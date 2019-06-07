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Мосгордума ориентируется по звездам
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Газета
Мосгордума ориентируется по звездам
Газета № 081 (3036) (0706) Политика,
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Мосгордума ориентируется по звездам
Стартовала предвыборная кампания в столичный парламент
Привлечение властями медийных фигур, отказ от бренда «Единой России» и большое количество самовыдвиженцев. РБК проанализировал особенности стартовавшей избирательной кампании по выборам в Мосгордуму
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

6 июня, через день после того как Мосгордума назначила очередные выборы в столичный парламент на сентябрь, потенциальные кандидаты начали подачу документов в Мосгоризбирком. Сбор подписей в поддержку кандидатов и подача других необходимых документов в окружные избирательные комиссии продлятся до 9 июля.

Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо собрать подписи 3% избирателей от своего избирательного округа — в среднем это около 5 тыс. человек.

Не потребуется собирать подписи представителям парламентских партий — «Единой России», ЛПДР, КПРФ и «Справедливой России».

Все 45 депутатов Мосгордумы будут избраны по одномандатным округам. В этом году в нескольких столичных избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

В чем основная интрига

Наибольший резонанс вызвало заявление о выдвижении на выборы учредителя благотворительного фонда «Вера» Нюты Федермессер. О ее планах баллотироваться в столичный парламент собеседники РБК сообщили в марте, впоследствии она подтвердила эту информацию. Федермессер заявила, что в Московской думе «нужен свой человек от благотворительности».

Нюта Федермессер планирует баллотироваться в 43-м избирательном округе (Арбат, Пресненский, Хамовники). Там же идет на выборы юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Глава ФБК Алексей Навальный обратился к Федермессер с просьбой не идти на выборы, чтобы не дать «украсть [свое] имя и взять в заложники людей, которым вы помогаете всю свою жизнь». По мнению оппозиционера, московские власти намерены «использовать приличных людей, для того чтобы те заплатили своими репутациями за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте».

Федермессер в ответ заявила в интервью «Новой газете», что работает с Соболь «в совершенно разных плоскостях». «Я не за власть и не против власти, — пояснила она. — Нет никакого соревнования между нами — оно надумывается искусственно, для того чтобы привлечь внимание ко всей этой ситуации».

В том же округе намерен выдвинуться и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Кандидаты от власти и шансы оппозиции

Зимой стало известно, что мэрия планирует выставить на выборы в Мосгордуму некоторых известных людей. Среди них олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева, телеведущий ТВЦ Роман Бабаян, бывший бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев, шеф-редактор «Вестей» Андрей Медведев, ректор РГСУ Наталья Починок. По данным «Медузы», кандидаты от «Единой России» получили разрешение скрывать свою связь с партией и критиковать власть.

Мэрия делает ставку на медийные фигуры (общественники, спортсмены, журналисты), отмечает политолог Ростислав Туровский. Вопрос в том, убедят ли они избирателей, что могут выступать в качестве их представителей, способных решать интересы горожан в конкретном округе, продолжает он. «У москвичей существует огромное разочарование в своих депутатах, поскольку они не умеют работать в округах», — поясняет эксперт.

Кампания стартует в условиях максимального уровня одобрения работы Сергея Собянина, констатирует политолог Александр Пожалов. Кроме того, Москва к 2019 году прошла наиболее болезненную стадию реформирования сферы здравоохранения на первичном уровне и транспортно-парковочного пространства, уровень социальной напряженности по этим вопросам снизился, считает он.

Но при этом, по наблюдениям Пожалова, в Москве сейчас наблюдается пик градостроительной конфликтности, а темпы и плотность коммерческой застройки приблизились к лужковскому периоду. Более того, эти конфликты сместились в спальные районы, обычно более предсказуемые для власти на выборах. «Мы видим, что новым кандидатам от власти разрешено активно критиковать городской стройкомплекс и крупных застройщиков, то есть даже избирательная кампания провластных кандидатов может работать на разогрев градостроительных протестных настроений», — говорит эксперт.

Политическая особенность этих выборов — «транзитность» Мосгордумы следующего созыва, ведь срок ее полномочий простирается за пределы нынешнего последнего по закону срока полномочий Собянина. Однако какого-то образа «будущей Мосгордумы», сигналов о том, должна ли она вернуть себе хотя бы немного влияния, до сих пор нет, поэтому для большинства избирателей смысл этих выборов будет абсолютно не понятен, считает Пожалов. «Даже функционал муниципальных депутатов, крайне незначительный, избирателям понятен больше, чем функционал депутатов городского уровня», — уверен он.

С точки зрения технологического сопровождения выборов можно наблюдать практически полный отказ от использования бренда «Единой России» на фоне выросшего антирейтинга партии, отмечает Пожалов. «Только 15 «основных кандидатов» мэрии участвовали в партийных праймериз, которые прошли в закрытом режиме, но при этом даже их решено отправить собирать подписи как самовыдвиженцам. По большому счету партии «Единая Россия» как самостоятельной единицы на этих выборах, видимо, не будет», — резюмирует эксперт.

Еще одна технологическая особенность выборов — потеря «Яблоком» из-за неудачи на выборах в Госдуму в 2016 году права выставлять кандидатов без сбора подписей. Из-за этого и независимым кандидатам нет резона идти от партий — все равно надо собирать подписи; таким образом, можно ожидать рекордного количества самовыдвиженцев.

Пожалов считает, что процент отсева оппозиционных кандидатов по результатам проверки подписей окажется очень высоким и большинство серьезных оппонентов мэрии не смогут зарегистрироваться. «Это в итоге сыграет на сушку явки, которой добиваются столичные власти, и падение интереса к выборам», — прогнозирует он. Политолог уверен, что для создания интриги на выборах власть сфокусирует внимание СМИ на нескольких «витринных» конкурентных округах в центре.

Как собираются голосовать москвичи

По сравнению с прошлым годом оценка деятельности Московской городской думы ухудшилась, свидетельствуют свежие результаты опроса Левада-центра. Плохо к ней относятся 27% респондентов, средне — 40%, хорошо — 14%. Ранее эти показатели составляли 19, 42 и 20% соответственно.

Принять участие в выборах в Московскую городскую думу в сентябре «совершенно точно» готовы 22% респондентов, столько же ответили «скорее всего», еще около 20% не определились с решением, 16% сомневаются в этом и 19% уверенно говорят о нежелании голосовать.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова.
Теги: Мосгордума , Выборы
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