла до 103,5 руб. за штуку, что примерно на 7,1% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 11:10 мск стоимость акций составляла 101,15 руб. (+4,66%).

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Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что ВЭБ.РФ планирует приобрести пакеты акций «Мостотреста» и «Группы компаний «1520». По данным издания, корпорация готовится купить от 30% до 49% в каждой из компаний. Газета отметила, что ВЭБ.РФ может стать крупнейшим или вторым по величине акционером «Мостотреста».

По данным издания, госкорпорация может заплатить за пакеты акций от 30 млрд руб. до 130 млрд руб., объявить о сделках могут на Петербургском международном экономическом форуме.

Теги: «Мостотрест», акции, Мосбиржа
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