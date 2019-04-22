План развития инфраструктуры на 6,3 трлн руб. станет нацпроектом

Комплексному плану развития инфраструктуры на 6 трлн руб. присвоят статус нацпроекта. Это должно упростить перераспределение средств внутри плана — сейчас оно возможно только через внесение изменений в закон о бюджете

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Правительство предложило изменить порядок перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, транспортная часть которого оценивается в 6,3 трлн руб. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 17 апреля, следует из данных Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. 19 апреля проект был направлен в комитет Государственной думы по бюджету и налогам.

«В целях эффективного использования бюджетных средств и минимизации рисков неисполнения мероприятий комплексного плана законопроектом предлагается установить возможность перераспределения и увеличения бюджетных ассигнований на реализацию комплексного плана путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Сейчас при перераспределении средств внутри плана необходимо вносить изменения в федеральный закон о бюджете, что требует длительных межведомственных согласований.

Теперь правительство предлагает приравнять комплексный план к национальным проектам, для которых не требуется таких изменений, пояснил РБК представитель Минфина. Законопроект не связан с вопросами выделения дополнительных бюджетных ассигнований. «Он также не влечет рисков для реализации комплексного плана, поскольку, наоборот, позволяет более оперативно осуществлять управление финансовыми ресурсами, предусмотренными для его реализации», — добавил он.

В середине февраля вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, в интервью РБК сказал, что на реализацию инфраструктурных проектов «никто дополнительных денег не даст, возможна только переброска средств внутри плана». «Перевод комплексного плана в формат национального проекта направлен на приведение плана в соответствие с требованиями законодательства по проектной деятельности. Это позволит повысить прозрачность реализуемых мероприятий для бизнеса и населения. Также будет повышен уровень контроля», — сказал РБК представитель Акимова.