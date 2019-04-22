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Бизнес ,  
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План развития инфраструктуры на 6,3 трлн руб. станет нацпроектом
Комплексному плану развития инфраструктуры на 6 трлн руб. присвоят статус нацпроекта. Это должно упростить перераспределение средств внутри плана — сейчас оно возможно только через внесение изменений в закон о бюджете
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство предложило изменить порядок перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, транспортная часть которого оценивается в 6,3 трлн руб. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 17 апреля, следует из данных Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. 19 апреля проект был направлен в комитет Государственной думы по бюджету и налогам.

«В целях эффективного использования бюджетных средств и минимизации рисков неисполнения мероприятий комплексного плана законопроектом предлагается установить возможность перераспределения и увеличения бюджетных ассигнований на реализацию комплексного плана путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Сейчас при перераспределении средств внутри плана необходимо вносить изменения в федеральный закон о бюджете, что требует длительных межведомственных согласований.

Теперь правительство предлагает приравнять комплексный план к национальным проектам, для которых не требуется таких изменений, пояснил РБК представитель Минфина. Законопроект не связан с вопросами выделения дополнительных бюджетных ассигнований. «Он также не влечет рисков для реализации комплексного плана, поскольку, наоборот, позволяет более оперативно осуществлять управление финансовыми ресурсами, предусмотренными для его реализации», — добавил он.

В середине февраля вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, в интервью РБК сказал, что на реализацию инфраструктурных проектов «никто дополнительных денег не даст, возможна только переброска средств внутри плана». «Перевод комплексного плана в формат национального проекта направлен на приведение плана в соответствие с требованиями законодательства по проектной деятельности. Это позволит повысить прозрачность реализуемых мероприятий для бизнеса и населения. Также будет повышен уровень контроля», — сказал РБК представитель Акимова.

Комплексный план, утвержденный распоряжением правительства 30 сентября 2018 года, включает 11 федеральных проектов, крупнейшие среди них — «Коммуникации между центрами экономического роста» (1,7 трлн руб.), «Железнодорожный транспорт и транзит» (1,25 трлн руб.), «Морские порты России» (927 млрд руб.). Реализация этих проектов позволит к 2024 году существенно улучшить транспортную систему, повысить экономическую связанность территорий и достичь установленных майским указом показателей грузооборота.

Сейчас по всем проектам ведутся дискуссии. Недавно президент Владимир Путин не поддержал строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Казани, вместо этого одобрил начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. На развитие ВСМ в комплексном плане предлагается выделить 621,8 млрд руб. В марте источники РБК рассказывали, что на средства ВСМ Москва — Казань претендует один из инфраструктурных проектов НОВАТЭКа. Тогда Минфин предложил направить 112 млрд руб., предусмотренных на реализацию участка ВСМ, на строительство терминала «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2».

«План развития магистральной инфраструктуры был представлен как направление наряду с прочими нацпроектами в рамках указа № 204 (указ президента от 7 мая 2018 года) и рассматривался в качестве одного из них», — сказал РБК директор межрегиональной общественной организации «Майский указ» Константин Страхов. Но в связи с необходимостью доработки проектных мер как на местах, так и на федеральном уровне, заведомо потребуется перераспределение бюджетных средств, указал он. «В данном случае на порядок бюджетирования существенным образом скорее повлияет не само формальное приравнивание комплексного плана к нацпроектам, а возможность более гибкого перераспределения средств в зависимости от подобных доработок и коррекций мероприятий, осуществляемых в ходе их реализации», — считает Страхов.

Сейчас в России реализуются национальные проекты по 12 направлениям, объединенным в три большие группы: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Совокупный бюджет всех программ — 25,7 трлн руб., основной источник финансирования — федеральный бюджет (13,2 трлн руб.).

Видео: РБК

Автор: Галина Казакулова
Теги: инфраструктура, Максим Акимов, Правительство
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